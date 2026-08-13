Fuego Restaurante comenzó a trabajar en su primer proyecto de expansión internacional. La cadena de parrillas prepara una inversión de aproximadamente US$1,5 millones para abrir un local fuera del continente en el 2027, una apuesta que responde a la estrategia de sus accionistas de priorizar nuevos mercados antes que continuar creciendo en el Perú.

Mario Kiyohara, director de Fuego Restaurante, explicó a Día1 que actualmente evalúan distintas alternativas para concretar el proyecto, aunque todavía no han definido el país de destino.

“Estamos evaluando expandir Fuego a otro país; apuntamos a salir fuera del continente. La idea es lanzarlo en el 2027 como un proyecto de trabajo”, señala.

Fuego Restaurante comenzó a trabajar en su primer proyecto de expansión internacional. | Foto: César Campos

El ejecutivo explica que la decisión responde principalmente a la visión de largo plazo de los inversionistas. “Parte de nuestro componente accionario son inversionistas externos. Ellos están queriendo ya no ir por Perú, sino trasladar Fuego a otro país”, indica.

No obstante, precisa que antes de tomar la decisión final deberán resolver aspectos logísticos vinculados con el abastecimiento de carnes y de insumos peruanos, que constituyen parte importante de la propuesta gastronómica del restaurante.

“Lo que va a marcar el valor diferencial de la oferta es el uso de productos peruanos. Tenemos que asegurar toda la cadena logística antes de dar el siguiente paso”, comenta.

Primer semestre sin crecimiento

Mientras avanza el proyecto internacional, Fuego cerró el primer semestre del 2026 con ventas similares a las del primer semestre del año anterior. El crecimiento fue de 0%, un resultado que atribuyen al incremento en los costos operativos y a la decisión de no trasladar esos mayores gastos al consumidor.

“Hemos absorbido los costos. No hemos aumentado el precio de los platos”, afirma Kiyohara.

Entre los factores que impactan el negocio mencionó el aumento del precio de las verduras, frutas e insumos importados, además del incremento en los costos del combustible y los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

Fuego Restaurante comenzó a trabajar en su primer proyecto de expansión internacional. | Foto: César Campos

Para contener el impacto, la empresa renegocia contratos con proveedores y amplía su red de abastecimiento. “Lo primero fue renegociar con los proveedores. También conseguimos una oferta muy interesante de carnes del extranjero que nos permitió mantener nuestros costos”, explica.

Gracias a estas medidas, el incremento efectivo del costo de los insumos ascendió a solo 2%.

Ticket promedio cayó 5%

Aunque el flujo de clientes se mantiene estable, el consumo por visita se redujo durante el primer semestre. Según Kiyohara, el ticket promedio cayó aproximadamente 5% y actualmente se posiciona en S/180.

Actualmente, los clientes privilegian cortes de menor precio por desconocimiento de las diferencias entre las distintas opciones disponibles. “Cada vez más personas están interesadas en la carne, pero al no conocer bien las características de cada corte terminan optando por las propuestas más económicas. Ahí comienza a bajar el ticket promedio”, sostuvo.

Para revertir esa tendencia, Fuego busca reforzar la experiencia dentro del restaurante mediante una mayor orientación al cliente y la incorporación de nuevos cortes premium.

Fuego Restaurante comenzó a trabajar en su primer proyecto de expansión internacional. | Foto: César Campos

Fenómeno de El Niño preocupa por el abastecimiento

Aunque cerca del 80% de las compras del restaurante corresponde a carnes importadas, cuya oferta consideran asegurada, la empresa mantiene una preocupación por el abastecimiento de frutas y verduras, productos que podrían verse afectados por el fenómeno de El Niño.

“Lo que más nos preocupa es la provisión de verduras y frutas frescas porque trabajamos con un estándar de alta calidad y el abastecimiento es diario”, explica Kiyohara.

Ante ese escenario, la compañía viene ampliando su cartera de proveedores para reducir riesgos y asegurar la continuidad de la operación sin afectar la calidad de sus platos.

Fuego Restaurante comenzó a trabajar en su primer proyecto de expansión internacional. | Foto: César Campos

Para el segundo semestre, Fuego espera una recuperación gradual del consumo y proyecta cerrar el 2026 con un crecimiento de un dígito, lo más cercano posible al 10%.

“Después de todo este proceso —el Mundial, las elecciones, el incremento del combustible y el contexto internacional— esperamos cerrar el año con un crecimiento de un dígito, pero lo más cercano al 10%”, indica Kiyohara.

Para alcanzar esa meta, la empresa prepara nuevas experiencias gastronómicas, actividades dentro del restaurante, incorporación de nuevos cortes de carne y mejoras en su oferta actual, manteniendo el foco en el consumo presencial por encima del canal delivery.

“Lo que apuntamos es a la experiencia dentro del restaurante. Por eso estamos trabajando nuevas propuestas y optimizando los productos que mejor resultado nos han dado durante la historia de Fuego”, concluye.