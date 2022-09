El directivo aliancista conversó con Día1 cómo estos proyectos se ajustan a la visión que tienen para el club, de dónde se obtendrán los recursos para llevarlos a cabo, así como los avances en los pagos de la deuda concursal, de acuerdo a su plan de reestructuración. Asegura que el próximo año superarán los S/92 millones de ingresos y que hoy la camiseta del club tiene auspicios por más de US$5 millones .

—La semana pasada anunciaron el nuevo ‘Plan Maestro’ de Alianza Lima para crear y mejorar su infraestructura, ¿desde cuándo se idearon estos planes y desde cuándo se empezó a conversar con Mace Group para hacerse cargo de estos proyectos?

Tenemos un acuerdo con Mace Group, una empresa de gran trayectoria que no solo hizo la infraestructura de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, también el estadio de Tottenham y el estadio de Sochi. El acuerdo con ellos es hacer un Master Plan de tres fases para un nuevo sistema de iluminación, el nuevo Centro de Alto Rendimiento y la ampliación del estadio.

La primera prioridad, naturalmente, será cambiar las luces que tienen como 40 años , a unas de última generación, con juego de luces, que van a ser las más modernas del fútbol peruano, que se entregarán en enero. Esto se va a inaugurar en la Noche Blanquiazul, cuando se presentará al primer equipo del 2023. Esto ya está encaminado y presupuestado. Las otras dos fases serán el nuevo Centro de Alto Rendimiento y la ampliación y remodelación del estadio de Matute.

—¿Desde cuándo se planearon estos proyectos?

Desde el 2020. Estos proyectos los tuvimos que aguantar un poco porque veníamos de una pandemia de dos años.

—¿Cuánto se está invirtiendo en esta primera fase de la iluminación?

La iluminación ya fue aprobada por la Junta de Acreedores. El monto exacto lo estará definiendo Mace Group, que está encargada de la licitación, y se calcula en alrededor de US$1,8 millones. Este dinero ya está separado, de acuerdo a los mayores ingresos que hemos generado.

Las luces del estadio Matute estarán disponibles para la Noche Blanquiazul 2023 (Foto: Alianza Lima)

—¿El incidente del apagón en Matute fue el detonante para acelerar los planes con Mace y priorizar la nueva iluminación?

El acuerdo con Mace Group ha sido firmado hace más de 45 días, mucho antes de que ocurra lo de las luces. El incidente del estadio fue un tema fortuito que no se debió a las luces sino a que fallaron los grupos electrógenos que se alquilan para el día del partido. Como Fondo Blanquiazul vinimos a traer proyectos para una mejor infraestructura, comenzando por las luces.

—Comentaron que el nuevo sistema de iluminación será de primer nivel y no solo para partidos de Conmebol y FIFA, sino también para otros espectáculos en el estadio, ¿en qué eventos están pensando?

El estadio Alejandro Villanueva está próximo a cumplir 50 años, fue inaugurado en 1974, y ya le toca una remodelación. La idea es que tenga el museo de Alianza Lima, un centro culinario y que sea un punto turístico, abierto todos los días del año. Tendrá todas las mejoras de un estadio de primer mundo: salones vip, más palcos, dos pisos de estacionamientos. Y la idea es que ahí también se puedan hacer otros eventos, pero eso se va a definir de acuerdo al plan maestro de Mace.

—En enero del 2023 estarán las luces y, de acuerdo al cronograma, en febrero se conocerán los ‘master plan’ del Centro de Alto Rendimiento y de ampliación de Matute, ¿en marzo mismo iniciarían las obras?

Vamos a ver que dicen los planes y los especialistas de Mace para definirlo. Este plan maestro tendrá que tener una viabilidad económica para realizarse. Lo único que ahora está cerrado y separado es el dinero para el sistema de iluminación. Lo otro se está trabajando y de acuerdo al master plan se va a ir ejecutando. Necesitamos un Centro de Alto Rendimiento donde se formen los potrillos, se entrene el primer equipo, el equipo de vóley, el fútbol femenino. Será un salto de calidad para ellos.

El Estadio Alejandro Villanueva, fundado en 1974, será remodelado por la firma inglesa Mace Group. (Foto: GEC)

—En los planes que estarán listos en febrero {del Centro de Alto Rendimiento y de la ampliación del estadio] se sabrá entonces cuándo arrancarán las obras y el tiempo que tardaría en ejecutarse cada fase.

Claro, cuanto tiempo demoraría, cuánto costaría, si es ingeniería básica, y de acuerdo a un financiamiento adecuado, cómo se va a pagar. El más importante ahorita [después de las luces, que ya están encaminadas] es el Centro de Alto Rendimiento, que espero que se ejecute pronto.

—¿Cuál es la inversión que se proyecta en el Centro de Alto Rendimiento?

Les hemos pedido que sea un centro de primer mundo. Será un local nuevo, donde la cifra de inversión sería de alrededor de US$12 millones, pero para eso habrá que tener claro el informe de los especialistas y de qué manera se va a financiar sin endeudar al club. Estos proyectos se financiarán con los nuevos ingresos, por lo cual no va a ser afectado el plan de reestructuración, que se está cumpliendo a carta cabal.

—¿Dónde se ubicará el nuevo espacio para el Centro de Alto Rendimiento?

Alianza Lima tiene el local de Santa Maria, pero está un poco lejos, por lo que estamos evaluando un lugar más cerca de Lima. Lo estamos definiendo con Mace.

—¿La ampliación del estadio de Matute se ha vuelto una necesidad ante la mayor asistencia? Mencionaron que reciben alrededor de 20 mil asistentes por partido.

Así es. La hinchada aliancista ha demostrado que necesitamos un estadio más grande, más cómodo, más moderno y con mejores espacios de recreación. El récord histórico de taquilla en Matute se dio en el 2019, con una recaudación de S/11,5 millones, pero este año se superó incluso esa cifra, con una taquilla de más de S/15 millones hasta la fecha y se espera que al final de año alcance los S/18 millones, 58% más que en el 2019, a pesar de que el primer partido del año se jugó sin público. Y aún nos faltan más partidos de locales.

—¿Cuál será la nueva capacidad que tendrá el estadio Alejandro Villanueva?

A mÍ me gustaría que sea un estadio para 55 mil personas, pero todo depende de lo que Mace pueda dimensionar, de acuerdo al espacio. El objetivo es que sea un estadio con ‘hospitality’, estacionamientos subterráneos, que ofrezca mejor experiencia y uso más eficiente de los espacios.

—Actualmente, ¿cuál es la capacidad?

De unos 33.800 espectadores y la idea es llegar a los 55 mil.

—¿Cuánto se estima que podría costar la ampliación y la remodelación del estadio?, ¿cuánto dependerá del flujo de la caja del momento en el que se piense ejecutar?

La iluminación ya está separada, de acuerdo al flujo de caja, al igual que lo estará el Centro de Alto Rendimiento y la remodelación del estadio. Hay una separación de flujo de caja [para ello] sin tocar el pago de las acreencias, ni el normal funcionamiento del club [gastos fijos], ni tampoco endeudar más al club. El monto final para el estadio lo dará Mace y de acuerdo a eso se evaluará, se conversará, se invitará a los socios e hinchas a que den su opinión y se tomará la mejor decisión.

—Un grupo de socios del club se han pronunciado mostrando su preocupación por cómo se obtendrán los recursos para ejecutar este plan, ¿de dónde provendrán los recursos para financiarlo?

Como resultado de la buena gestión administrativa y financiera, los ingresos de Alianza Lima se han incrementado en 54% desde el 2019, cuando entramos como el Fondo ingresó como presidente de la Junta de Acreedores del club. En el 2019, el club tuvo ingresos históricos por S/54,4 millones y para este año proyectamos que serán S/84 millones. Y esto es lo que está permitiendo que tengamos mayores ingresos e inversiones en infraestructura . Lo que nos permite invertir en las luces sin tener que endeudar al club porque estamos al día en el pago de nuestras acreencias.

Deuda concursal y financiamiento de proyectos

—¿Cuánto se ha pagado de la deuda concursal hasta el momento?

Desde que entró el Fondo Blanquiazul, en el 2019, se ha pagado S/12 millones de la deuda concursal, esto es el 74% de todas las acreencias que se ha pagado en todo el tiempo del plan de reestructuración, desde el 2014. Aunque, claro, todavía nos quedan casi 10 años más del plan. Pero estamos pagando antes de la fecha, no tenemos deudas atrasadas, tenemos todos los pagos de las planillas al día y ahora queremos dar un salto de calidad a nivel de infraestructura. Sabemos que hay prioridades y por eso vamos a presentar este proyecto a los socios, para que sepan cómo está la parte económica, cuál es el proyecto, de dónde saldrá la inversión y las etapas.

—¿Cuándo se realizará esta reunión con los socios?

Nosotros le hemos pedido a la administración que se haga esta presentación a los socios. Pero eso se realizará cuando Mace Group termine de elaborar los planes maestros del nuevo Centro de Alto Rendimiento y de la ampliación del estadio [en febrero, según el cronograma], que está trabajando. Estoy seguro que los socios estarán contentos de que Alianza Lima esté prosperando como institución.

—De los S/84 millones en ingresos que tendrá el club este año, ¿cuánto se destinará para las inversiones de infraestructura y cuánto para cubrir la deuda concursal?

La acreencia está al día, se están mejorando las gerencias y también la infraestructura para dejar un legado. Se está priorizando todos los puntos necesarios haciendo una buena gestión. La deuda concursal se paga al día y lo demás lo vamos a invertir en infraestructura porque hemos generado los ingresos para eso , no han llegado solos sino por la buena gestión.

"Si vamos a tomar una deuda, esta va a venir con un ingreso nuevo, no vamos a endeudar al club sin que genere mayores ingresos para poder pagarlo".

—¿Toda esa inversión sale de los ingresos ordinarios del club?

Sí, de los ingresos que generamos bajo el modelo de gestión y los lineamientos que el Fondo Blanquiazul le da al gerente general.

—Ahora que hablamos de la deuda concursal, a finales del año pasado se amplió el plazo del plan por tres años, ¿cambió el esquema de pagos? ¿a qué se debió?

Se amplió porque entró una deuda contingente [de S/7,6 millones de Sunat como acreedor] que no se esperaba que entre y se tuvo que dar un cambio en el plan para poder ingresarla y pagarla. Y también porque la pandemia del 2020 y 2021 afectó y no sabíamos cuándo podríamos jugar con público o cómo vendría el año. Quisimos mantener al club siempre saneado para que pueda seguir pagando a sus acreedores.

¿Cómo va el pago de la deuda concursal? Pago 2022 _ De acuerdo al club, este año se ha abonado S/3,6 millones de la deuda concursal. Por acreencia _ El pago de las acreencias laborales en el año ha sido alrededor de S/1' 388.155.millones, el pago de las acreencias comerciales de S/419.996 y de las tributarias más de S/1'791.850 millones. ¿Cuánto falta pagar del plan?_ Según información proporcionada por Alianza Lima, la deuda restante es de S/52'455.881, que se pagará hasta el 2031, de acuerdo al plan de reestructuración aprobado por la Junta de Acreedores.

—¿Las cuotas se siguen pagando cada 4 meses?

Sí, son tres cuotas al año. Se provisiona y se paga. Así como con la luces del ‘Plan Maestro’, que ya se provisionó, se ha separado el dinero y se va cancelando. Si no hay un ingreso que asegure el pago sin afectar o endeudar al club, no se va a hacer, claramente. Así que el proyecto se hará por ese excedente de recursos, de una manera responsable . Si vamos a tomar una deuda, esta va a venir con un ingreso nuevo, no vamos a endeudar al club sin que genere mayores ingresos para poder pagarlo.

—¿No cree que puede haber cierto riesgo asumir la inversión de estos proyectos de gran envergadura mientras el club tiene una deuda concursal y se amplió el plazo del plan de reestructuración al 2031?

Todo está funcionando bien. Alianza Lima es el único club que paga sus acreencias al día, pagamos los sueldos al día. Tengan la absoluta seguridad de que, si se va a tomar una decisión como ampliar el estadio, va a tener un ingreso que lo sostenga. Sabemos por dónde ir, el crecimiento está claro y hay un espacio guardado para esas ampliaciones. Naturalmente, antes de hacerlo se va a consultar a los socios, a los hinchas. El club tiene gente empresaria que no viene a servirse de Alianza. Estamos demostrando, con números, que la gente puede criticar mucho, pero nadie puede decir que no hay transparencia.

Los ingresos de Alianza Lima

—¿Cómo se divide la torta de ingresos en Alianza Lima? ¿qué negocios aportan más a su facturación?

Ahora está dividido en derechos de TV, taquilla e ingresos por marketing, que se enfoca en auspicios, e-commerce y otras acciones de marketing. En taquilla, hemos incrementado la recaudación en 58% este año y en marketing lanzamos el nuevo plan de e-commerce y estamos por incursionar en franquicias de las academias formativas del club, con lo que tendremos más ingresos el próximo año. Además, si vemos la camiseta de Alianza Lima, su valor se ha duplicado este año frente al 2019, muy superior a lo que era antes.

—¿Cuál es el valor de la camiseta blanquiazul a nivel de auspicios?

El pecho actual de Alianza Lima fue el contrato más grande que se ha pagado por esa ubicación. Y el valor de toda la camiseta hoy está valorizada en más de US$5 millones , cuando en el 2019 era alrededor de US$2,8 millones, una mejora que ha logrado aumentar los ingresos.

—¿Cuánto pesan los ingresos por marketing dentro de la facturación del club hoy en día?

Los ingresos por marketing han crecido en 87% frente al 2019 y hoy representan más o menos el 22% de los ingresos de Alianza.

—¿Los derechos de TV siguen siendo el mayor porcentaje de la torta?

Sigue siendo importante pero ya no es lo único, está dividido con taquilla y marketing. Antes era un 50% de la torta, ahora está alrededor de un un tercio o un cuarto de la torta. La taquilla está siendo bien importante, y estamos intentando mejorar la experiencia del hincha en el estadio para que siga siendo así, la respuesta ha sido espectacular.

Alianza Lima vs. Carlos Stein en partido por la Liga 1. (Foto: Luis Padilla/GEC)

—¿Cómo están mejorando la experiencia del hincha en el estadio y qué temas falta resolver para que esta sea más óptima? En los últimos partidos de locales, varios hinchas reportaron quedarse fuera del estadio pese a tener sus entradas.

Ese aspecto lo ve la parte administrativa y entiendo que han tomado todas las precauciones del caso para que no vuelva a ocurrir. Están trabajando en eso arduamente.

—La seguridad también es otro aspecto importante para que vuelvan los hinchas y las familias a los estadios, ¿eso también lo ve la parte administrativa?

Sí, es un tema administrativo. Nosotros, como Fondo Blanquiazul, damos los lineamientos, presentamos el plan de trabajo que nosotros trajimos y eso lo gestiona la administración. Nosotros no ejecutamos en el día a día, nosotros estamos en la visión a largo plazo.

—Para el próximo año, ¿a cuánto se espera que asciendan los ingresos del club con los planes que ha mencionado?

El objetivo es alcanzar S/92,6 millones de ingresos en el 2023.

Alianza Lima se coronó campeón del Torneo de Promoción y Reservas 2022 el sábado pasado. (Foto: Alianza History)

Derechos de TV y Fondo Blanquiazul

—¿Les preocupa que la coyuntura económica y política pueda impactar de alguna forma en el club?

Alianza Lima desborda cualquier tipo de crisis. El Perú tiene crisis económica, política, y la gente llena el estadio todos los fines de semana. Y estoy seguro que seguiremos creciendo haya o no crisis.

—¿Cuál es su opinión respecto a la licitación de los derechos de transmisión de los partidos de la Liga 1, por parte de la FPF? Alianza Lima este año finaliza su contrato con Gol Perú, pero por hay una cláusula de derecho de preferencia.

El contrato vence el 2022, y la parte administrativa está viendo ese aspecto con Gol Perú, pero también hay un tema de la FPF que está haciendo un proyecto [de negociar los derechos de transmisión de todos los clubes de la Liga1]. La gerencia general está en eso, con el área legal, para ver de qué manera se busca lo mejor para Alianza Lima, porque tenemos que defender los intereses del club siempre .

—Algunos especialistas mencionaron que el hecho de que la FPF negocie aparte podría generar un perjuicio para los clubes que ya tenían un contrato previo por esa cláusula de derecho de preferencia.

Sí, eso lo están viendo los abogados. Créeme que Alianza Lima tiene un ‘pool’ de abogados que está analizando y evaluando qué es lo que conviene al club, qué pasos tomar y cuáles no para que no afecte de ninguna manera al club ni a sus ingresos.

Alianza Lima es el primer finalista de la Liga Femenina 2022. El año pasado, el club campeonó. (Foto: Alianza Lima)

—Mencionó que el Fondo Blanquiazul se enfoca en dar la visión a largo plazo y los lineamientos de la gestión del club, pero hay críticas respecto a que también interviene en las decisiones netamente deportivas.

El Fondo Blanquiazul llegó a Alianza Lima para evitar que solo sea un cajero que pague acreencias, sin ninguna visión, futuro o crecimiento. Los lineamientos que dimos fue recuperar el ADN aliancista, que lo hicimos con los Embajadores históricos. Y generar ingresos para el club, que permitan grandes proyectos como los que anunciamos, pero nosotros como Fondo no participamos en las decisiones deportivas, para esos están los expertos que toman las mejores decisiones para la institución.

—¿Descartan entonces hacerlo o haberlo hecho?

Sí, todas las personas tienen derecho a dar una opinión deportiva, claro, pero como Diego Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, al igual que todos los miembros del Fondo, nosotros no participamos en ninguna decisión deportiva, creemos que hay gente más preparada para eso y esa es la gente que nosotros contratamos, ellos son los encargados.

—En esta visión a largo plazo, con los proyectos encaminados, ¿cuál es tu visión de Alianza Lima para cuando estén terminadas y cómo va a redituar en sus finanzas?

Yo creo que la buena gestión con transparencia y eficiencia va a traer réditos económicos multiplicadores y así también réditos deportivos. El objetivo es ser largamente el dominador del fútbol peruano y ser un competidor fuerte a nivel internacional, que es una deuda que tiene Alianza Lima con toda su hinchada, y es algo que vamos a resarcir más temprano que tarde.