Christian Silva
Christian Silva

Escucha la noticia

00:0000:00
General Motors: “Tenemos el objetivo de que nuestro portafolio sea casi totalmente electrificado entre el 2035 y 2040″
Resumen de la noticia por IA
General Motors: “Tenemos el objetivo de que nuestro portafolio sea casi totalmente electrificado entre el 2035 y 2040″

General Motors: “Tenemos el objetivo de que nuestro portafolio sea casi totalmente electrificado entre el 2035 y 2040″

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En un año en el que el mercado de vehículos livianos y pesados crece 22% a octubre frente el mismo periodo de 2024, General Motors estima alcanzar hasta un 7% de aumento en sus ventas con sus marcas Chevrolet e Isuzu, cuenta Diego Novoa, Country Manager de la compañía en Perú, a Día 1. Además, señala que el servicio de conectividad vehicular OnStar ha lanzado una opción para la atención a mascotas.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC