GPC, la cadena de tiendas de artículos para vehículos, apunta a mantener el ritmo de crecimiento del 2025, por lo que estima aumentar en un 30% sus ventas este año, cuenta Rocío de la Cruz, CEO y fundadora de la empresa.

La ejecutiva señala que se observa un incremento en la demanda de equipamiento automotriz y de seguridad vial. Esto se debe, indica, a que los proyectos mineros suelen exigir normas relacionadas a seguridad vial e industrial.

A ello se suma las exigencias de Sutran con los vehículos en materia vial, añade.

Con 20 años de operaciones, los principales sectores que demandan productos son la minería y el transporte de mercancías, representando el 70% de la cartera de clientes.

En el contexto del fenómeno de El Niño, De la Cruz precisa que vienen tomando medidas preventivas para no verse perjudicados frente a eventuales cierres de carreteras. Es así que la empresa está abasteciendo sus tiendas con stock para garantizar inventarios por dos meses.

Planes

Este año, la empresa tiene previsto alcanzar los S/30 millones de inversión, principalmente por la ejecución y apertura de un centro de abastecimiento de 13.000 metros cuadrados para este año.

Asimismo, en los planes de GPC está inaugurar seis tiendas en el segundo semestre del año y así alcanzar la apertura de 10 nuevos puntos de venta en todo el 2026.

La empresa viene operando con 27 tiendas en el país y tiene como objetivo llegar a 50 tiendas en el 2027, señala De la Cruz.

Además de esta expansión en el país, GPC evalúa para el 2027 y 2028 llegar a otros países de la región, empezando con Bolivia.