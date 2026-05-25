Resumen

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Pedro Francke fue ministro de Economía y Finanzas en los primeros meses del Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: archivo GEC)
Pedro Francke fue ministro de Economía y Finanzas en los primeros meses del Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: archivo GEC)
Por Redacción EC

Durante el debate técnico de domingo 24 de mayo por la noche, el bloque más candente fue el de economía y generación de empleo que tuvo en el versus a Luis Carranza, como representante del equipo técnico de Fuerza Popular, y a Pedro Francke, en representación del cuadro técnico de Juntos por el Perú (JPP).

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