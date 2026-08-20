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Resumen

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General Motors viene invirtiendo US$2.100 millones en Sudamérica. Su plan incluye la producción de vehículos híbridos en Brasil, señala Thomas Owsianski, CEO de General Motors Sudamérica, a Día 1. Según el ejecutivo, el Perú tiene el más alto crecimiento del mercado automotriz a nivel internacional.

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