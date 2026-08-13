Por Fiorella Gil Mena

Fuego Restaurante comenzó a trabajar en su primer proyecto de expansión internacional. La cadena de parrillas prepara una inversión de aproximadamente US$1,5 millones para abrir un local fuera del continente en el 2027, una apuesta que responde a la estrategia de sus accionistas de priorizar nuevos mercados antes que continuar creciendo en el Perú.

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