Florida apuesta por abrir nuevas ocasiones de consumo en un mercado con más de 80 marcas: este es su plan

Florida, la marca de conservas de Yichang, apuesta por reforzar sus innovaciones para fortalecer su 22% de ‘market share’, que los coloca como la líder del mercado en la categoría de conservas de pescado, de acuerdo a la consultora Numerator by Kantar, comenta Alejandra Loo, gerente comercial de marcas propias de la empresa. Un mercado que es altamente competitivo y atomizado, que hoy se disputan unas 80 marcas en el país. El segundo del mercado, agrega, tiene 10 puntos menos de participación.

De acuerdo a la ejecutiva, en lo que va del año, Florida está creciendo a doble dígito. Al cierre de octubre ya avanza 11% más que el año anterior, por lo que espera cerrar el 2025 con un crecimiento de 11% a 12% en ventas interanual, al colocar más de 1,5 millones de cajas (48 latas por cada una) en el mercado.

Hacia el 2027, cuenta Loo, Florida aspira a ser la primera marca que llegue a vender más de 2 millones de cajas de conservas de pescado en el país. Esto, considera, será posible por el crecimiento de la categoría que buscan impulsar con el portafolio que vienen reforzando y con campañas como el ‘Día del sandwich de atún’, en noviembre.

La ejecutiva sostiene que la marca busca posicionarse en el mundo gastronómico al mostrar a los consumidores los platos y los distintos momentos en los que se puede consumir el producto. Actualmente, el consumo per cápita de las latas de atún es de 9 al año, pero con estas nuevas oportunidades que empujarán desde Florida, estiman que en unos años esta cifra alcance las 12 o 14 latas.

“Es una categoría bastante madura, con una penetración importante en los hogares de los peruanos como parte de la canasta básica, siendo que 9 de cada 10 hogares consume el producto. El 80% de las ventas se da por filetes de atún y trozos”, comenta la ejecutiva.

La marca de Yichang cuenta con el 22% del mercado y espera que en Navidad y fin de año el consumo se eleve en 8% y 10% por las canastas navideñas. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

El mercado total de atún mueve 4 millones de cajas al año y si hablamos del de pescados en general, la cifra alcanza los 6 millones de cajas.

Entre las tendencias de consumo resalta la consciencia de los consumidores de la importancia de la proteína en la dieta diaria. Suma a esta característica el hecho de ser un producto práctico, que saca de apuro al consumidor. “Competimos contra el consumo de pollo, carne y huevo, por el tema de ticket de precio”, refiere.

Las formas de consumo más recurrentes son, sobre todo, dos: consumo de lata y platos más elaborados. Es así que se registran temporadas pico para la categoría, como Semana Santa, en la que el consumo aumenta aproximadamente entre 8% y 10%. También resaltan Fiestas Patrias, Navidad y fin de año. De hecho, en la última parte del año, el consumo del atún aumenta por ser un producto presente en las canastas navideñas.

En este contexto, Loo proyecta un aumento en la frecuencia de consumo. Además, resalta que potenciarán espacios para el atún como snack, haciendo énfasis en las media mañanas y medias tardes. “Es más saludable que una bolsa de papitas”, anota. En esa línea, buscan llegar a los consumidores más jóvenes que están ingresando a la categoría a través de redes sociales y mostrar las variedad de platos que se pueden preparar con el atún como insumo.

Hoy, el 50% de los productos de Florida se producen localmente y el 50% proviene del mercado tailandés.