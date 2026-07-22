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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: GPC)
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Por Christian Silva

GPC, la cadena de tiendas de artículos para vehículos, apunta a mantener el ritmo de crecimiento del 2025, por lo que estima aumentar en un 30% sus ventas este año, cuenta Rocío de la Cruz, CEO y fundadora de la empresa.