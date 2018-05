FPF: Obras por impuestos llegarán el fútbol

La Federación Peruana de Fútbol (FPF), el IPD y el Ministerio de Educación firmaron juntos un convenio con el fin de promover y potenciar la infraestructura necesaria para las divisiones menores. Con ello, la FPF y diversas empresas privadas accederán a un programa de “Obras por Impuestos” destinada a la construcción de infraestructura deportiva para el fútbol.

“Por primera vez se va a aplicar el esquema de obras por impuestos en el fútbol. Sin duda, ayudará a impulsar la construcción de infraestructura y así cambiarle la vida a miles de jóvenes”, destacó Juan Matute, secretario general de la FPF, a Día1.

De acuerdo al ejecutivo, con el convenio se podrá anticipar la infraestructura de 26 centros de desarrollo para el fútbol de menores. Hasta el momento, tienen entre siete y ocho ubicaciones- entre propiedad de la federación y alianzas con gobiernos regionales y municipales- para desarrollar la infraestructura. En algunos casos, como en Ica, el gobierno regional ha cedido el espacio deportivo de una unidad escolar.

Precisamente, la infraestructura es el principal problema que afronta nuestro fútbol en todas sus categorías. Más aún si hablamos del desarrollo de las canteras. “Tenemos profesores de la FPF que están preseleccionando chicos sub 12, sub 14 y sub 16 a lo largo del país, miles de chicos pasan por este sistema de observación, de entrenamiento. Ahí es donde tenemos que poner el foco y es una necesidad tener la infraestructura necesaria para ello”, sostuvo Matute.

Más aún ahora que el Perú ha sido elegido sede del Mundial Sub -17 y tendrá la necesidad de poner a punto los estadios existentes para estar a la altura de los estándares a nivel mundial. ¿Los estadios también podrían aplicar al esquema de obras por impuestos? Aunque aún no, Matute no lo descarta a futuro.

Por su parte, el presidente del IPD Sr. Óscar Fernández saludó el Plan de Menores que viene implementando la FPF. “Este plan de menores recoge muchos aspectos para las futuras generaciones de nuestro país. La idea del convenio es sumar la asociación público-privada para que puedan participar de la creación de infraestructura también a través de terrenos que el IPD posee para poder implementar centros de alto rendimiento dedicados al fútbol”, dijo.

A la par, Matute anunció que la construcción del Centro de Selecciones Nacionales ya se encuentra al 50% de la construcción de los 114 mil m2 de área que tendrá y que, a más tardar, en septiembre estará totalmente lista.