La ejecutiva de la marca de chocolates amazónicos nos cuenta que su destino favorito es la selva peruana y Cusco. Además, disfruta comiendo en huariques de mercados.

1. ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Antes de despertar, me quedo pensando 15 minutos en lo que soñé, con lo que conecté, evaluando mis propósitos como ser humano y mi vínculo con la tierra, en 15 minutos puedo crear o volver a cuajar ideas, después, me preparo un café o chocolate y sigo mi agenda tanto empresarial como familiar.

2. De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

“Los hábitos atómicos”, el “Hombre más rico de Babilonia” y “El camino del artista”

Gianina Flores, fundadora de Ukaw | Foto: Joel Alonzo

3. ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Una hoja en blanco, un lápiz, colores y una escencia natural

4.¿Cine o teatro?

Teatro

5 ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Chatgpt, creator y canvas

6. ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Netflix

7. ¿El auto de sus sueños?

No me gustan los autos prefiero una bicicleta

Gianina Flores, fundadora de Ukaw | Foto: Joel Alonzo

8. ¿Destino favorito en vacaciones?

Toda la selva peruana y Cusco

9. ¿Qué deporte practica?

No es un deporte práctico la disciplina “Yoga”

(Contar desde cuándo o cómo lo descubrió)

10. ¿Cocktail o trago favorito?

Me gustan mucho los vinos y espumantes

11. ¿Cuál es su restaurante favorito?

No tengo un restaurante en específico, me gustan muchos, pero me gusta más ir a huariques de mercados

12. ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Me gusta mucho la selva. Un bungalow en la selva y ver a mis hijos disfrutar es suficiente, eso me da calma para crear

Gianina Flores, fundadora de Ukaw | Foto: Joel Alonzo

13. Descríbase en 3 palabras

Perseverante, valiente, soñadora e intuitiva.

14. ¿Tiene algún talento oculto? (Contar desde cuándo o cómo lo descubrió)

Desde muy niña he desarrollado muchas disciplinas dentro del arte: canto, pintura, bisutería, diseño de arte , también me gusta cocinar eso es porque crecí con mis abuelas Zully y Clarita, gracias a ellas aprendí todo eso. Mi amor por la naturaleza a mi mamá que es forestal de profesión, También estudié oratoria Casi toda mi niñez. agradezco a mi hiperactiva, porque es mi forma de canalizar mi super energía, ideas y sueños.

15. Una frase que lo/la defina

“Mantén siempre la mente como la de un niño: abierta, curiosa y en blanco para aprender.”

16. ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Me inspira mucho la compañía “Hofmann” en Barcelona, la compañía “Pura Vida Miami” y “Mayta” de Jaime Pesaque. Cada uno, con su magia, une negocios y sistemas, innovación e investigación. Cada uno es muy diferente y usan elementos que me inspiran.

Gianina Flores, fundadora de Ukaw | Foto: Joel Alonzo

17. ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Me gustaría cenar con Gastón Acurio y Astrid Gutsche, y con Jorge Luis Salinas.

18. ¿Quién es el jefe que más te marcó?

Tuve jefes que me marcaron tanto de manera positiva como negativa. Cuando trabajaba en el Gobierno Regional de Ucayali tenía 20 años y era asistente. Recuerdo que, en una Navidad, entregaron una canasta a todos los colaboradores, excepto a los practicantes. Cuando pregunté, me respondieron: “No, tú eres practicante”. Me sentí muy triste, no por lo material, sino por el significado de ese gesto. Ese día entendí y aprendí lo que nunca debía hacer como líder: todas las personas son igual de importantes, sin importar el cargo que ocupen. Me prometí que, el día que tuviera mi propia empresa, trataría a todos por igual, escucharía a mi equipo y valoraría lo que sienten, porque son ellos quienes realmente empujan el barco. Hoy, en mi empresa, desde los practicantes hasta quienes ocupan los cargos más altos, todos merecen el mismo respeto, reconocimiento y cuidado. También tuve grandes jefes durante mi etapa en Alianza Perú Cacao, cuando trabajé en USAID Perú. Marcelo Gutiérrez Seijas fue un gran mentor; siempre confió en mi talento y me impulsó a crecer. José Iturrios también depositó mucha confianza en mí y siempre me hizo sentir valorada y respetada como profesional. Gran parte de lo que he logrado se lo debo a ellos. Fueron grandes personas y excelentes profesionales que dejaron una huella muy importante en mi vida.

19. ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi abuela un día me dijo, antes que falleciera: “Hoy en día las mujeres somos privilegiadas”. Ella hubiera querido estar en esta época... “que luché por mis sueños hoy, tengo nada que perder”. Mientras haya salud y paz todo se puede.

Gianina Flores, fundadora de Ukaw | Foto: Joel Alonzo

20. ¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?

Yo soñaba con tener mi restaurante y ser Diseñadora de Moda, recuerdo que dibujaba mucho diseños de moda que me gustaría usar. No veia televisión de niña, no me gustaba, me gustaba pintar, podía pasar pintando todo el día, hablaba mucho sola, me encantaba crear historias con mis modelos que dibujaba. Mi primer trabajo fue a los 8 años, vendía golosinas en el colegio a escondidas. Me gustaban mucho los negocios. Un trabajo formal fue cuando viajé por la selva profunda con ONPE, tenía 18 años, fue un trabajo, muy arriesgado, siempre fui muy aventurera y soñadora. Quiero ver con mis propios ojos todo.

21. ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

No cambiará nada todo lo que he hecho como empresaria, todo lo vivido, me ha hecho la mujer líder que soy ahora. Eso sí, nunca repito un mismo error dos veces, trabajo en desarrollar un nivel de conciencia y despertar, eso para un empresario es un camino espiritual muy fuerte de ver. Nuestros errores, hay que aceptarlos, eso hace que vivas en paz, pedir disculpas, dar la cara siempre, recuerda: “tu equipo te observa desde tu ejemplo”

22. ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

“¿Qué sabes de mi marca?”

23. ¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi mayor orgullo es la familia que he creado con Guillermo Herrera, mi esposo, y mis dos hijos. Si ellos están, a mí no me falta nada.

Gianina Flores, fundadora de Ukaw | Foto: Joel Alonzo

24. ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Muchas veces a las mujeres de la Amazonía se las reduce a estereotipos y no se visibiliza su liderazgo. Cuando educas a una mujer, no solo cambias una vida: cambias una generación. Por ejemplo, el kené no es una tendencia ni una fuente de inspiración, es la memoria viva de un pueblo, detrás de cada diseño hay mujeres artistas que han protegido este conocimiento durante generaciones y que, paradójicamente siguen viviendo en el olvido y la pobreza. Si hablamos de valorar nuestra diversidad cultural, el primer paso es reconocerlas por su nombre, respetar su autoría y darles el lugar que siempre les ha pertenecido.

25. ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

“Nuestra capacidad de salir adelante. Somos creativos, trabajadores y encontramos soluciones incluso en los momentos más difíciles.”

25. ¿Y su principal defecto?

“Creo que a veces no valoramos lo nuestro. Tenemos un país con una riqueza enorme, pero muchas veces creemos que lo de afuera siempre es mejor.” Considero que todavía somos esta frase de Antonio Raymondi: “El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro.”