Durante el debate técnico de domingo 24 de mayo por la noche, el bloque más candente fue el de economía y generación de empleo que tuvo en el versus a Luis Carranza, como representante del equipo técnico de Fuerza Popular, y a Pedro Francke, en representación del cuadro técnico de Juntos por el Perú (JPP).

El debate de este eje temático, que estuvo cargado de algunos pullazos por parte de los dos exministros de Economía y Finanzas, fue el penúltimo en el orden establecido y se abordaron temas como la informalidad, estabilidad fiscal, emprendedores e inversión privada.

Durante su alocución, Francke remarcó que en Juntos por el Perú también pensaban en que hace falta promover la inversión privada. “Para eso estamos comprometidos. No habrá estatizaciones como nos quieren mentir acá, ninguna, ya lo hemos dicho. Respetaremos los contratos y tendremos una política macroeconómica de estabilidad. El caos fiscal lo ha establecido esta bancada (Fuerza Popular). El propio Julio Velarde ha dicho que las leyes de este Congreso están poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica”, sostuvo durante el intercambio de ideas.

Agregó también que van a respetar las metas del déficit fiscal que se han establecido, porque eso es fundamental en nuestro país. “Vamos a respetar una política macroeconómica estable,respetando la autonomía del Banco Central y pidiendo a Julio Velarde que siga en su puesto”, aseveró.

Hoy en la mañana, en diálogo con Exitosa, Pedro Francke, señaló que Roberto Sánchez está de acuerdo en la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). No obstante, si bien indicó que Velarde es una persona de prestigio, dijo también se debe considerar la planificación de su eventual recambio.

“Roberto Sánchez está de acuerdo en que Julio Velarde se quede. No solo es la posición de Pedro Francke, es la decisión del equipo en su conjunto. Ya lo hemos dicho varias veces. Nuestro punto de vista es que debe quedarse”, dijo el economista y quien fuera también ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Pedro Castillo.

Agregó que primero tendrán que hablar con él (Julio Velarde). “Tiene mucho prestigio pero tiene que estar pensando en algún momento su recambio, eso es normal. y por otro lado también (está) el directorio, no depende solo de él, quien toma las decisiones en un directorio de siete personas”, dijo.

El economista mencionó también que estaba orgulloso de haber nombrado un buen directorio. “Yo nombré a Julio Velarde, su nombramiento tiene mi firma. Y nombramos un directorio de alta calidad”, remarco.