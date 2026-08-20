- ¿En qué contexto se da su visita al Perú?

Claramente, para nosotros Perú es un mercado muy importante y en este año este país tiene un crecimiento muy dinámico. Creo que el crecimiento más alto del mundo, del mercado general, está aquí en Perú en este momento.

- ¿También lo es para General Motors?

Perú siempre es importante, queremos aprovechar también, como General Motors, ese crecimiento.

- A nivel de Sudamérica, ¿cómo observan los resultados de venta de General Motors? A nivel global, la compañía reportó ingresos 16% menores en el primer semestre de 2026 versus el mismo periodo de 2025.

La primera parte del año fue un éxito para Chevrolet en América del Sur. Tenemos un crecimiento fuerte en casi todos los países. También es a causa de nuevos productos: por ejemplo, lanzamos el nuevo modelo Sonic, un producto muy importante en uno de los segmentos más dinámicos del mercado y con 14.000 órdenes en Brasil. También lanzamos productos electrificados como el Spark junto con aliados en China, el Captiva PHEV y el Captiva EV.

CEO de General Motors Sudamérica, Thomas Owsianski. (Fotos: Joel Alonzo) / JOEL ALONZO

- ¿Cuál es la expectativa para el cierre del año?

Es siempre peligrosa una proyección. Claramente el mercado automotriz en la región va a crecer mucho, casi en todos los países, no solo en Perú o en Brasil. Proyectamos que Chevrolet va a crecer bastante comparado con el año pasado, tal vez a doble dígito.

- ¿Cuáles son los planes de inversión de General Motors para América del Sur?

Se anunció en Brasil una inversión adicional de 3.500 millones de reales, que es poco más de US$680 millones. Con ello, la inversión total es de 10.500 millones de reales, que son cerca de US$2.100 millones.

Tenemos un plan muy agresivo de inversión en Brasil para vehículos locales y regionales. También estamos en el proceso de finalizar nuestros primeros productos híbridos desarrollados para la región, importante también para Perú. Vamos a continuar esta tendencia en el futuro.

- ¿La estrategia de la compañía en Sudamérica está centrada solo en Brasil con los vehículos electrificados o tienen otros planes?

La región tiene países diferentes: hay quienes tienen un porcentaje bastante bajo de electrificación y otros como Uruguay, por ejemplo, con el 50% de electrificación. Necesitamos un portafolio con diferentes sistemas de propulsión de electrificación: vehículos híbridos [no enchufables], los ‘mild hybrids’ y también PEHV (híbridos enchufables) para manejar esta transición en la región con productos fabricados en Brasil y Argentina, y también con productos desde Estados Unidos, China y Japón.

- ¿Hay otros enfoques para la región?

Para ser un jugador principal, tenemos una tendencia muy importante: los vehículos híbridos serán la tecnología de transición en muchos países y también en América del Sur. Como jugador principal en la región, se necesitan los tres tipos de híbridos dependiendo del mercado. A veces una de las tecnologías es fundamental, y otras veces, las tres.

- ¿Cuánto porcentaje del portafolio de General Motors está representado por los electrificados?

En Brasil, por ejemplo, en los últimos meses el porcentaje de electrificados crece muy rápido y estamos llegando en algunos segmentos al 25%. En Uruguay, por ejemplo, también crece muy rápido. Entonces, entre 10% y 25% de crecimiento, dependiendo del país.

- ¿Han observado retos en el abastecimiento de chips, dado que este producto está siendo demandado también para el uso de inteligencia artificial?

No tenemos problemas de escasez de chips. Tenemos una buena disponibilidad en casi todos los productos en el portafolio de América del Sur. La inteligencia artificial es una herramienta muy importante para todos los procesos, también en General Motors, y en nuestra industria para facilitar los procesos estándar.

- Señaló la importancia del mercado automotriz peruano, siendo uno de los que más crece a nivel internacional. ¿Cómo se encuentra posicionado el país en las operaciones de General Motors?

Perú es un país muy importante. Con el crecimiento de este año, el tamaño del mercado será el tercero o cuarto de la región. Tenemos un portafolio interesante entre vehículos Chevrolet y con Isuzu también. Por eso, tenemos potencial para crecer más en Perú y aumentar la importancia de General Motors Perú dentro de la región.

- ¿Aumentará la cantidad de venta de vehículos 100% eléctricos?

Para acelerar más la electrificación se necesita también de infraestructura. Pero, tenemos productos en casi todos los segmentos, como el modelo Spark. Tenemos también el Captiva EV y vamos a lanzar productos adicionales en el futuro. Por ejemplo, en Brasil estamos en proceso de lanzar Cadillac con dos modelos electrificados Lyriq y el Vistiq.

General Motors comercializará su marca de lujo Cadillac en Brasil. / Cadillac

- ¿Cuántas unidades se van a comercializar?

Siempre es un poco complicado hablar sobre el número, comenzaremos con tres concesionarios para asegurar la experiencia. El objetivo inicial no está en volumen, sino en establecer la marca.

- Cadillac solo estará en Brasil. ¿Ven la posibilidad de llegar a futuro a otros países de la región?

Tenemos potencial en muchos otros países de la región. Vamos a revisar los casos de negocio, poco a poco. Tal vez a futuro podemos ver el progreso.

- A nivel regional lanzaron la Sonic. ¿Cuándo estará en Perú y qué otros nuevos lanzamientos vienen en camino?

En octubre se va a lanzar la Sonic en Perú, será un volumen limitado. El modelo tuvo una respuesta muy positiva en Brasil y Colombia.

- Sobre OnStar –plataforma tecnológica integrada que ofrece servicios de seguridad, protección, emergencias y conectividad las 24 horas del día-, ¿cuáles son las metas que se tienen en número de vehículos conectados?

OnStar es un factor diferencial de la marca Chevrolet. Es interesante que América del Sur es una de las regiones más importantes de General Motors a nivel global en OnStar. Tenemos un número impresionante: 1,2 millones de suscripciones. Este tema lo discutimos con nuestros concesionarios en Perú, tenemos oportunidades en el país para aprovecharlo más en el futuro.

La región es el tercer mercado más importante para OnStar. Estados Unidos es el primero.