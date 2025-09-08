Maritza Saenz
Maritza Saenz

Escucha la noticia

00:0000:00
‘Millennials’ y ‘Centennials’ redefinen las reglas del trabajo: menos jerarquía, más equilibrio, ¿son más cautos para asumir cargos?
Resumen de la noticia por IA
‘Millennials’ y ‘Centennials’ redefinen las reglas del trabajo: menos jerarquía, más equilibrio, ¿son más cautos para asumir cargos?

‘Millennials’ y ‘Centennials’ redefinen las reglas del trabajo: menos jerarquía, más equilibrio, ¿son más cautos para asumir cargos?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Los millennials y centennials —generaciones Y y Z, respectivamente— están transformando la manera de concebir el trabajo. Frente a sus demandas, el modelo de jornadas rígidas y empleos absorbentes comienza a quedar atrás, dando paso a esquemas más flexibles y equilibrados.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC