Geopark: “El proyecto Morona es tan grande que puede superar los US$500 millones”

Las próximas semanas serán cruciales para el desarrollo del Lote 64, operado por Geopark en Loreto. La petrolera latinoamericana y su socio Petro-Perú sólo esperan la aprobación del EIA, a cargo del Senace, para iniciar la construcción del proyecto. Bárbara Bruce, country manager de Geopark, explica qué representa esta inversión de US$484 millones para su representada y para el Perú.

¿El lote 64 (proyecto Morona) es la inversión más importante para Geopark?

Colombia representa hoy la fuente de producción más importante para Geopark, pero el Perú es nuestro futuro.

►Perupetro: Se aprobó contrato de exploración del Lote Z-64 en Tumbes

►El potencial de negocio con el Oleoducto Norperuano sin problemas

►GeoPark: Desarrollo de Situche puede requerir más perforaciones



Según Senace, Morona demandará US$448 millones. ¿Es correcto?

Esa es la inversión para el desarrollo integral del proyecto. La primera fase demandará US$130 millones y comprende la puesta en producción de dos pozos (Situche 2X y 3X) perforados por Occidental Petroleum (Oxy) y Talisman, antiguos operadores.

¿Cuánto petróleo producirán en esa primera fase?

Vamos a empezar con 10 mil barriles por día (bpd) de producción. Las instalaciones que construiremos cuando se apruebe el EIA tienen una capacidad inicial para procesar y transportar ese volumen.

¿Para cuándo prevén la segunda fase?

Vamos a evaluar el desarrollo final del campo entre 2021 y 2023. Estamos hablando de crecer desde 10 mil bpd hasta 50 mil bpd, que sería el desarrollo óptimo del proyecto.

50 mil bpd es más petróleo de lo que produce Perú hoy en día.

10 mil bpd ya es un porcentaje importante de la producción nacional (25%). 50 mil bpd ayudará a la visión de desarrollo del sector.

De acuerdo al portal del Senace, el EIA de Morona está en proceso de levantamiento de observaciones. ¿Cuánto demorará?

Nosotros presentamos el EIA en agosto del 2018. En ese lapso nos pidieron más detalles y aclaraciones. La respuesta a esas observaciones se entregó la semana antepasada, y ahora estamos en espera de la aprobación.

Varias observaciones al EIA provienen de nativos achuar que se quejan de haber sido excluidos del proyecto. ¿Es así?

Las comunidades que trabajan con nosotros en el área directa del proyecto son achuar. Entonces, cuando dicen que los nativos achuar no está de acuerdo, yo les digo que sí están con nosotros y que apoyan el proyecto. Pero quizá hay un grupo alejado que tiene otra opinión. Estamos abiertos a conversar con ellos.

También aducen que Geopark utiliza una base militar como campamento.

El campamento Morona ha sido el mismo desde la época de Oxy. Ellos alquilaron el área no ocupada por la base militar y lo mismo han hecho Talisman y nosotros. No tenemos ninguna relación con el ejército aparte del alquiler de ese espacio.

Pero tener una base militar bastante cerca les da mucha seguridad.

Pero el ejército no nos la brinda. Tenemos seguridad propia, nuestro propio muelle y un pontón de carga y descarga.

Hace poco ustedes señalaron que si el EIA no se aprobaba en abril (ya estamos en mayo) el cronograma del proyecto se retrasaría un año. ¿Eso ocurrirá?

Algo de eso pasa. Morona está en un área muy lluviosa y el único acceso es por río. Si este no tiene agua, no podremos transportar el equipo pesado; y si tiene mucha agua, no podremos construir la infraestructura debido a las lluvias. Entonces, nuestra apuesta es usar la ventana climática, que es ahora.

Bárbara Bruce, country manager de Geopark.

¿Hasta cuándo tienen tiempo?

Tenemos hasta julio, porque la época de vaciante (marea baja) empieza en agosto o setiembre. Si lo hacemos después, perderemos la oportunidad de ingresar al lote y tendríamos que reacomodarnos para la siguiente ventana.

¿Eso significa que iniciarán producción en el 2021 y ya no en 2020?

Estamos viendo qué trabajos podemos hacer para mantener la fecha en el 2020. Estaríamos hablando del segundo semestre, y ya no del primero.

Entonces, ¿siguen confiando en arrancar producción en el 2020?

Es tal nuestra confianza que ya hemos comprado la tubería que nos permitirá instalar un ducto flexible (de 45 km.) desde los pozos de producción hasta el río, donde esperan las barcazas de transporte.

¿No necesitarán tender un ramal hacia el Oleoducto Noroperuano (ONP) para transportar el crudo?

Nuestro plan consiste en llevar el petróleo en barcazas hasta la estación Morona, del ONP. Esa es la logística inicial para los 10 mil bpd. El ramal con el campo Situche será necesario cuando produzcamos 20 mil bpd o más, porque ahorrará el uso de más embarcaciones.

¿Están interesados en transportar el crudo a Ecuador, como ha propuesto Perú-Petro?

No es un interés. Toda empresa responsable tiene que darle continuidad a su producción. Nosotros apostamos a que nuestro socio, Petro-Perú, tendrá el oleoducto en óptimas condiciones cuando comencemos a operar (en el 2020). Pero si [nuestros inversionistas] piden otras alternativas, podemos ir en barcazas a Iquitos, Manaos (Brasil) o Ecuador. Sin embargo, nada es más idóneo que el ONP.

¿Mantendrán la misma configuración societaria: Geopark con 75% y Petro-Perú con 25%?

Sí, aunque Petro-Perú tiene la opción de tomar un mayor porcentaje, conforme el lote se vaya desarrollando. Eso está por verse.

Pero toda la inversión la ponen ustedes.

Hoy en día nuestra inversión es un carry, que significa que nosotros hacemos la inversión y la recuperamos con la puesta en marcha de los pozos (con cargo a la producción futura).

¿Han conversado con Petro-Perú para que rebaje la tarifa del oleoducto? Al final, son socios.

Estamos, precisamente, en el espacio de conversar con ellos. Somos socios, pero cada uno defiende su negocio.

¿Cómo están financiando el proyecto?

Con recursos de la empresa. Los US$130 millones iniciales son propios.

¿Han pensado en sumar otro socio?

El proyecto es tan grande que puede superar los US$500 millones si desarrollamos exploración, así que hay espacio para varios socios más.

¿Piensan desarrollar exploración?

Sí, pero en su momento. Primero queremos poner en producción el campo Situche.

¿Geopark es argentina o chilena?

Geopark es una empresa sui géneris. Nuestros principales accionistas son norteamericanos, pero muestra base corporativa está en Buenos Aires. Cotizamos en Nueva York, pero nuestra dirección de constitución está en Chile y nuestra principal producción (de petróleo) está en Colombia.

¿Cómo se denominan, entonces?

Somos una empresa latinoamericana sin arraigo en un solo país. Estamos en Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, y apuntamos a ser el principal operador petrolero latinoamericano en el continente.

¿Qué campos petroleros desarrollan?

La historia de Geopark se inicia hace 16 años, con un campo chiquito en Argentina, llamado Mosquito. Luego pasamos a Chile, donde producimos gas natural. De allí ingresamos a Brasil, asociados con Petrobras en una operación off-shore. Y ahora estamos en Colombia, donde producimos 80 mil barriles por día (bpd) de petróleo para nosotros y terceros.

¿Cuánto petróleo producen en total?

Tenemos una producción propia de casi 40 mil barriles por día (bpd) de petróleo equivalentes, la mayor parte de Colombia.