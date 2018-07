FIFA: ¿cuál es el balance del sistema de licencias?

Por Claudia Inga y Carlos Hurtado de Mendoza

Desde que en el 2016 se implementó el Sistema de Licencias FIFA, los clubes estuvieron obligados a cumplir con una serie de requerimientos para sentar las bases de una mejor gestión deportiva.

El camino ha sido lento, pero Mario Maggi, gerente del sistema de la FPF, recalca que se han dado algunos avances. “El año pasado, los clubes se comportaron mejor, gracias a que realizaron un gran esfuerzo. El cumplimiento fue alto y hemos visto mejoras en temas económicos y financieros en estos tres años. Sport Rosario tiene algunos problemas, pero es uno de 16 clubes”, refiere el ejecutivo.

Además, los clubes ya tienen divisiones menores sub 13 y sub 15. No obstante, remarca que se dieron algunas modificaciones que hicieron trastabillar a algunos clubes, como los pagos puntuales o los estándares de las canchas deportivas.

“La mayoría de clubes aún adolece de planes estratégicos, un tema en el que tendrán capacitación con los comités de la nueva liga. La Federación ya hizo la transformación, ahora toca trasladarla al torneo peruano”, agrega.

Para el próximo año, uno de los nuevos retos será que todos los clubes cuenten con fútbol femenino.

PRIORIDADES

Según la visión de Maggi, los clubes están aprendiendo a tener prioridades de acuerdo a su situación de manera más realista.

“Aunque sea impopular, en el caso de equipos como Alianza Lima, Universitario o Boys, la prioridad es salir de los problemas financieros o las deudas antes que ser campeón. Si los resultados deportivos se dan en el camino, bienvenidos. El fútbol puede regirse por ambos lados, pero con prioridades”, enfatiza.

De otro lado, para Raúl Rosales, director de la carrera de Administración y Negocios del Deporte de la UPC, Sporting Cristal es el club que ha logrado tener un mayor orden a nivel de gestión, al igual que la Universidad San Martín de Porres (USMP) y Sport Huancayo.

No obstante, afirma que eso les presenta otros retos. En el caso de Cristal, se trata de un equipo grande, pero no tanto como Alianza Lima o la ‘U’.

En el caso de la USMP, si bien tiene un manejo muy consciente, está recibiendo menos presupuesto de la universidad.“Hay clubes que son muy ordenados, pero que deben trabajar en tener un mayor alcance para redituar en lo comercial”, explica Rosales.