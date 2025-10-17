María Rosa Villalobos
“En tres años la mayor fuente de ingresos para Yape va a ser el producto de los préstamos”
Hace 30 años que Credicorp cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. La holding peruana celebró este hito con el tradicional campanazo en la plaza estadounidense y recibió a clientes e inversionistas en su Investor Day. El Comercio acompañó al ‘top management’ de la compañía durante ambos eventos y conversó con Gianfranco Ferrari, líder del conglomerado, quien dejó claro que el futuro de la banca descansa en la innovación.

