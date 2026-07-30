Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
-¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?
-¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?
Entre 4:30 y 5:00am, estiro, como algo ligero y salgo a hacer deporte.
-De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?
The Subtle Art Of Not Giving a F*ck de Mark Manson y El Arte de la Guerra de Sun Tzu.
-¿Qué objeto no puede faltar en su vida?
Mi cadena con la cruz.
-¿Cine o teatro?
Teatro, aunque voy menos de lo que me gustaría.
-¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?
WhatsApp, Waze y Chatgpt.
-¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?
Ultimamente Amazon, aunque fiel a Netflix.
-¿El auto de sus sueños?
Aston Martin DB5 1964.
-¿Destino favorito en vacaciones?
Norte del Perú.
-¿Qué deporte practica?
Running y surf.
-¿Cocktail o trago favorito?
Pisco Sour, pisco y vino.
-¿Cuál es su restaurante favorito?
Osaka.
-¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?
La playa.
-Descríbase en 3 palabras
Resiliente, luchador y directo.
-¿Tiene algún talento oculto?
Me gusta cocinar para mis personas especiales.
-Una frase que lo defina.
‘If you are going through hell, keep going’ - Winston Churchill.
-¿Qué empresa es una inspiración para usted?
Amazon.
-¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?
Me hubiese encantado con Sam Walton.
-¿Cuál fue el mejor consejo que recibió?
Que todos lo hagan, no significa que está bien. Tienes que ser único.
-¿Una decisión empresarial que cambiaría?
Errores siempre se van a cometer, pero esos errores me hicieron aprender y gracias a eso pude seguir avanzando. Nadie nace con una bola mágica de cristal para tomar decisiones, pero sí hay que hacerse responsable.
-¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?
¿Vives para trabajar o trabajas para vivir?
-¿Cuál es su mayor orgullo?
Haber construido la operación desde cero de una trasnacional en Perú.
-¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?
La falta de valores que cada día crece en el país y qué estamos haciendo para darle vuelta.
-¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?
La resilencia.
-¿Y su principal defecto?
La informalidad y la falsa viveza de saltarse las reglas.