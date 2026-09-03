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Resumen

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Gianina Flores, fundadora de Ukaw | Foto: Joel Alonzo
Gianina Flores, fundadora de Ukaw | Foto: Joel Alonzo
Por Fiorella Gil Mena

La ejecutiva de la marca de chocolates amazónicos nos cuenta que su destino favorito es la selva peruana y Cusco. Además, disfruta comiendo en huariques de mercados.

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