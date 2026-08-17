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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Resultó que la primera crisis del Gobierno no fue el fenómeno de El Niño. El anuncio del subsidio al diésel refleja una realidad: los precios de los combustibles aumentan, todos lo sentimos, y el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FECP) todavía no está operativo. De hecho, para estarlo, el Gobierno deberá cancelar la deuda de más de S/900 millones que tiene con sus miembros. Revivir el mecanismo tomará tiempo.

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