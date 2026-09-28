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Resumen

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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza cómo gobernar la emergencia | Ilustración: El Comercio
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza cómo gobernar la emergencia | Ilustración: El Comercio
Por María Rosa Villalobos

Las lluvias en Tumbes de la semana pasada son la confirmación de la superposición de El Niño Costero y el fenómeno de El Niño (FEN) Global. La temperatura ya está bastante más alta que en períodos anteriores. Cuando ocurra el desacople de ambos fenómenos, lo que nos quedará serán meses de lluvias continuas.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.