Fiebre por Bad Bunny en Lima 2026: atrae a fans de otros países y explotan ventas de pymes con productos del artista

A pocas horas del concierto de Bad Bunny a Lima, la expectativa ya está a tope. Las dos fechas ‘sold out’ en el Estadio Nacional- este 16 y 17 de enero-, solo confirman que la fiebre por el ‘Conejo Malo’ está más viva que nunca tras su último disco ‘DtMF’. Su nombre no es indiferente para nadie, ni para los fans que elaboran teorías de qué canción única y exclusiva interpretará en nuestro país o cómo será ver en vivo y en directo ‘la casita’. Lo que se sabe es que ya el puertorriqueño está en Lima.

Tal como señaló una nota de Día1 cuando se supo del tour, lejos queda el recuerdo de aquel joven con las cejas partidas, uñas pintadas y voz nasal que todavía no era- y quizá no se imaginaba que sería- un fenómeno global que rompería récords en Spotify, llenara estadios y cobrara cifras que ‘asustan el bolsillo’ de más de uno. Y es que los S/944 para verlo en zona Platinum hacen extrañar los S/25 que pagaron las personas que lo vieron por primera vez en Perú. El disco ‘DtMF’ fue un ‘boom’ en reproducciones y su rápida viralización generó mucha expectativa alrededor del ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’.

Si bien los precios de las entradas son elevados, ha atraído también a sus más fervientes fans de otros países - que no fueron incluidos en la gira de América Latina- que sueñan con ver y bailar junto al artista puertorriqueño en medio de uno de los momentos cumbre de su carrera.

Por supuesto, la mayoría de los asistentes será público peruano, pero datos de Ticketmaster revelan que alrededor de 4% de las entradas fueron adquiridas por fans con nacionalidad extranjera, con Estados Unidos liderando este grupo, seguido por Ecuador, Chile, España y Bolivia.

Andrea Hablutzel, sub gerente general de Ticketmaster Perú, sostuvo que resulta emocionante ver cómo la música en vivo conecta a personas más allá de las fronteras. Cada concierto es una oportunidad para crear experiencias únicas y seguras para los fans“.

¿Cuál es el público que ha comprado entradas para ver a Bad Bunny? La ticketera detalla que el público refleja la diversidad del ‘fandom’ de Bad Bunny: predominan los asistentes entre los 19 y 35 años, con una ligera mayoría femenina (57%), quienes se darán cita para disfrutar de ‘hits’ como Turista, Baile Inolvidable y Nuevayol.

Paquetes VIP y experiencias

Para muchos fans, destaca la ticketera, la experiencia empieza mucho antes del día del concierto. Una novedad en este show han sido los paquetes oficiales, que combinan la entrada con beneficios adicionales. En esta gira, resalta que el 46% de los paquetes adquiridos corresponde a asistentes extranjeros.

“Los paquetes están diseñados para ofrecer opciones claras y seguras, adaptadas a quienes buscan vivir el concierto de manera más completa,” agrega Hablutzel.

Como se recuerda, dentro de las opciones de tour “DtMF”, hay paquetes VIP que permiten a los fanáticos del ‘Conejo Malo’ acceder a una serie de beneficios exclusivos. Los precios de estas experiencias oscilan entre los S/1.416 hasta los S/ 4.457, este último equivale a 3,9 veces un sueldo mínimo en el Perú. ¿Qué incluyen estas opciones?

Paquetes VIP Silver Premium Ticket Package_Incluye entrada VIP, un regalo exclusivo, un laminado conmemorativo, y un punto de registro VIP. Además, tendrá acceso a un equipo de recepción y anfitrión. La participación del artista no está incluida en este paquete. Precio: S/1.416.

Early Entry Package_Incluye entrada Platinum, acceso anticipado al estadio y un regalo exclusivo VIP. También recibirá un laminado conmemorativo VIP y una pulsera para asegurar el acceso anticipado al Estadio. Al igual que el paquete anterior, tendrá un punto de registro VIP y acceso a un equipo de recepción y anfitrión. Este paquete te garantiza una experiencia más cercana y personalizada con la atmósfera del evento, pero tampoco está incluida la participación del artista. Precio: S/ 2.701.

Gold Premium Ticket Package_ Ofrece una experiencia premium para quienes prefieren los asientos más privilegiados, ya sea en la zona de Occidente u Oriente. Incluye entrada en estas zonas, un regalo exclusivo VIP, y un laminado conmemorativo. Al igual que en los otros paquetes, se tendrá acceso a un punto de registro VIP, además de un equipo de recepción y anfitrión. Este paquete garantiza una mejor ubicación. La participación del artista no está incluida en este paquete. Precio: S/ 2.005.

Ultimate Bad Bunny VIP Lounge Experience_ Incluye entrada Platinum, acceso a la experiencia Bad Bunny VIP Lounge antes del espectáculo, donde se disfrutará de aperitivos fríos y calientes, cerveza, vino y cócteles. También incluye fotos exclusivas en la alfombra roja, un regalo VIP, y un artículo de 'merchandising' especialmente diseñado para el paquete Ultimate. No incluye la participación del artista. Precio: S/ 4.457. .

De acuerdo a Luis ‘Hippie’ González, director gerente de Ticketmaster, hoy se tiene a un nuevo consumidor mucho más demandante, que quiere más cosas, más experiencias.

“Tuvimos que poner cola virtual para hacer los ‘upgrades’ de las entradas de Bad Bunny. Hubo más de 20.000 personas en espera para estos ‘upgrades’ y eran menos de 1.000 entradas. Si nos hubieran dado una tercera fecha, la llenábamos, y hasta cuatro, pero el calendario del artista es muy demandante“, comentó González a Día1.

Bad Bunny mueve las ventas de las pymes

La llegada de Benito también va a dinamizar las ventas de ‘merchandising’ y se espera que genera un gran movimiento días previos al retorno del artista luego de tres años. Es por eso que Rodolfo Ojeda, Presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señala que la expectativa es alta y optimista. “Para muchas mypes, estos eventos representan uno de los picos comerciales más importantes del verano”, remarca.

¿Desde cuándo se preparan las pymes para conciertos de este tipo? Se vienen preparando desde hace 3 a 6 semanas, aumentando stock, contratando personal temporal, extendiendo horarios, reforzando ventas por delivery y apostando por productos temáticos o personalizados vinculados al artista y al público asistente, nos cuenta el ejecutivo. De hecho, recordemos que el Estadio Nacional tiene una capacidad de más de 41 mil personas y el concierto tendrá dos fechas.

Es así que, en promedio, las pymes esperan un incremento en ventas de entre 30% y 100% respecto a un fin de semana regular. En zonas cercanas al evento o con alta afluencia turística, el crecimiento puede llegar incluso al 150%, proyectan.

¿Cuáles son las categorías más demandadas? Alimentos y bebidas (’fast food’, bebidas alcohólicas y no alcohólicas), ‘Merchandising’ (polos, gorras, accesorios, bandanas), Belleza y moda rápida (maquillaje, peinados express, ‘outfits’ temáticos), así como Transporte y alojamiento.

Como innovación, comenta, muchas pymes han apostado por productos personalizados con frases del artista, combos especiales “previa concierto”, ventas por redes sociales con recojo inmediato y más alternativas de medios de pago.

Los picos de la demanda de estos productos comienzan entre 2 y 3 días antes del concierto. Con un fuerte aumento durante el día previo y el mismo día del evento. En algunos rubros (moda, belleza, merchandising), agrega, la demanda empieza incluso una semana antes.

“Un concierto de esta magnitud puede generar decenas de millones de soles en movimiento económico total, de los cuales una parte importante beneficia directamente a mypes. Solo en consumo directo (comida, transporte, comercio, servicios), se estima que las mypes podrían captar entre S/ 20 millones y S/ 40 millones, dependiendo de la ciudad, asistencia y duración del evento durante este tipo de conciertos masivos”, estima.

¿Cuáles son los precios promedio? Durante estos eventos los precios promedio suelen ser de S/ 10 a S/ 30 para alimentos y bebidas, de S/ 25 a S/ 80 para ‘merchandising’, y entre S/ 20 a S/ 60 para servicios rápidos como maquillaje, peinados y accesorios.

Bonus Track:

Costos de entradas, ¿por qué tan elevados?

Los especialistas comentan que el desglose del ticket deriva en el pago al sindicato de artista, el pago a Apdayc, la comisión por pago con tarjeta de crédito, el IGV y el impuesto a la renta. Estos costos, sumados al armado de la infraestructura (montaje de luces, escenario, camerinos, seguridad, entre otros), suman el precio final. Por lo que, mientras no existan recintos adecuados para lo que requieren artistas de talla mundial, este seguirá siendo un sobrecosto.

Por su parte, González, de Ticketmaster, comenta otro factor estructural de la industria. Antes, relata, los artistas ganaban por discos.

“Hoy el negocio consta de hacer tours y conciertos en vivo. Por eso antes había muy pocos shows, ahora no. Bad Bunny, por ejemplo, solo en Puerto Rico hizo 31 shows, seis en México, más de 100 solo en Latinoamérica. Eso tiene un costo muy alto para el artista, porque salen de gira con 200-300 personas. Ese costo también se traduce en las entradas. Eso podría ser más manejable con el ‘sponsorship’, pero en Perú eso no está muy desarrollado”, dijo a Dia1.

Así también, Iván Cock, director ejecutivo de Lupa Media y experto en conciertos, añadió - hace unos meses en esta nota- que el Bad Bunny del 2017 -cuyos precios por presentación oscilaban entre los S/ 25 y S/ 100-, venía con una pista musical y un sonido no muy bueno, con productores que iniciaban su carrera y discos que pocos escuchaban. Hoy, por el contrario, el ‘Conejo Malo’ cuenta con una mejor producción musical y un mejor show.