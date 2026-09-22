En esta entrevista, Gallo remarca el potencial que existe para que la compañía duplique las utilidades que obtendrá este 2026 en un horizonte de tres a cuatro años, así como las posibilidades de ampliar su portafolio de servicios en el mercado chileno.

- ¿Cómo han evolucionado las operaciones de Credicorp Capital en Perú, Chile y Colombia en lo que va de este 2026, en un contexto de cambios políticos que también influyen en las decisiones de inversión?

En general, el negocio ha ido bastante bien. Al primer semestre, logramos superar las metas que teníamos pensadas. Para darte un orden de magnitud, al cierre de julio superamos los US$63.000 millones en activos bajo administración (AUM, por sus siglas en inglés) a nivel regional, en toda nuestra plataforma. Frente al cierre del 2025, eso representa un crecimiento de 18% y más de 40% con respecto a julio del año anterior.

- La meta que tenían el año pasado era de US$45.000 millones en AUM.

Y ya al cierre de este primer semestre llegamos a US$63.000 millones. Este crecimiento ha venido de los países en los que tenemos presencia, así como de los negocios de gestión de activos, mercado de capitales y gestión patrimonial. Está distribuido en toda la plataforma. El Perú representa aproximadamente 43% de ese volumen. El resto viene de Colombia y Chile, respectivamente, y, sin duda, de nuestras plataformas internacionales como Panamá y Estados Unidos.

Esto demuestra dos cosas. Primero, la fortaleza de nuestra presencia regional; no dependemos de una sola plaza. Segundo, los altos retornos de los mercados financieros han sido un factor. Si revisas la rentabilidad de los últimos 12 meses, ha sido muy positiva en renta fija y renta variable, tanto a nivel internacional como local. También hemos visto mayor apetito de los clientes por invertir. Cuando las tasas bancarias en depósitos se estabilizaron, los clientes volvieron a diversificar sus activos hacia fuentes de inversión. Hemos tenido, además, un impulso desde el lado sociopolítico. Ha habido cambios importantes en la región con los nuevos gobiernos y, luego de un período prolongado de gobiernos con baja confianza empresarial, vemos mejores indicadores. Hoy Perú tiene su mejor nivel de confianza empresarial en 16 años. Vemos un efecto similar en Chile y Colombia. Latinoamérica ha vuelto al radar de los inversionistas extranjeros y locales como una plaza para crecer.

- Es decir, la confianza y el interés visto en los últimos meses si se han trasladado a inversión efectiva en activos locales.

Sí, en activos locales e internacionales. Hay un mayor apetito por mercados de capitales entre clientes institucionales, corporativos y personas naturales. En activos locales, ya sean el Perú, Colombia y Chile, los precios de los commodities, un entorno más favorable y pro mercado con los nuevos gobiernos, así como el crecimiento de la demanda interna, han acelerado la inversión en los mercados. Nosotros somos un canalizador: conectamos la demanda con la oferta. Nuestro negocio se ha beneficiado por ello.

En Colombia, en medio de la volatilidad que hubo en el mercado más el apetito internacional, nos han jugado muy a favor para nuestros portafolios de trading en renta fija colombiana. El segundo motor [de crecimiento] ha sido la renta variable colombiana. Ha sido un año excepcional para ese mercado. En Colombia tenemos una plataforma completa: fondos de renta fija, fondos de renta variable y una plataforma para transar y mover flujos. Eso ha sido apreciado por los clientes.

“Al cierre de este primer semestre ya llegamos a US$63.000 millones en AUM. El Perú representa cerca de 43% de ese volumen”. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio) / HUGO PEREZ

- Si ya superaron los US$63.000 millones en AUM a julio de este año, una cifra superior a la meta que tenían para 2025, ¿qué expectativa tienen hoy para el cierre de este año?

Nuestras metas presupuestales de cierre de año no cambian, pero es un hecho que las estamos sobrepasando. Somos una plataforma regional que busca funcionar como un ‘one-stop shop’: la una única parada financiera para nuestros clientes. Cuando llegas a Credicorp Capital, queremos resolver todas tus necesidades: comprar divisas, invertir en un fondo, transar o recibir asesoría. La idea es ser esa única parada financiera.

- ¿Cómo se traslada esto al negocio de Wealth Management, por ejemplo?

Nuestra plataforma de gestión patrimonial llegó a aproximadamente US$28.000 millones al cierre del primer semestre. En gestión patrimonial de personas, representa un crecimiento de 31% frente a junio del año anterior. Nuestra expectativa era llegar a este punto al cierre del año y ahora estamos buscando una cifra mayor. El equipo está empujando para llegar a ella.

- ¿Y cómo les ha ido en Asset Management?

En Asset Management también hemos superado varias cifras. La diferencia entre los US$63.000 millones totales y los US$28.000 millones de Wealth Management corresponde a Asset Management (aproximadamente US$35.000 millones). Los fondos mutuos son uno de los productos más transaccionados dentro del negocio. Han consolidado su posición no solo a nivel regional, sino también en el Perú, donde somos el partícipe más grande: si la industria local creció aproximadamente 9,9% o 10%, nosotros crecimos 12%. No solo crecimos más que la industria y aumentamos la participación de mercado, sino que, en términos de volumen, superamos en Perú los S/22.000 millones. Yo gestioné el negocio de Asset Management en Perú en el período 2019-2022 y en aquel momento hablábamos de S/13.000 millones como una cifra muy grande. Hoy esa cifra casi se ha duplicado en tres años.

Ha habido un mayor apetito por fondos mutuos en el país. Han llegado a más segmentos: no solo a personas de banca privada, sino también al segmento afluente y de consumo. Los canales digitales han permitido llegar a nuevos partícipes e inversionistas. Algo similar ocurre en Colombia y Chile, respectivamente. El incremento ha sido muy relevante.

Puntos clave de los fondos mutuos para incrementar el capital. Foto: gob.pe

- ¿Qué otras estrategias de gestión de activos han sido más demandadas?

Si pensamos en activos regionales de gestión de activos, una estrategia muy apreciada por inversionistas institucionales y personas ha sido nuestra plataforma internacional de fondos de deuda latinoamericana. Son fondos de deuda en dólares de empresas latinoamericanas que emiten bonos en mercados bursátiles como Nueva York.

- ¿Es similar a la deuda privada?

No, son fondos que compran papeles de emisiones de corto y largo plazo de empresas brasileñas, mexicanas, peruanas y colombianas que emiten bonos en plazas como Nueba York (bajo la regulación 144A). Hay compañías de grado de inversión y grado especulativo. Las tasas que pagaban eran mucho más altas que las que se podían obtener en depósitos locales en dólares. Además, es un activo que ha mostrado una gran bondad cuando se invierte a plazos mayores de tres años. Usualmente, el ‘carry’ -es decir, la tasa a la que te enganchas- se puede obtener de manera muy estable en un plazo de tres años. Ese tipo de estructura de fondos de corto plazo -hay de grado de inversión y de grado especulativo, o a corto plazo- sobrepasó los US$1.400 millones. Solo en lo que va de este año captó más de US$300 millones. El apetito ha sido muy relevante. Obviamente, debes tener productos sólidos en rentabilidad y comparables, pero ha sido una plataforma sumamente valiosa.

- ¿Cómo avanza lo que es deuda privada?

En deuda privada levantamos dos fondos. El primero se levantó años atrás por S/550 millones y el segundo se levantó el año pasado por S/1.000 millones. Este último se consolidó como el mayor levantamiento de capital de la historia para un fondo de deuda privada. Hoy Credicorp Capital tiene el fondo de deuda privada más grande de Perú, de S/1.000 millones. En Colombia, con una estrategia similar y un equipo local que trabaja bajo una metodología de inversión regional, levantamos un primer fondo por 1,2 billones de pesos colombianos, equivalente a US$340 millones. Antes del cierre de este año esperamos levantar un segundo fondo que creemos que superará en más del doble al primero. Probablemente cerraremos el año con el fondo de deuda privada más grande de Perú y también con el más grande de Colombia. En Chile arrancamos este año con un equipo para desarrollar la práctica de deuda privada. Esperamos tener noticias de implementación y transacciones hacia el cierre de año. El objetivo es consolidarnos como uno de los gestores más relevantes de deuda privada en América hispanohablante.

- En Chile, ¿tienen una cifra aproximada de a cuánto podría ascender el levantamiento?

Hemos armado una plataforma regional y luego abordamos país por país el levantamiento local. Siempre comenzamos con inversionistas institucionales, que no te dan un cheque en blanco: primero quieren ver que puedes hacer transacciones. Empezaremos en Chile como lo hicimos en el Perú y Colombia: con algunas transacciones, coinvirtiendo con inversionistas institucionales. Luego de tres o cuatro transacciones, se lanza el fondo. Nuestra expectativa es que, hacia el 2027, podamos levantar un fondo superior a US$100 millones de deuda privada en Chile. Ojalá pueda crecer al doble o triple, como lo han demostrado los mercados en Perú y Colombia.

- La apuesta por deuda privada es fuerte. ¿Es un segmento que, para ustedes, aún tiene más potencial?

Definitivamente. Cuando ves los mercados desarrollados, es sorprendente que la deuda bancaria represente solo la mitad de la deuda total del mercado. La otra mitad la suple la deuda privada y los mercados de capitales de acceso directo. Es muy relevante. En el Perú, cuando comparas las colocaciones del sistema bancario con lo que existe en deuda privada, estás hablando de menos de 5%. El campo para crecer es muy extenso. Hay espacio para ambos: para que siga creciendo el lado bancario, con colocaciones y libros, y para que crezca la deuda privada. Son productos diferenciados. Atacan a mercados similares, pero con perfiles de riesgo distintos. Hay fondos de deuda privada más conservadores y otros mucho más agresivos. Al final, hay que encontrar el espacio de acción para personalizar una propuesta que genere valor diferencial para el cliente. Ese es el credo detrás de los productos de Credicorp Capital.

- El Perú representa 43% de los AUM. Si dejamos al Perú fuera de la ecuación, ¿cómo es el desempeño entre Colombia y Chile?

Actualmente tenemos un crecimiento muy superior al promedio en Colombia. Es algo que viene ocurriendo desde hace cinco años, con una historia de crecimiento y evolución constante. No solo hemos profundizado los negocios de gestión patrimonial y gestión de activos. En Colombia tenemos una oferta más diversificada, con negocio fiduciario, mercado de capitales y gestión corporativa. Podemos dar a los corporativos colombianos de distintos tamaños una solución de punta a punta. Podemos recibir sus pagos y transferencias, hacer FX (cambio de divisas), invertir mediante fideicomisos a la medida o directamente en fondos, gestionar inversiones a través de mandatos y acompañar inversiones de Capex a largo plazo. Luego podemos integrarlos en la plataforma de Credicorp Capital con servicios ‘offshore‘ y ‘onboarding’, si lo requieren. Esta franquicia ha venido creciendo a un ritmo muy alto: hablamos de un crecimiento de ingresos superior al 20% anual. Junto con ello, dimos un paso más.

- ¿Cuál fue ese paso?

Fortalecimos el segmento corporativo con una licencia adicional de corporación financiera. Al principio inició como una plataforma para brindar servicios derivados a nuestros clientes. Desde julio [nos permite ofrecer] cuentas de ahorro para clientes corporativos y, desde octubre, comenzaremos con algunos desembolsos, otorgamiento de líneas de crédito, cartas fianza y líneas de financiamiento para exportación, entre otros servicios. Puedes pensar en ella como un banco para empresas, porque no podemos captar dinero de personas –para eso necesitaríamos una licencia bancaria– pero sí podemos dar soluciones bancarias a empresas. [...] La aspiración de ser una única parada financiera ya es una realidad en Colombia. Esto debería llevarnos de crecer a tasas de 20% a crecer a tasas aún más aceleradas.

Colombia se está volviendo tan relevante en volumen de clientes, personas y empresas, que para el cierre del 2027 nuestra expectativa es que sus ingresos superen los del Perú. Sería un hito muy relevante porque somos una empresa regional. Que Colombia supere a Perú nos generaría orgullo, porque representaría una diversificación completa de nuestra base de ingresos y es lo que queremos lograr. Somos una empresa peruana, que comenzó con respaldo y capital peruano de Credicorp, pero hoy estamos presentes de forma importante fuera del Perú. Eso nos llena de orgullo. Esa es también una de las razones por las cuales llevamos la conferencia con inversionistas a Colombia.

- El modelo de corporación financiera, ¿podría aplicarse también en sus otras operaciones?

Este modelo de ‘daily banking’ ya comenzó a aplicarse en otras plataformas del grupo. Bajo nuestro paraguas tenemos Atlantic Security Bank, un banco ‘offshore‘ en Panamá. Como Grupo Credicorp, también adquirimos Helm Bank en Estados Unidos, que funciona como banco ‘offshore’. Y tenemos la corporación financiera en Colombia. En el Perú tenemos un banco hermano, BCP. Las necesidades de nuestros clientes se cubren a través de esa entidad. Pero, no es descabellado pensar que tendremos que complementar la plataforma de Chile con servicios bancarios cuando alcance un mayor tamaño. Se puede empezar con servicios bancarios corporativos y luego evolucionar eventualmente hacia servicios bancarios para personas. Vemos sinergias y la posibilidad de cerrar todas las necesidades del cliente en un único lugar.

- Entonces, aunque en Colombia todavía no atiendan personas a través de la corporación financiera, ¿podrían incluirlas más adelante?

Si creemos que podemos dar una propuesta de valor más robusta que la disponible actualmente en el mercado, lo vamos a hacer. Pero, paso a paso. Comenzamos con corporativos y empresas, y tendremos que ver cómo evoluciona. Eso no quita que, a través de nuestras plataformas ‘offshore’, ya podamos dar a los clientes una solución completa de ‘daily banking’. Seguiremos buscando oportunidades en el mercado colombiano, porque creemos que genera mucha complementariedad.

Manejo de portafolios

- Respecto a la renta fija, estamos en un escenario en el que las tasas pueden volver a endurecerse. ¿Qué implicancias tiene eso para la estructuración de portafolios?

El mercado de tasas no ha sido fácil. Si partes de las expectativas que había sobre dónde terminarían las tasas de la FED a fines del año pasado y las comparas con la realidad vigente, muy pocos acertaron en que se mantendrían en niveles altos como los actuales. Sin embargo, que estén en estos niveles me parece atractivo para la renta fija. Venimos de un periodo inflacionario global y las tasas han permanecido más altas de lo esperado. Como dicen los estadounidenses, esto se ha mantenido ‘sticky‘ durante el año. Pero hoy puedes encontrar emisiones de corporativos locales e internacionales a tasas que no imaginabas hace tres o cuatro años. La inflación se ha reducido, aunque quizá no al nivel deseado por algunos gobiernos –en el Perú, por ejemplo, se está llegando al rango objetivo de inflación de manera holgada frente a otros países–, pero aun así existen tasas atractivas para consolidar en un portafolio diversificado de largo plazo. Yo veo que hoy las tasas son complementarias a los objetivos de inversión y rentabilidad que pueden tener los clientes. Verlas mucho más elevadas sería difícil. Si ocurriera, probablemente respondería a una situación contractiva del crecimiento. En ese escenario, la renta fija cumple otro rol: uno mucho más defensivo.

- ¿Cómo se pondera en la construcción de portafolios la exposición a acciones vinculadas a inteligencia artificial, como semiconductores? Son activos que ofrecen alta rentabilidad, pero también grandes caídas y alzas.

Puede ser muy atractivo invertir en semiconductores de Corea del Sur o Taiwán cuando ves rentabilidades superiores a 100%. Sin embargo, esos activos también pueden corregir un 20% en cuatro días y tienen una volatilidad sumamente alta. En un portafolio diversificado de largo plazo, ese tipo de volatilidad y retornos son muy complejos de obtener de manera constante. Debemos entender los objetivos de inversión de cada cliente y estructurar un portafolio que pueda soportar las buenas y las malas, que permita dormir tranquilo y llegar al objetivo de inversión en un período de cinco a 10 años.

Antes, las oportunidades de inversión estaban en las Magnificent Seven o en los ‘hyperscalers’. Hace 15 años, eran las empresas de equipos de telecomunicaciones, como Samsung o Apple. Las tendencias cambian. No podemos negarnos a ellas ni a las oportunidades que crean. Pero esta exposición debe estar en una parte satélite del portafolio: el 80% del portafolio debe estructurarse según la visión de largo plazo y el objetivo que se quiere obtener. Hay clientes más agresivos, otros más conservadores y otros que buscan preservar capital. En el 10% o 20% restante se tiene el portafolio satélite. Allí se pueden jugar tendencias: semiconductores, robótica en China, commodities en Latinoamérica u otros sectores atractivos. En esa parte se puede sobreponderar o subponderar posiciones. Ahí la asesoría de inversiones y bursátil es clave, porque se debe estar muy informado para saber cuándo entrar, cuándo no entrar y cuándo salir de mercados que pueden ponerse muy calientes, con burbujas o microburbujas.

- ¿Cómo está adoptando Credicorp Capital la inteligencia artificial?, ¿cómo continúa la inversión y qué papel juega en el análisis de portafolios?

Venimos trabajando hace tiempo en distintos esfuerzos de inteligencia artificial. Hemos tenido un despliegue muy grande de Microsoft Copilot con todos los colaboradores de Credicorp Capital. Más de 95% de los colaboradores utiliza hoy Microsoft Copilot. Se ha convertido en parte del día a día. Lo utilizan para resolver interrogantes, consultas y planificación cotidiana. Sirve tanto para alguien que realiza research, trabaja con clientes o revisa transacciones de mercado de capitales. Además, estamos trabajando distintos casos de uso mediante lo que llamamos “POCS”: desarrollamos agentes que ayuden a brindar asesoría digital a los clientes. Otro caso de uso es la codificación bajo esquemas ‘low-code’ o ‘no-code’, para que los desarrollos de nuestras plataformas digitales sean más productivos y prácticos con inteligencia artificial. También implementamos un repositorio centralizado con inteligencia artificial para asesoría. Si un cliente pregunta: “¿Dónde creen que estará la tasa hoy?”, la herramienta puede entregar rápidamente información sobre el mercado y sobre lo que creen Credicorp Capital Asset Management o el equipo de Research. Esto nos permite resolver rápidamente las dudas y preguntas de los clientes.

- Tenían el objetivo de duplicar su utilidad neta, ¿se logró?

El desafío se planteó al cierre de 2023, con una meta hacia este 2026. Efectivamente, lo estamos logrando. El reto hacia adelante va en la misma línea. Tenemos una aspiración muy grande de continuar creciendo, no solo en utilidad neta, sino también en los ingresos de la empresa. Parte de lo que te contaba sobre la tasa de crecimiento que tenemos en Colombia está relacionado con ello. Buscamos que, probablemente en los próximos tres o cuatro años, volvamos a duplicar, respecto de lo que cerremos este año, la utilidad neta de la empresa. El desafío que se planteó años atrás sí se está cumpliendo.

Integración bursátil

- Estamos en el proceso de integración de las bolsas a través de Nuam. La BVL ha tenido buen desempeño en los últimos meses, pero sigue siendo un mercado pequeño frente a Colombia y Chile. La integración puede abrir puertas, pero ¿qué catalizadores faltan para consolidar una mayor liquidez en el mercado peruano?

No es fácil y no lo ha sido en los últimos años. La idea original de MILA apuntaba a ese objetivo, pero la realidad es que no se logró por diversos motivos. Uno de ellos fue que era muy difícil lograr una homologación tributaria, es decir, tener los mismos impactos tributarios en toda la región. Lo segundo fueron las plataformas distintas. Operar en las bolsas del Perú, Colombia o Chile no estaba homologado, y eso complicaba a los inversionistas.

Hoy Nuam y la integración de las bolsas están resolviendo el segundo problema: toda la parte operativa, el marco tecnológico y la simplificación de requisitos para emitir o listar. Eso, sin duda, ayudará. Pero, a nivel del Perú, Colombia y Chile, debemos promover que más empresas acudan al mercado de capitales para buscar financiamiento y capital. Se puede hacer mediante beneficios, educación y otros mecanismos. Debemos lograr un mercado más activo, como la bolsa brasileña o estadounidense, en términos de IPO y colocaciones.

- La homologación de criterios tributarios sería un factor que podría impulsar más el mercado.

Sí, aunque es complejo porque responde a las necesidades de cada jurisdicción y país. Si no se puede lograr una homologación completa, al menos habría que procurar que, al operar localmente en Perú, Chile o Colombia, los papeles de empresas de esos países tengan beneficios similares a los de las empresas peruanas que operan en cada mercado. Es una forma de promoverlo.

También ayuda la diversificación. Hay sectores que no están presentes en el Perú, pero sí en Chile o Colombia. Si uno invierte solo en la bolsa peruana, encuentra una concentración alta en minería y sistema financiero. Pero al invertir en Chile puede diversificarse hacia el sector salmonero o comercio, por ejemplo. Eso permitiría construir carteras de inversión más diversificadas. Además, se llegaría a un grupo mayor de inversionistas, lo que permitiría tener más apetito si se realiza una emisión primaria. Creo que vamos por buen camino.