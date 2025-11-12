Paola Villar S.
Goldman Sachs: “Se aproximan inversionistas globales muy fuertes al Perú, inversionistas de China, India, entre otros países”
En CADE Ejecutivos 2025, El Comercio conversó en exclusiva con Fernando Bravo, Country Head en el Perú y Colombia del banco de inversión Golman Sachs, quien adelanta el panorama en el que se encuentra el país a corto, mediano y largo plazo, como epicentro de atracción para grandes inversiones; así como el interés de los grupos económicos peruanos por expandirse en corto plazo a otros mercados, entre los que resalta Norteamérica.

