Gonzalo Calderón, CEO de Aranwa Hotels: “Si es lo que te gusta, hazlo, lucha por ello, solo depende de ti”

En esta edición de Ping Pong, Gonzalo Calderón, CEO de Aranwa Hotels, nos cuenta un poco sobre sus pasiones, sus alegrías y las enseñanzas que ha recibido.

- ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

A las 4:30 a.m., siempre hacer deporte, correr o MTB (bicicleta montañera).

- De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

Me encanta leer, leo aproximadamente 30 libros al año, principalmente por entretenimiento, la saga de Ruiz Zafón de La Sombra del Viento es increíble. un libro que me pegó a la lectura es Juan Salvador Gaviota, lo leí de niño y me ayudó mucho.

- ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Una bicicleta.

- ¿Cine o teatro?

Cine.

- ¿Qué aplicaciones no pueden faltar en su celular?

App de running/ciclismo, chatgpt.

-¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Amazon prime.

- ¿El auto de sus sueños?

Bronco raptor.

¿Destino favorito en vacaciones?

Todos, destinos nuevos siempre.

Gonzalo Calderón, CEO de Aranwa Hotels

- ¿Qué deporte practica?

Llevo 15 años en mtb y running, antes practicaba mucho kick boxing y cuando tengo tiempo ir al gym.

- ¿Cocktail o trago favorito?

No tomo alcohol, pero Coca Cola Zero.

- ¿Cuál es su restaurante favorito?

Difícil, pero no puedo negar un buen bife si me lo ofrecen

- ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Una cabaña en las montañas con buen WiFi.

- Descríbase en 3 palabras

Paciente, estratégico y servicial

- ¿Tiene algún talento oculto?

No lo definiría como un talento, pero me encanta estudiar.

- Una frase que lo/la defina

¡Con fe!

- ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Hilton, Su programa Thrive@Hilton se enfoca en que todos sus trabajadores tengan tiempo para recargar energías, salud mental y crecimiento profesional.

- ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Bill Marriott, senior.

- ¿Quién es el jefe que más te marcó?

Un chef para el que trabajé hace 24 años, en un restaurante en Colorado.

- ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi primer jefe, el chef que mencioné antes, yo estudiaba ingeniería mecánica pero me encantó todo el tema hoteles/restaurantes: “si es lo que te gusta, hazlo, lucha por ello, es difícil, pero vale la pena, solo depende de ti”.

Gonzalo Calderón, CEO de Aranwa Hotels

- ¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?

Dos sueños, distintos, me encantan los carros y cocinar, ser un diseñador de autos o un chef de un gran restaurante; primer trabajo, ayudante de dibujante para arquitectos, a la antigua, con plumas, escuadras y papel canson.

- ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Apoyar mejoras a través de tecnología.

- ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

Para ti, personalmente, pon en una lista de más importante a menos: rentabilidad, ventas, clientes, colaboradores, accionistas?

- ¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi familia, los logros de mi esposa e hijos.

- ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Solucionar la problemática general de Machu Picchu, potenciar el turismo en Perú.

- ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Somos muy amables y serviciales.

- ¿Y su principal defecto?

No tener la capacidad de unirnos pensando en el bien común, ejemplo, la gestión de Machu Picchu.