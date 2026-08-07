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Resumen

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"No me cabe duda que el proyecto Siete Regiones, de Cálidda, va a salir porque es la manera más rápida de llevar el gas al sur", señala Luis Miguel Cayo. (Foto: GEB)
"No me cabe duda que el proyecto Siete Regiones, de Cálidda, va a salir porque es la manera más rápida de llevar el gas al sur", señala Luis Miguel Cayo. (Foto: GEB)
Por Juan Saldarriaga

El Grupo Energía Bogotá (GEB) ve muchas posibilidades para generar un nuevo impulso a la masificación del gas natural, empezando por el inminente lanzamiento del proyecto Siete Regiones, que desarrolla su filial Cálidda.

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