Flora & Fauna, cadena de supermercados saludables, se expande en busca de nuevos públicos: tiendas, huerto propio y planes para lograrlo

Después de una década impulsando el consumo de alimentos saludables en el Perú, Flora & Fauna inicia una nueva etapa de crecimiento. La cadena especializada, que cerró el 2025 con un avance de 20% en ventas y ya opera 12 tiendas en Lima, alista su ingreso al canal B2B desde marzo, con una propuesta dirigida a restaurantes, hoteles y operadores que buscan opciones de alimentos sin gluten, sin azúcar y con estándares más limpios en ingredientes y procesos. Eileen Wong, cofundadora de la marca, detalla en exclusiva a Día1 cómo viene madurando el mercado, los planes de expansión y el rol que busca asumir la empresa en la transformación de la industria alimentaria.

