-¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Entre 4:30 y 5:00am, estiro, como algo ligero y salgo a hacer deporte.

-De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

The Subtle Art Of Not Giving a F*ck de Mark Manson y El Arte de la Guerra de Sun Tzu.

-¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi cadena con la cruz.

-¿Cine o teatro?

Teatro, aunque voy menos de lo que me gustaría.

-¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

WhatsApp, Waze y Chatgpt.

-¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Ultimamente Amazon, aunque fiel a Netflix.

-¿El auto de sus sueños?

Aston Martin DB5 1964.

-¿Destino favorito en vacaciones?

Norte del Perú.

-¿Qué deporte practica?

Running y surf.

Maratón de Buenos Aires (2025, BA) / JULIAN-GOTKIN

-¿Cocktail o trago favorito?

Pisco Sour, pisco y vino.

-¿Cuál es su restaurante favorito?

Osaka.

-¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

La playa.

-Descríbase en 3 palabras

Resiliente, luchador y directo.

-¿Tiene algún talento oculto?

Me gusta cocinar para mis personas especiales.

-Una frase que lo defina.

‘If you are going through hell, keep going’ - Winston Churchill.

-¿Qué empresa es una inspiración para usted?

Amazon.

-¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Me hubiese encantado con Sam Walton.

-¿Cuál fue el mejor consejo que recibió?

Que todos lo hagan, no significa que está bien. Tienes que ser único.

/ HUGO PEREZ

-¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Errores siempre se van a cometer, pero esos errores me hicieron aprender y gracias a eso pude seguir avanzando. Nadie nace con una bola mágica de cristal para tomar decisiones, pero sí hay que hacerse responsable.

-¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Vives para trabajar o trabajas para vivir?

-¿Cuál es su mayor orgullo?

Haber construido la operación desde cero de una trasnacional en Perú.

-¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

La falta de valores que cada día crece en el país y qué estamos haciendo para darle vuelta.

-¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La resilencia.

-¿Y su principal defecto?

La informalidad y la falsa viveza de saltarse las reglas.