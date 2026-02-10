Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En un contexto en el que el financiamiento aún enfrenta desafíos, Fibra Prime logró cerrar una de las colocaciones más relevantes en la historia del mercado de capitales peruano. Ignacio Mariátegui, CEO y fundador del fondo, explica a Día1 por qué este es un punto de inflexión para el sector inmobiliario comercial, cómo planean desplegar los recursos levantados y por qué el Perú ofrece hoy una ventana de oportunidad única para los inversionistas de largo plazo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista

Fibra Prime acelera su expansión rumbo al 2030: “Era el momento perfecto para hacer una colocación de US$120 millones”
Día 1

Fibra Prime acelera su expansión rumbo al 2030: “Era el momento perfecto para hacer una colocación de US$120 millones”

Fenómeno El Niño entra en vigilancia, ¿cómo se preparan y qué acciones toman los sectores y las empresas ante esto?
Día 1

Fenómeno El Niño entra en vigilancia, ¿cómo se preparan y qué acciones toman los sectores y las empresas ante esto?

Country manager de Gallagher: “Soñaba con ser marino; terminé practicando en una corredora de seguros”
Perú

Country manager de Gallagher: “Soñaba con ser marino; terminé practicando en una corredora de seguros”

BTS llega al Perú: ¿qué impacto tendrá su concierto? Este es el movimiento económico que genera el K-pop y que aún no conoces
Día 1

BTS llega al Perú: ¿qué impacto tendrá su concierto? Este es el movimiento económico que genera el K-pop y que aún no conoces