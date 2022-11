“Estos dos años sin FIL fueron duros para muchos actores del mundo de los libros y en diferentes escenarios”, según cuenta Phillipe Vergnaud. Y es que para el director general de la editorial Planeta, hay librerías en las que [las ventas de la] FIL representa un 30% o 40% de sus ingresos anuales. Sin esta actividad cultural, se atesta un golpe fuerte para sus ingresos .

Situación similar cuenta Guillermo Rivas de Book Vivant. quien explica que la FIL estuvo acompañada de buena venta y no solo en cantidad. “Fue una feria un poco más pequeña porque muchos de los espacios se utilizaron para ampliar los pasillos por protocolos sanitarios. Pero terminó siendo una feria más democrática en cómo se distribuye la venta, lo cual permite que haya mayor bibliodiversidad”, precisa.

PRECIOS Y PROMOCIONES

La crisis económica y la inflación en el globo no solo impactan en la canasta básica, también afectan al ecosistema librero y obligan a que los precios de los libros se incrementen.

Y es que, como explica Vergnaurd, el alza del precio de papel, además de los elevados costos de los fletes de los buques, el alza del dólar y la inflación llevan a que los libros que hace unos meses podían venderse en S/ 49 o S/ 59 cada uno, hoy cuesten entre S/69, S/79 o algunos, incluso, superen la barrera de los S/ 100.

“No se trata de que las editoriales o librerías eleven los precios porque solo quieren ganar más dinero, simplemente los costos se han incrementado de una manera relevante y eso impacta en el precio final”, cuenta con pesar Vegnaurd.

La Feria del Libro Ricardo Palma se realizará del 4 al 20 de noviembre en el parque Kennedy en Miraflores .- Fotos: Leandro Britto / @photo.gec / Leandro Britto

“Yo te diría que los precios medios subieron entre un 15% y 20% . Por supuesto, esto afecta a la venta y al número de unidades (en las ferias libreras, librerías y en las tiendas) porque simplemente al lector el bolsillo no le da . Pasa de ser un producto de ocio asequible a un producto de ocio inalcanzable”, acota.

No obstante, lo bueno de la industria del libro - comenta Rivas- es que, a diferencia de otras industrias, tiene muchos actores y la diversidad de oferta hace que, dentro de todo, se puedan encontrar opciones más accesibles en todo tipo de libro, sea en tapa dura o de bolsillo. “Hay muchos precios y (a pesar del impacto del costo del papel) siempre se encontrará algo”, precisa.

(Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec).

Además añade que el alza de los precios en los libros es un fenómeno que va mucho más allá de la industria editorial y que también se refleja en las ferias libreras como la Feria Ricardo Palma, al menos hasta el cierre de este año. Pese a ello, los amantes de los libros acuden entusiasmados a buscar sus títulos favoritos .

LA VALLA EN LOS NÚMEROS DE LA FIL

Dos años no pasaron en vano, por lo que las expectativas no eran precisamente altas. Es por eso que, Antonio Moretti, gerente general de la CPL, cuenta a Día1 que no ambicionaban superar las ventas registradas en el 2019, esto por el tamaño de la feria, que fue un poco más pequeña, con una menor cantidad de stands (150) y sumado al impacto de la pandemia de la COVID-19, tanto a nivel económico como a nivel sanitario, en ese entonces. Los resultados lo sorprendieron: se superaron largamente las expectativas.

“Este año, la FIL logró S/ 17 millones en ventas a nivel feria. En el 2019, fueron S/ 20 millones y en comparación - para nosotros - fue un éxito total. El gasto per cápita en ese año, antes de la pandemia, fue de S/40; y ahora fue de S/ 70. Si bien el monto de venta total de la feria ha sido un poco menor este año, el gasto por persona ha sido mayor y eso nos llena de satisfacción”, explica.

Por el lado de la Feria Ricardo Palma, que se realiza desde hoy hasta el 20 de este mes en el parque Kennedy (Miraflores), en su última edición en el 2021, recibió más de 52 mil asistentes y se espera gran expectativas por los 50 años de la feria este año. Durante los 13 días del evento, en el 2021, las ventas de la feria fueron más de S/ 1 millón 276 mil, tanto a nivel de venta física y de la tienda digital.

La Feria Internacional del Libro de Lima regresó, este 2022, a la presencialidad luego de dos años. / Jose Sotomayor Jimenez

¿La nueva edición de la tradicional feria ubicada en el Parque Kennedy, superará esa cifra este año o se acercará a las de la FIL 2022? “Aún no podemos afirmar eso. Pero los 50 años de la Feria Ricardo Palma generan mucha expectativa entre los libreros. El gremio y todos los asociados apuntan a que habrá buenos resultados en esta feria”, comenta.

Por su parte, Luis Felipe Casas, Country Manager de Buscalibre Perú, precisa que tras el éxito de la FIL, el sector ha quedado muy entusiasmado y listo para participar en nuevas ferias como la Ricardo Palma. “Como librerías y editoriales hemos vivido momentos muy duros en pandemia pero tras 17 días de tener un evento casi en su aforo todo el tiempo, nos queda claro que el peruano sí lee y las cosas van a mejorar”, menciona.

En su caso en particular, Buscalibre, al ser un servicio de e-commerce, la feria les permitió interactuar directamente con sus consumidores y potenciales consumidores, escucharlos de primera mano y entenderlos. Además de mostrar nuestros descuentos y beneficios para los que ya son clientes, para los que nos conocen y aún no se animaban a usar nuestro servicio y también para aquellos que aún no nos conocían”, afirma.

LITERATURA JUVENIL: LA PIEZA CLAVE EN LAS FERIAS

La literatura juvenil sigue creciendo con el paso del tiempo y los números lo confirman. Para todos los entrevistados, este género no podría faltar en ninguna feria y la Feria del libro Ricardo Palma no es la excepción.

“Hoy, la tendencia muestra una gran demanda en la literatura juvenil. La oferta de este género es cada vez es más amplia, las redes sociales tan variadas y posicionadas en este segmento de la población, hacen que los influenciadores, autores y contenidos viajen por todo el mundo en tiempo real, generando oportunidades para todos”, cuenta Vergnaud de la editorial Planeta.

“Como librerías y editoriales hemos vivido momentos muy duros en pandemia. Pero tras 17 días de tener un evento casi en aforo lleno todo el tiempo, nos queda claro que el peruano sí lee y que las cosas van a mejorar". Luis Felipe Casas, country manager de BuscaLibre Perú

En tanto, Rivas de Book Vivant, menciona que es una gran oportunidad y una confirmación de que estamos viviendo el mayor fenómeno de lectura en la historia cultural del Perú. “Pese a esto, no hay que dejar de destacar que esto se ha visto impulsado por el crecimiento gigantesco de la ventas de libros infantiles”, destaca.

Situación similar, añade Casas de BuscaLibre, resaltando que hay un fenómeno sin precedentes con esta categoría de libros. “La literatura juvenil apunta en su mayoría a las chicas a partir de los 14 años. Nosotros tratamos de seguir estudiando el mercado para entender qué es lo que ha detonado dicho ‘boom’ para explorar la posibilidad de que también otro público goce de esta manera de los beneficios que se incorporan en tu vida luego de adoptar el hábito de la lectura”.