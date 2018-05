FPF: ¿Cuánto está invirtiendo en llevar a la selección peruana a Rusia 2018?

(Por: Claudia Inga / Carlos Hurtado) Faltan exactamente 40 días para que la blanquirroja vuelva a jugar un Mundial luego de 36 años. Y aunque los partidos más duros están aún por venir, para la Federación Peruana del Fútbol (FPF) el pitazo inicial se dio hace meses. No es para menos: el esfuerzo de llevar a una selección a un Mundial con toda la logística y organización que se necesita no da lugar al descanso.

Durante el Perú Fútbol Summit 2018, Juan Matute, secretario general de la FPF, conversó con Día1 sobre cómo la blanquirroja llegará a Rusia 2018 y los retos del fútbol peruano más allá del Mundial.

A poco más de un mes de Rusia 2018, ¿cómo ha sido la planificación para llevar a la selección a Rusia a disputar su primer Mundial luego de 36 años?

Nosotros nos hemos preparado desde hace dos años para estar listos para este momento. Tenemos un equipo gerencial óptimo, porque para movilizar a una selección, a una delegación de más de 40 personas a un Mundial, necesitas todo un proceso de preparación, de transporte, gente y muchos recursos para cubrir los costos operativos que implica.

¿Cuánto invertirá la FPF para ello?

No tengo la cifra total aún. Lo que sí les puedo decir es que venimos planificando con anticipación la logística, las reservas, el transporte, entre otros temas. Lo importante es que tenemos que contar con los recursos disponibles y, luego, la FIFA te reembolsa parte de los gastos, según las tasas que tienen establecidas.

¿Eso quiere decir que la FIFA cubre la mayor parte de la inversión?

Yo diría que entre un 50% o 60% del total. Pero ellos hacen el reembolso después, por lo que primero es importante que como federación tengamos la posibilidad de costearlo. Y ello ha sido posible gracias a los ingresos que hemos captado, por ejemplo, con los patrocinios. Yo lo pongo así: si hemos sido capaces de organizar en poco tiempo el viaje a Nueva Zelanda en vuelo chárter, por el repechaje, podemos llegar a Moscú sin inconvenientes.



¿También contratarán un vuelo chárter?

Sí, es necesario para un equipo de 23 jugadores, que viaja con otros 20 profesionales [comando técnico, fisioterapia, medicina deportiva] y lleva tres toneladas en utilería. La prioridad es lo deportivo, así que si podemos brindar la logística necesaria para preservar el físico de los jugadores, lo haremos.

Perú igualó sin goles frente a Nueva Zelanda en Wellington. (Foto: Reuters) (Foto: Reuters)

¿La inversión para ir a Moscú será similar a la realizada en el viaje a Nueva Zelanda [US$1 millón en vuelo chárter]?

No, será menos. Primero, porque no iremos directamente a Rusia sino a Austria, donde el equipo entrenará en un campo deportivo y, segundo, porque se trata de una ruta comercial. Con ello, el costo se reduce un 30% o 40% frente a lo que fue Nueva Zelanda, hacia donde no existían rutas comerciales.



¿Desde cuándo se está trabajando e invirtiendo en la planificación para Rusia?

Todo se viene haciendo desde hace unos cuatro meses. Ya tenemos adelantos importantes, lo que nos permitirá tener todo debidamente reservado y con contrato asegurado.

¿Cuántos son los recursos que da la FIFA? ¿A partir de cuándo se entregan los premios?

La FIFA otorga los premios cuando acaba el Mundial. Recibimos un monto razonable. [Todos los equipos mundialistas tienen garantizados US$1,5 millones por la clasificación y US$8 millones por participar en la fase de grupos, según la FIFA].



Si la mitad de la inversión es cubierta por la FIFA, ¿el 40% o 50% restante depende de los ingresos propios de la FPF?

Sí. Con la atracción de recursos y su correcta inversión, podemos hacer estas inversiones.

Ciertos analistas deportivos comentan que algunas selecciones tendrán que invertir más de lo que cubren los premios que otorga la FIFA por la distancia y logística. ¿Será el caso del Perú?

Es posible que sea el caso nuestro, porque tenemos que trasladarnos demasiado. Las selecciones europeas tienen sus centros de entrenamiento allí, a diferencia nuestra; por lo que tenemos que invertir. Depende mucho del país, los traslados y la planificación. Nuestra área deportiva revisa las necesidades del plantel, que es nuestra prioridad, y en la medida que sean asequibles, se brindan.



Teniendo en cuenta que nos embarcamos a un Mundial luego de 36 años, ¿qué ha tenido que aprender la FPF a este nivel?

El aprendizaje ha sido un enriquecimiento compartido con la parte deportiva y administrativa. Es cierto que, siendo un país que no ha ido a un Mundial en 36 años, hemos tenido que ponernos a la altura del conocimiento FIFA. Eso lo hemos visto en los ‘workshops’, donde asistimos a reuniones de márketing, comunicaciones, medicina, gerencia, prensa y seguridad. Lo bueno es que como federación ya teníamos todas esas gerencias y a las personas especializadas, quienes se reunieron con sus pares a hablar de igual a igual.



¿Cuántos ‘workshops’ ha convocado la FIFA?

Ha convocado a dos en Rusia y este mes viene el tercero. La FIFA ha evolucionado mucho.



En estos meses hemos visto que muchas empresas se han acercado a la selección. Incluso ha habido hitos, como el ingreso de la banca o del ‘retail’ al fútbol.

Es necesaria una distinción. No es exacto que la banca entró a apoyar al fútbol peruano. Un banco lo hizo, el BBVA Continental, que ha firmado por un proyecto a largo plazo con la FPF.

Los otros bancos han desarrollado campañas de márketing propias, pero que no redundan en algún beneficio al fútbol. Por eso pareciera que son más las marcas que están con la selección de las que son realmente.

Lo que es destacable es que son empresas que han visto al fútbol como atractivo por primera vez y que, seguro en una segunda etapa, irán más allá: a los patrocinios.

¿Qué hace falta para que los clubes locales puedan capitalizar esta oportunidad?

Deben garantizar la profesionalización y transparentar sus gestiones, porque lo que buscan las empresas no son riesgos, sino seguridades. No hay un día para perder, tienen que diseñar planes de acuerdo a sus circunstancias y no perder tiempo.



Hubo quienes calcularon que el valor comercial de la selección se ha elevado unas 10 veces. ¿Ese cálculo se acerca a lo real?

No es fácil ponerle un valor, porque la selección y la marca de la FPF son intangibles. Si hablamos del valor comercial, no es que mis contratos crezcan 10 veces, porque no ayuda la informalidad, la copia, más bien eso reduce el valor y limita la inversión que los patrocinadores estarían dispuestos a otorgar. No obstante, con todo ello, hemos recuperado la marca, y yo creo que a finales de este año deberíamos tener una valoración comercial definida.

En las tiendas vemos ‘merchandising’ oficial de la selección. ¿Se ha calculado cuánto generará en ingresos para la FPF?

Aún no tenemos números cerrados, pero calculamos que este 2018 equivaldrá a un 70% del valor anual de un patrocinio.

¿Cómo va el concurso por los derechos de transmisión para Qatar 2022?

La primera ronda de entrega de ofertas ya se realizó y el jueves pasado se inició la segunda ronda, que será la decisiva. Los postores tienen hasta el 9 de mayo para entregar las nuevas ofertas y la tercera o cuarta semana de este mes se tendrán los resultados oficiales.



Con miras al 2020, ¿cuáles son los proyectos a los que están abocados como FPF?

En la modernización y el apoyo a los clubes de primera y segunda división. Lo que tenemos que lograr con los clubes es lo que hemos logrado con la federación, por ello el sistema de licencias FIFA.



El licenciamiento se inició hace dos años. ¿Cómo va?, ¿qué hace falta?

El proceso ya está en primera división y se ha iniciado también en segunda. A partir del 2019, los clubes tendrán la obligación, como ya ocurre en el mundo, de desarrollar el fútbol femenino.

Hacia el cierre de esta gestión, ¿se puede asegurar que todos los clubes estarán licenciados y el desarrollo del fútbol femenino encaminado?

Lo firmo en este momento.

EL DATO

► Coca- Cola, Cristal (Backus), Gloria y BBVA Continental son los patrocinadores principales. Hoy presentará a un nuevo auspiciador Oro, que según fuentes de El Comercio sería Movistar.