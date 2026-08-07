Sin embargo, ve con preocupación la reciente reducción tarifaria de 5% para la concesión de gas natural de Contugas, su subsidiaria en Ica, pues constituye “un golpe durísimo a las finanzas y la estabilidad económica de la empresa”, apunta Juan Miguel Cayo, country manager de la firma de energía, con quien conversamos en Expo Energía 2026.

- ¿Cómo se ha desempeñado Contugas en el último año?

Contugas es una empresa con un pecado original: tiene una infraestructura sobredimensionada. El ducto (de Pisco) hacia Marcona tiene 20 pulgadas de diámetro, pero solo se utiliza en un 12%. Para hacer esa infraestructura la empresa se endeudó. Contugas está sobre endeudada, sobre invertida y tiene una demanda de 25 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas, cuando podría transportar 200 mmpcd.

- ¿25 mmpcd es la demanda de gas que atienden actualmente?

Es la demanda promedio. Cuándo hay pesca sube a 28 o 29 mmpcd, pero, básicamente, está ocupado en un 12% y en un 88% está vacío. Para Contugas es una carga muy pesada, pero hay que lidiar con eso porque año tras año tenemos utilidades negativas y eso va reduciendo el patrimonio de la compañía.

- ¿Qué medidas han tomado para mejorar la situación de la empresa?

En los últimos años se ha hecho una gran labor de adelgazar la compañía, de quitar toda la grasa, de ‘hacerla fit’ y preparar el camino para una expansión sana. El tema es que nosotros dependemos de los clientes: si no hay industrias nuevas que se instalen en Ica, la demanda no crece. El desarrollo industrial de la región es, más o menos, pobre, y no demanda mucho gas.

- Recuerdo que la empresa venía poniendo mucha fuerza a la petroquímica de la urea. ¿Qué fue del proyecto?

La petroquímica nunca llegó y yo creo que nunca va a llegar por un tema de precios.

El gasoducto de Contugas, en Ica, es una infraestructura imponente, pero está subutilizada. En promedio, solo está llena en un 12%. (Foto: Contugas)

- ¿Y el ducto costero, entre Marcona e Ilo? Esa era otra posibilidad para conectar industrias en Moquegua y Arequipa.

Eso ha caído un poco en el limbo a raíz de los problemas que enfrenta Transportadora de Gas del Perú (TGP), que era la empresa que impulsaba el proyecto. Desde lo ocurrido en marzo pasado (con la rotura del ducto de TGP) nadie quiere hablar del tema, pero yo veo esto como una oportunidad para hacer cosas.

- ¿Qué cosas se pueden hacer?

Una de ellas es congraciarse con el sur. A mí no me cabe duda de que el proyecto Siete Regiones, de Cálidda, va a salir porque es la manera más rápida de llevar el gas al sur.

- ¿Siete regiones puede llevar el gas en camiones hacia el centro y sur del país, mientras tanto?

En camiones en algunos casos y en otros, como en Ayacucho y Ucayali, sí sería por ductos. El gas se llevaría en camiones hasta regiones alejadas como Puno, y se prepararía el terreno para cuando llegue el gasoducto al sur. Siete Regiones es la manera más rápida y barata de llevar el gas al sur, y estoy seguro de que va a salir.

- ¿Siete Regiones se podría conectar con el ducto costero (Marcona-Ilo) que Contugas propuso en su momento?

Eso es algo que estamos analizando todavía a un nivel muy preliminar, pero es una manera de poner en valor el ducto subutilizado que tenemos, extendiéndolo desde Marcona, en las puertas de Arequipa, hasta Ilo. Es una inversión importante pero que no partiría de cero. Entonces, yo creo que hay muchas posibilidades de generar un nuevo impulso a la masificación del gas.

- Masificación que no avanza en las regiones.

Masificación que es muy mentada pero que, en la práctica, no ha avanzado mucho. Por ejemplo, nos acaban de publicar la tarifa de Contugas para los próximos cuatro años y ha bajado en un 5%.

- ¿Osinergmin ha bajado la tarifa de gas natural de Contugas?

Sí. Nos han bajado la tarifa de gas en 5%, lo cual es un golpe durísimo a las finanzas y la estabilidad económica de Contugas.

Osinermgin ha reducido la tarifa de gas natural de Contugas en 5%. Esto pone en jaque financiero a la empresa, señala Juan Miguel Cayo.

- ¿Cuánto los afecta?

Ya venimos con pérdidas y ahora nos afecta más porque, claramente, vamos a ver nuestros ingresos mermados por los próximos cuatro años.

- ¿Han hablado de esto con Osinergmin?

Yo he hablado con el regulador y le he dicho que va a poner en riesgo la estabilidad financiera y económica de Contugas. Y, la verdad, es que, con esa reducción tarifaria y la falta de reconocimiento de nuestras inversiones, el apetito por seguir invirtiendo de los accionistas es cada vez menor. Osinergmin debe darse cuenta de que su objetivo no es reducir tarifas, sino que haya más inversiones y mejor calidad del servicio para que el usuario se beneficie con la expansión de las redes. Con esta reducción de tarifas no se consigue eso.

- Naturgy se fue del país por problemas regulatorios y Quavii enfrenta problemas similares en el norte. ¿Esto atenta contra la masificación del gas?

Yo lo tengo que decir: Osinergmin es el principal obstáculo para la masificación del gas. Va a contrapié con la política que el Ministerio de Energía y Minas, como ente rector, promueve.

ELECTRO DUNAS

- ¿Cuál es la situación de Electro Dunas (el distribuidor de electricidad para Ica)?

En el caso de Electrodunas, estamos en plena revisión tarifaria , pero hay una gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar.

- ¿Podría ser también una mala noticia?

Podría ser una mala noticia. Nosotros pensamos que si la tarifa se estableciera de forma técnica, en base al propio modelo del regulador, no debería subir porque la demanda (eléctrica) ha crecido mucho en los últimos cuatro años. Y no solamente ha crecido, sino que se ha vuelto más densa.

- ¿Cuándo van a recibir el nuevo pliego tarifario?

Se va a publicar en agosto y luego hay un proceso de observación hasta que se publica finalmente con reconsideraciones. Eso, hacia principios de diciembre. Allí recién podremos saber cuál es la tarifa para los próximos cuatro años, tanto para Electro Dunas como para las demás distribuidoras eléctricas privadas.

Los CEOs de las empresas de distribución eléctrica solicitaron la reforma del sector en Expo Energía 2026. (Foto: Expo Energía)

- ¿Cuál es la situación financiera de Electro Dunas?

Electro Dunas es una empresa más estable. En general, la distribución de gas y de electricidad son negocios muy estables donde el margen sube y baja muy poco, a diferencia de la generación eléctrica que es más volátil. Es un sector totalmente regulado y estable. Por tanto, no se deberían cambiar los criterios de manera radical.

- ¿Cuál es el principal reto de las empresas distribuidoras eléctricas?

El principal reto es tarifario y prepararnos para los nuevos desafíos, como la transición energética. Se requiere una red eléctrica más moderna, digitalizada, resiliente, flexible, con generación distribuida, almacenamiento en baterías y electromovilidad. Pero el marco regulatorio para todo eso no existe o está a medias.

- ¿Urge una reforma regulatoria en el sector de distribución eléctrica, como se dijo en Expo Energía 2026?

Así es. Necesitamos una reforma que otorgue los incentivos correctos para invertir en modernidad. Eso cuesta, pero si la función del regulador solamente es bajar las tarifas no se generarán los incentivos para modernizar las redes.

- ¿Cuántos clientes tiene Electro Dunas en Ica?

Tiene más de 300 mil.

- ¿Y hay posibilidades de incrementar la cobertura geográficamente?

Electro Dunas tiene más de seis expedientes desde hace dos años en el Minem para ampliar el área de concesión y extenderse a nuevas zonas. Lamentablemente, el ministerio se demora demasiado en tramitar eso. Entonces, tienes a miles de personas esperando que la luz llegue y no llega, y cuándo llega te la roban. es un círculo vicioso.

REFORMA DE LA DISTRIBUCIÓN

- ¿Con el nuevo Gobierno hay la posibilidad de mejorar algunas cosas?

Todos esperamos eso. Yo fui viceministro de Energía en la presidencia de Alejandro Toledo, y me mantuve en el cargo durante dos años y medio. Eso es estabilidad. Pero ahora se cambian los funcionarios cada tres meses. Con eso es imposible desarrollar una visión de largo plazo. El reto que se viene para el nuevo Gobierno es generar los incentivos correctos para que las empresas distribuidoras acometan inversiones para modernizar sus redes. Y el otro reto es qué se va a hacer con las distribuidoras del Estado.

Electro Dunas presta servicios a 700 mil clientes en Ica,

- ¿El nuevo Gobierno debe tomar una determinación sobre las distribuidoras públicas?

Si tú comparas el manejo y la calidad del servicio que se tiene en Lima e Ica comparada con la de otras regiones, la diferencia es muy grande. Las distribuidoras estatales pueden invertir porque están impedidas: Fonafe les quita la plata y comienzan a endeudarse a largo plazo. Su manejo es muy del día a día. Apagan incendios y su calidad se reduce y, además, viene Osinergmin y las multa. Es un círculo vicioso.

- ¿Qué se podría hacer?

Es urgente retomar algo que en su momento se discutió pero que no sé materializó: la manera de atraer inversión privada a las distribuidoras del Estado.

- ¿Algo parecido a lo que está haciendo ProInversión con Petro-Perú?

Algo así. Se puede vender el 50% de las acciones de las empresas del Estado y darle el control y la gestión al privado, y el Estado se reservaría la ‘acción dorada’, que le da derecho a veto en ciertas decisiones importantes. Eso puede funcionar, pero lo importante es atraer inversión y gestión eficiente a las empresas del Estado.

- ¿Cuál es el plan de inversiones para Contugas y Electro Dunas?

Contugas ha presentado un plan de inversión. Es un monto más bajo que el Plan Quinquenal anterior porque no hay mucho apetito por invertir en estas condiciones. La idea es seguir ampliando la cobertura de gas a los clientes que todavía falta. Y, en el caso de Electro Dunas, si se aprueban estas ampliaciones de concesión que están en el Minem hace dos años, vamos a poder invertir en nuevas zonas urbanas y periurbanas. Pero la fuente más importante para Electro Dunas es la sub-transmisión.

- ¿Qué proyecto están desarrollando en sub-transmisión?

Allí tenemos un proyecto muy grande que está en ejecución, que se llama El Ángel. Implica líneas alta tensión y sub-estaciones para reforzar todo el anillo eléctrico de Ica y darle más redundancia y mejorar la calidad del servicio. Estamos preparando el Plan de Inversiones de Transmisión (PIT) para seguir invirtiendo en sub-transmisión.