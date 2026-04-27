Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Martín Mejía, director general de Cálidda, analiza el gas para el sur
Martín Mejía, director general de Cálidda, analiza el gas para el sur
Por Martín Mejía del Carpio

En los últimos años, en el debate sobre la masificación del gas natural han surgido dudas, comparaciones y preocupaciones en torno a dos caminos para llevar dicha energía hasta la puerta de las ciudades, que a veces se presentan como si fueran opuestos, pero que en realidad no lo son: el Gasoducto Sur Peruano y el esquema de transporte virtual mediante cisternas, ambos asociados al proyecto impulsado desde el Ejecutivo, muchas veces licitado y que busca cumplir con la promesa de llevar el gas natural a las localidades del centro sur de nuestro país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.