General Motors: “Tenemos el objetivo de que nuestro portafolio sea casi totalmente electrificado entre el 2035 y 2040″

-Tienen presencia en el mercado de livianos peruano con Chevrolet. ¿Cómo observan las ventas de la marca?

Como General Motors representamos a dos marcas muy potentes en el mercado: Chevrolet e Isuzu. Con Isuzu venimos cinco años consecutivos como número uno en el segmento de camiones. Solo contemplando a Chevrolet, estamos entre las cinco marcas más vendidas del mercado. La industria en Perú vive algo anecdótico, porque estamos en más de 120.000 unidades registradas [a setiembre], casi un 20% más que el año pasado. La expectativa es que el mercado termine el año en 200.000 unidades. Es un récord desde que tenemos registro de la industria automotriz en Perú. Es una coyuntura buena siendo un año preelectoral.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

-¿Cuál es la expectativa de crecimiento de las ventas al cierre del año?

Estamos logrando crecer, pero no a ritmos de la industria. Este año hemos lanzado nueve vehículos, la mayor cantidad de lanzamiento de modelos registrado en Perú como Chevrolet. A inicios del año lanzamos la gama premium: Traverse, Tahoe y Suburban. Luego tuvimos un momento especial para Perú con un lanzamiento regional de cinco vehículos nuevos en el país.

Hay un crecimiento estimado de entre 6% y 7% apalancado por estos nuevos lanzamientos y el buen rendimiento con Isuzu.

-¿El dinamismo de las ventas se puede ver frenado a inicios del 2026, con la campaña electoral en marcha?

Un crecimiento muy importante en Chevrolet es por nuestro modelo N400, la van más vendida en Perú ya casi por 10 años consecutivos. Mucho de este apalancamiento fue por crecimiento de flotas, casi un 250% versus el año pasado en volúmenes de facturación por el canal de flotas.

En un año preelectoral, pensábamos que íbamos a tener un freno en la economía, que es lo usual. Sin embargo, hemos visto que la confianza de la inversión y resiliencia del mercado se han mantenido con un buen empuje, apalancado por el desarrollo macroeconómico sostenido. Eso tiene un dinamismo en la industria y en nuestros productos. También ayuda el tipo de cambio, el lineamiento de la inflación, los precios de los metales subiendo y del petróleo bajando. Es un cóctel [de factores] importante para mantener este dinamismo.

Todo esto hizo que mantengamos nuestras proyecciones de crecimiento en el cuarto trimestre y no vemos que habría un impacto muy grande en el primer trimestre de 2026, salvo que la tendencia de consolidación de posibles presidentes empiece a tornarse un poco complicada, lo que podría ralentizar el apetito por compra de vehículos o inversiones.

"Estamos integrando la seguridad de los vehículos a la electrificación".

-En el caso de Isuzu, marca que atiende al segmento de camiones, ¿cuáles son los sectores económicos que registran una mayor demanda?, ¿la minería?

El crecimiento de Isuzu no se basa en la penetración de empresas o industrias como la minería, sino en lo que llamamos el ‘hombre camión’, es decir, el uno a uno (ventas a personas). En el sector comercio se está dando crecimiento y eso nos obliga a pensar que el dinamismo de la economía gira en torno a todas las empresas subyacentes a estas industrias más grandes.

En el caso de Chevrolet, la N400 la vendemos principalmente al sector de comunicaciones, pero también vemos un dinamismo en el comercio, el ‘retail’ y en la última milla. También, las industrias de seguridad están empezando a comprar nuestros productos y dinamizando esta inversión.

Foto: Isuzu

-Un foco que tiene Chevrolet a nivel internacional son los vehículos electrificados. ¿Cómo trasladan este enfoque al Perú? Según su página web, próximamente lanzarán los modelos Spark EUV y Captiva EV.

Nuestra visión global es triple cero: cero emisiones, cero accidentes y cero congestión. Se apalanca mucho en vehículos. Nuestro foco en EV (vehículos eléctricos) es muy fuerte. Estamos lanzando la Spark EUV y la Captiva EV en Perú. También tenemos un tercer modelo, dado que la transición energética puede tomar más tiempo -dependiendo los países- y su desarrollo en toda la red de electrificación. Pensando en eso vamos a lanzar la Captiva en su versión PHEV (híbrido enchufable).

-En el largo plazo, ¿cuántos modelos electrificados esperan tener a futuro en el portafolio?

Tenemos un objetivo al 2035 - 2040 de tener casi nuestro portafolio totalmente electrificado. Estamos trabajando mucho en el enfoque en el cliente. No vemos solo la electrificación, también estamos integrando la seguridad en los vehículo con el sistema Chevrolet Intelligent Driving en nuevas unidades, así como todo lo que viene a ser la asistencia de seguridad en el manejo para los clientes.

Esto también va muy apalancado con nuestra plataforma exclusiva OnStar. Estamos basados no solo en la transición eléctrica, también en cómo hacer los vehículos más seguros y conectados con los clientes.

"Hace poco lanzamos OnStar Pets para ayudar al usuario que tiene un problema con su mascota".

-Al respecto de OnStar, ¿cómo está en la cantidad de suscriptores o usuarios de Chevrolet con OnStar en el Perú?

Hace unos meses anunciamos a nivel de Sudamérica que llegamos al millón de clientes conectados con OnStar. De esa cifra, más o menos 5.000 unidades están conectadas en el Perú y esperamos terminar el próximo año con casi 7.000 unidades conectadas.

Con OnStar tenemos la posibilidad de monitorear el vehículo, desacelerarlo de manera progresiva, detenerlo para su recuperación y avisar a las autoridades. Ayuda a las personas si el vehículo es robado.

Hace poco lanzamos OnStar Pets. Con este programa activado, si un usuario tiene un problema con su mascota, lo conectamos con veterinarias cercanas o podemos también abrir el vehículo si es que la mascota se queda encerrada.

-¿Desde hace cuánto se ha lanzado este servicio?

OnStar Pets se lanzó hace más de tres meses, es parte del programa Protect. Sin embargo, cuando uno no tiene contratado un programa específico en OnStar y tiene una emergencia, tenemos la capacidad de ayudar al cliente, porque estamos para ayudar y salvar vidas.

-¿Cuáles son los planes de inversión para el siguiente año y cuánto se espera invertir en el 2026?

Más lo llamamos “consolidación de la industria” y como red de concesionarios estamos buscando que la rentabilidad también sea a través de nuestros canales. Nuestra proyección es tener un mejor canal de ventas para gama premium, maximizando la experiencia de los clientes y desarrollando una red de soporte para la electromovilidad. Estamos viendo, con nuestra red de concesionarios, la posibilidad de implementar cargadores en nuestros puntos de red. Tratamos de desarrollarlo paulatinamente en toda nuestra red de concesionarios, más allá de ofrecer productos con cargador en casa.

-¿Cuál sería su facturación este año?

Esperamos crecer entre 5% y 7% en facturación. No compartimos las cifras específicas. Más importante para nosotros es el crecimiento en NPS, el nivel de satisfacción de clientes, donde estamos por encima de un 85% no solo en ventas, sino también en posventa. Ese es nuestro mayor foco realmente.

-¿Tienen pensado traer al mercado otras marcas de General Motors como Cadillac, Buick o GMC?

Por el momento, nuestras marcas globales son Isuzu y Chevrolet. Cadillac siempre está en análisis, esperando ver si algún día podría entrar. Por el momento no tenemos expectativas para su ingreso, pero uno nunca sabe, siempre se puede dar una sorpresa.

-¿Ello pese a ser una marca de lujo histórica de General Motors?

Es correcto. Sin embargo, ya tenemos una gama premium consolidada [en Chevrolet] con la Tahoe, la Suburban, la Traverse y la Silverado.