La licitación de los lotes I y VI, que Petro-Perú administra transitoriamente, ha despertado el interés de quince empresas petroleras. Para María Julia Aybar, presidenta del comité de hidrocarburos de la SNMPE, se trata de una muy buena señal, pero “no debemos confiarnos”.

— La licitación de los lotes petroleros I y VI ha tenido una nutrida convocatoria. ¿Sugiere esto que el sector hidrocarburos se está recuperando?

Lo primero que quiero decir es que nos sentimos satisfechos de ver que lo que dijimos (meses atrás) se ha confirmado. Y lo que dijimos fue que es positivo tener un proceso (de licitación) transparente y libre, donde haya competencia, de manera que se pueden obtener muchos interesados. Veremos lo que pasará el lunes (fecha fijada para el otorgamiento de la buena pro), pero me atrevo a decir que habrá propuestas positivas para el país.

— ¿Se imaginaban en la SNMPE esta convocatoria?

Para el lote I hay ocho postores y para el lote VI hay siete, y eso es más de lo que estuvimos pensando. Esto es un muy buen mensaje porque demuestra que hay interés, aunque estamos hablando de lotes pequeños, pero es súper importante mantener ese interés dando las señales correctas. Es decir, manteniendo esta libre competencia y trato igualitario.

— ¿Se nota la diferencia entre las reglas de juego que Perú-Petro plantea ahora y las que planteaba hace un año (en la administración de Isabel Tafur)?

Así es. Hace un año o más se hablaba de entregar esos lotes directamente a un operador. Estamos hablando de la empresa estatal (Petro-Perú). Eso, a pesar de existía interés de otras empresas por participar. Sin embargo, es más sano que se pueda desarrollar una competencia buscando al mejor postor. Y, si has visto, Perú-Petro (organizador de la licitación) no está buscando al que ofrece mayores regalías, sino a quien ofrece más pozos exploratorios y de desarrollo. Esa es una propuesta bien interesante para promover el sector.

— Hace un año usted señalaba que el sector hidrocarburos era un enfermo en fase terminal. ¿Esa imagen sigue vigente o hay visos de mejora?

Yo creo que nos falta mucho todavía. Por ahora hemos estabilizado al enfermo. Está respirando un poco mejor, pero sigue en riesgo. Esta es una licitación que envía una muy buena señal, pero estamos hablando de lotes con poca producción y mucha antigüedad. Lo que necesitamos es atraer mucha más inversión, sobre todo, en actividades de exploración. Tenemos muchas cuencas que no han sido exploradas donde tiene que haber hidrocarburos. Creo que estamos en el buen camino, pero no debemos confiarnos.

—¿Por inversión en exploración se entiende la inversión en grandes proyectos en la selva y el zócalo?

Efectivamente. Hay una empresa grande (Anadarko) que está explorando el ‘off-shore’, y estamos todos a la expectativa de lo que va a encontrar. Necesitamos también exploración en la selva. El último gran pozo exploratorio se ejecutó en el lote 76 (2014), pero no fue exitoso; sin embargo, todo apunta a que debemos continuar, particularmente, en áreas aledañas a Camisea porque allí tiene que haber más gas. Esas son inversiones de largo plazo, de alto costo y mucho riesgo.

La licitación internacional de los lotes petroleros I y VI ha despertado mucho interés en el sector hidrocarburos, a pesar de tratarse de lotes pequeños. En la foto: instalaciones del lote I. (Foto: Difusión) / SYSTEM

— ¿Las últimas cifras de inversión y/o producción arrojan algún indicio de recuperación? ¿O aún no?

Sí, ha habido una recuperación por el lado de la exploración en el mar. Anadarko ha invertido US$30 millones en estudios en el 2024, lo cual representa una mejora respecto de lo visto en el 2023. Pero tenemos que poner mucho más esfuerzo. Yo creo que esta licitación es una buena muestra de que el sector privado está listo para apoyar.

— ¿De qué depende que Petro-Perú vuelva al seno de la SNMPE?

La decisión de retirarse de la SNMPE es exclusiva de ellos. En el gremio lo hemos dicho muchas veces: nosotros queremos que nuestra empresa estatal de combustibles esté en buen estado. Formar parte de la SNMPE es un tema menor, comparado con el reto que Petro-Perú tiene por delante.

— ¿Lo primero es salir de la crisis financiera en la que se encuentran?

Es un reto en el que nosotros esperamos que ellos estén enfocados. Y esperamos que, en el menor tiempo posible, implementen las medidas de reestructuración que están pendientes y que son súper importantes y necesarias. El presidente del directorio (Alejandro Narváez) ha dicho que Petro-Perú tendría resultados positivos este año y que no requeriría ningún tipo de apoyo estatal; y eso es importante porque se está llegando a límites que son difíciles de manejar. Allí es donde tiene que enfocarse. En solucionar esos problemas.

— ¿Entonces, ven bien en la SNMPE que Petro-Perú participe en esta licitación de lotes petroleros?

Me complace ver que Petro-Petro está participando en este proceso de licitación con el mismo tratamiento que todas las demás empresas. Ha presentado su oferta y veremos los resultados. Yo no dudo que el hecho de que Petro-Perú tenga lotes petroleros es algo que puede ayudar a su recuperación, pero lo que se tiene que evaluar es qué es lo mejor para el país.

—¿Si Petro-Perú gana un lote, enhorabuena, siempre y cuando lo haga en justa competencia?

Totalmente. Si concursa y presenta una buena oferta tendrá que ser el adjudicatario, pero si hay una mejor opción, independientemente de que Petro-Perú diga que necesita el lote para su recuperación, esa otra opción debe ser la ganadora. No se trata de evaluar si un lote petrolero debe servir o no para recuperar a Petro-Perú, lo importante es el desarrollo del país.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

— Estados Unidos vuelve a apostar por el petróleo con Donald Trumo. ¿Eso da más aire al sector hidrocarburos?

El Perú debe apostar por el sector hidrocarburos, sea por el petróleo o por el gas. Estados Unidos tiene estos recursos en abundancia y está apostando por darles valor. Y lo mismo debemos hacer nosotros, pero sin dejar de ser conscientes que estamos viviendo un proceso de transición energética debido al cambio climático. Eso quiere decir que tenemos que trabajar en las energías renovables, porque todo va en paralelo. No se trata de uno u otro (tipo de energía). Son los dos.

La crisis que afronta el sector hidrocarburos se revertiría con más exploración, sobre todo, en el área de Camisea.

— ¿Eso significa que las empresas de hidrocarburos seguirán desarrollando proyectos renovables?

Sí. Ese es el camino. Tenemos que seguir trabajando en generar energías limpias. Pero todos sabemos que estas no alcanzan para cubrir la demanda. Eso quiere decir que vamos a seguir necesitando los hidrocarburos fósiles y, sobre todo, un hidrocarburo como el gas natural que es bastante limpio y que nuestro país lo tiene, pero no lo está buscando.

— Meses atrás, el viceministerio de Hidrocarburos del Minem lanzó varias propuestas para relanzar la exploración. ¿Cómo va eso?

No se trata solo del viceministerio. Allí tenemos que tomar en cuenta el rol de Perú-Petro. Lo que viene haciendo con la licitación de lotes es una muy buena señal porque ha cumplido el marco legal. Está promoviendo una competencia transparente y eso es lo que necesitamos. Pero necesitamos más que eso.

— ¿Qué más se necesita?

Necesitamos simplificar procedimientos. Tenemos que ser competitivos. No podemos pensar que un inversionista va a venir al Perú y se va a pasar 6 o 7 años esperando que un trámite salga para recién invertir en un pozo y ver si tiene suerte para que en cuatro años haga un descubrimiento y recupere su inversión. Esto, cuando en el país del costado puede hacer todo eso en dos años. ¿Entonces, a donde me llevo mi plata? Definitivamente, no al Perú.

— ¿El fin de la guerra entre Ucrania y Rusia va a modificar el mercado mundial del gas natural? ¿Qué pasará con las exportaciones de Peru LNG?

Peru LNG está dentro de los 10 exportadores más grandes del Perú, junto con muchas empresas mineras. Eso ha generado un montón de ingresos para el país. Sin embargo, la demanda de combustibles es tan grande que estas variaciones no necesariamente van a afectar la posibilidad de seguir comercializando el gas natural y exportarlo. Mercado va a haber. Lo que deberíamos hacer es buscar más reservas de gas natural para seguir vendiéndolo.

— ¿Hace falta más exploración para producir y exportar más?

En eso Perú-Petro tiene un rol importantísimo. Creo que está yendo por el buen camino, pero nos falta todavía mucho más para dar ese marco que promueva la atracción de esas inversiones en exploración que, en algún momento, nos permitirá producir más y seguir exportando.