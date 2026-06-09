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Resumen

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El Fondo Mivivienda (FMV) vuelve a crecer después de tres años de caídas en el número de créditos desembolsados. Entre abril del 2025 y marzo del 2026, las operaciones financiadas con recursos del fondo pasaron de 9.303 a 9.337, un avance de 0,4%, según el Informe Económico de la Construcción (IEC 101) de Capeco. En el mismo periodo, los créditos hipotecarios financiados con recursos propios de las entidades financieras crecieron 20,4%, al pasar de 30.478 a 36.698 operaciones.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.