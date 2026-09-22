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Resumen

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(Foto: Hugo Pérez / El Comercio)
(Foto: Hugo Pérez / El Comercio)
/ HUGO PEREZ
Por Paola Villar S.

La coyuntura en la región andina ha sido clave para el crecimiento de Credicorp Capital en el Perú, Chile y Colombia: en conversación con Día1, Galantino Gallo, CEO de la firma, enfatiza que los nuevos gobiernos y los elevados precios de los commodities “han abierto una ventana de inversión gigantesca”, en particular, en los países donde el holding de servicios financieros de la peruana Credicorp opera.

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