La discusión sobre las actividades propuestas para la fase 2 (entre ellas, la venta de vehículos) aún no se concreta, pero el sector automotor confía en volver este mes a la carrera. Pero su regreso no será nada fácil debido al deterioro económico del país, asegura Marco Kohatsu, gerente general de General Motors (GM) Perú. La compañía, que también tendrá una drástica caída este año, se prepara para activar la venta por comercio electrónico y así afrontar de mejor manera la crisis.

¿Qué expectativas tiene respecto al reinicio de operaciones, de concretarse este mes?

El arranque del sector automotor será lento. Considero que en junio se concretará, aproximadamente, entre el 10% y 20% de la venta de un mes regular y luego comenzará gradualmente la recuperación. Recordemos que el proceso de venta de un auto dura hasta 45 días; además estamos condicionados a que la Sunarp dé fecha de inicio al proceso de inmatriculaciones, este factor es gravitante y fundamental.

¿Cuánto podría caer la venta de vehículos livianos este 2020?

Estimamos que caerá alrededor del 40% en el mejor de los escenarios, concluyendo el 2020 con unas 100.000 unidades; mientras que la recuperación del sector se dará el 2021, en vista del deterioro económico del país. Esperamos que la inversión pública se reactive como lo ha ofrecido el Gobierno para que no se agudice ese descenso.

¿Qué segmento considera empezará a responder más rápido el comercial o el del ciudadano de a pie?

Sin duda, el segmento comercial por el reinicio de ciertas actividades como el delivery, la distribución de mercadería para ‘e-commerce’ y el transporte de mercancías. Las empresas de estos giros ya están demandando de vehículos para sus negocios y poco a poco las necesidades seguirán aumentando. El desempleo, además, ha crecido mucho y esto se traslada al sector informal que muchas veces también ve al sector transporte como una oportunidad, por eso la importancia de la apertura de esta industria.

¿Cuáles son las proyecciones de General Motors?

Proyectamos una reducción drástica de nuestros volúmenes, no está todo cerrado pero estimamos una caída preliminar del 30%. Así, esperamos colocar 8.000 unidades este 2020 entre Chevrolet e Isuzu. Definitivamente, esto representa una crisis importante a lo que también se suma el aumento de 30% de los costos logísticos, ya que las importaciones han continuado llegando y los almacenes, tanto del depósito aduanero como el regular, han estado saturados. Asimismo, el inventario prácticamente se ha duplicado.

¿Cree que se desatará una guerra de precios en el mercado ante el alto inventario generado?

Es una situación compleja, el incremento en los costos logísticos hace difícil que se presente una guerra de precios en el mercado. Quizá podría darse en algunos segmentos específicos.

¿Qué segmentos podrían verse más afectados?

Los vehículos para la clase media, que es que la más golpeada. Entre los de US$18.000 y US$40.000. En este rango de precios están modelos como Captiva, Equinox. Mientras que los autos de menor precio, como la Chevrolet Spark sedán, tendrán un mejor comportamiento.

Abril y mayo han sido meses duros para el sector, a diferencia de marzo que por lo menos tuvo dos semanas activas. ¿Cómo les fue en el primer trimestre del año?

Sí claro, son meses de venta cero. En nuestro caso, algo hemos atendido en postventa porque tenemos ahora todos los talleres abiertos para atender los vehículos que pertenecen a los sectores autorizados para operar. Entre abril y mayo hemos atendido más de 600 vehículos. En el primer trimestre, Chevrolet logró crecer ligeramente respecto a similar periodo del 2019 (pasamos de 2.509 a 2.550 unidades); mientras que la industria retrocedió 12,2% al colocar 37.358 vehículos ligeros versus los 42.537 del trimestre del año pasado.

ESTRATEGIAS EN MARCHA

¿Cómo está afrontando la empresa esta crisis y en qué propuestas está trabajando para salir de ella?

Al ser parte de una corporación mundial ya veníamos analizando [desde antes que se declarara la emergencia nacional en el Perú] la posibilidad de una cuarentena, de que las ventas se vayan a cero y de cómo reactivar el negocio después. Hemos tomado y adaptado, gradualmente, el aprendizaje de nuestra sede en China aquí; primero, con las medidas de sanitización y los protocolos y, segundo, con la adaptación de muchos procesos al entorno digital para atender al nuevo cliente. Tan es así que, en GM ya estamos totalmente listos para comenzar a operar, incluso, digitalmente.

¿Esto implica vender por Internet?

Sí, la industria y, en especial, General Motors están preparadas para el ‘e-commerce’. Se tiene una idea preconcebida de que no se pueden vender autos por Internet, pero esto no es así. Nosotros ya estamos listos para implementar nuestro ‘showroom’ virtual, que no es tener una web donde puedas ver los autos de diferentes ángulos; sino a personas que virtualmente interactúan con el cliente, le explican las bondades del vehículo, los detalles y absuelven consultas hasta cerrar la venta. Ya tenemos implementados medios de pagos virtuales y los documentos se pueden enviar vía delivery también. En Colombia, Brasil y Chile ya tenemos ‘showroom’ virtuales y esperamos que el Gobierno nos permita operar de esta manera, en caso tome más tiempo la reactivación de la comercialización de vehículos por los canales tradicionales.

¿Cuál ha sido la respuesta en esos países y cuál cree será el nivel de aceptación en Perú?

En Chile se han atendido, desde fines de febrero, a más de 12.000 prospectos en los dos primeros dos meses de operación. Para Perú, si todas las condiciones lo permiten, proyectamos una atención de 1.000 prospectos en el primer mes y una proyección de 12.000 al cierre de año.

La compra de un auto siempre ha estado asociada a la experiencia, la venta ‘online’ puede sonar hasta cierto punto disruptiva.

Sin duda, es como en muchos otros sectores. En la gastronomía, por ejemplo, el olor es un factor importante, pero ahora solo pueden vender por delivery. Esta situación nos obliga a adaptarnos. La gente va a querer salir menos y sabe que entre menos contacto es mejor, no hay ninguna pérdida de la compra si se hace de manera virtual es, prácticamente, igual que ir a un ‘showroom’.

PRODUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO

Aún muchas de sus fábricas en el mundo están cerradas.

Las plantas en Brasil, Colombia y Ecuador se cerraron por la seguridad sanitaria, donde se han trabajado rápidamente programas de sanitización y, obviamente, por la reducción de la demanda, que ha hecho que se calibren bien los inventarios para saber qué necesidad tenemos de producir o no. Pero, ya están analizado el reinicio (probablemente para este mes, aunque está en revisión) porque en Brasil y Chile la red de concesionarios está funcionando al 50% y en Uruguay al 100%.

¿Cómo afecta esto al negocio en Perú, sabiendo que se importa una parte desde Brasil?

Tenemos varios frentes desde China, Brasil, México y Estados Unidos. Pero, el cierre de la planta de Brasil no es una complicación para el mercado peruano, porque lo que hay en el país ahora es un sobre inventario, lo que sí se puede dar son retrasos en algunos lanzamientos por la poca demanda.

¿La coyuntura cambia sus planes de introducir autos eléctricos en el 2021?

Este retroceso hace menos fácil su introducción porque evidentemente estos vehículos tienen un costo más alto. Los planes no se han anulado, esta es una tendencia mundial.

MODELO POLÉMICO

Este diario reveló que la camioneta Chevrolet N300 es el auto más frágil, por tanto, inseguro del país. Día1 le consultó a GM al respecto e indicaron que estos vehículo cumplen con los requerimientos de seguridad que se exigen en el país, y que este auto es el único de su segmento con ‘airbag’ para el piloto.

