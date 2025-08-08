Gremio de aerolíneas: Tarifa extra para escalas y pocas mangas preocupan en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, ¿hay avances?

A poco más de dos meses de la inauguración oficial del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, El Comercio conversó con Martín La Rosa, Area Manager de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), quien realizó el primer balance de la operativa desde la apertura. Para La Rosa, la fase de adaptación ya se ha cumplido y ahora se ve cómo realmente fluye el aeropuerto. Sin embargo, todavía hay problemas importantes que deben resolverse para mejorar la atención al usuario.

“Hay que enfocarnos en los cuellos de botella, que siempre son la zona de seguridad y migraciones. La experiencia va desde la sala de embarque al avión y viceversa”, aseguró.

Uno de los problemas que se han reportado ha sido la cantidad de mangas- pasarelas que conectan los aviones con las puertas de embarque al momento de abordar o desembarcar de un vuelo-. Actualmente, las mangas disponibles no son suficientes para el número de unidades aéreas que realizan vuelos internacionales y que aterrizan, sobre todo, por la noche.

Mangas del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

“Hay unas 29 mangas de abordaje, de las cuales solo entre 12 y 14 van para los vuelos internacionales en la noche. El problema es que el espacio (en los estacionamientos) es tan reducido que, si vienen los aviones de fuselaje ancho, que utilizan doble manga; entonces, puedes pasar de esas 14 mangas a 7”, detalló a este Diario.

De acuerdo al vocero de IATA, las aerolíneas han podido conversar con el concesionario y se habilitaron dos mangas adicionales, pero no las necesarias para brindar una experiencia óptima a los pasajeros en horarios nocturnos.

Según precisó, en el contrato con el concesionario hay una promesa de implementar mangas al menos en el 90% de los vuelos. Si bien esperan que la segunda fase de la ampliación del nuevo terminal comience, hasta ahora no tienen el plan detallado de este proceso. “Hoy día no tenemos esa claridad sobre cuándo finalmente vamos a contar con toda la infraestructura disponible”, explicó.

Una fuente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) comentó que el tema de las mangas se irá ampliando y que el concesionario ya está trabajando para tener 47 mangas hacia finales de año.

La Rosa precisa que se debe pensar en el servicio que se pretende brindar y considerar también que competimos con otros aeropuertos de Sudamérica que ofrecen un muy buen servicio, por lo que se debe facilitar que la experiencia de los pasajeros sea placentera, ágil y tenga los servicios necesarios.

En ese sentido, sobre la experiencia, destaca la inauguración de salas VIP o Lounges como la de Latam Airlines. “Parte de brindar la experiencia como ‘hub’ es tener este tipo de salas VIP que los viajeros buscan en sus conexiones. Este tipo de infraestructura le da competitividad al aeropuerto”, subrayó.

En busca de la competitividad

El vocero resaltó la intención de convertir al nuevo aeropuerto en un 'hub’ en la región. Sin embargo, la competencia con otros terminales en Sudamérica preocupa, pues no solo se compara la infraestructura, sino también los precios.

Si bien la TUUA (Tarifa Unificada de Uso del Aeropuerto) de transferencia -la tarifa que se cobrará para escalas nacionales e internacionales- está suspendida hasta septiembre, de todas maneras sería implementada, comenta el ejecutivo. “Ahora el concesionario Lima Airport Partners (LAP) está en negociaciones para incluirla dentro del precio del ticket final”, refirió. Esta tarifa se cobra a los pasajeros que utilizan al nuevo terminal como punto de conexión a otro destino, sea local o internacional. Una tarifa que se terminaría trasladando al precio final del ticket aéreo y que, a decir de La Rosa, no se aplica en los aeropuertos que son nuestra competencia como el de Santiago de Chile y el de Panamá.

De acuerdo al vocero de IATA, el problema de incrementar el precio de los pasajes le resta competitividad al Perú frente a otros destinos de conexión y genera un mayor costo al pasajero. Recuerda que en los últimos 10 años el ticket promedio de los pasajes en el Perú bajó hasta 50%, lo que impulsó la aparición de 1,5 millones de pasajeros nuevos. “Ese crecimiento ha sido orgánico por la competencia, pero también tiene que darse la facilidad de infraestructura, de costos, para que finalmente todos los peruanos podamos viajar, es un servicio esencial”, comentó.

¿Se podría reducir la tarifa de la TUUA de transferencia o dar marcha atrás en su aplicación? Hoy en día existe porque hay una adenda que lo dispone. Debería firmarse una adenda al contrato que dé marcha atrás el cobro de la TUA o en todo caso, puede haber un acuerdo entre el concesionario y el Estado para no cobrarla. Desde IATA comentaron que han solicitado que la tarifa que se fije sea baja y competitiva, “aunque creemos que no debería aplicar”, dijo.

No será el único cargo que podría elevar el precio de los pasajes a futuro. La Rosa explica que hay dos tipos de costos en los aeropuertos: los netamente comerciales y los regulados -estos últimos, relacionados a las inversiones que realiza el concesionario; en este caso, en la nueva infraestructura se invirtieron más de US$2.000 millones—. En base a ello, Ositran determina una tarifa que va tanto para usuarios intermedios como para las aerolíneas y los pasajeros, a través de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA). ).

Viajes en el nuevo Jorge Chávez.

“Ese cambio en las tarifas -por el uso del aeropuerto para las aerolíneas y otros actores- lo vamos a ver en el 2027. Nuestra preocupación es que las tarifas se vayan al cielo”, afirmó. Hoy, las operaciones a una aerolínea le pueden costar hasta 30% más que en el terminal antiguo.

Estas tarifas, finalmente, se terminan trasladando de alguna forma a los pasajeros.

“El Estado peruano hoy día recibe el 46,5% de los ingresos brutos de LAP. Una de las alternativas es que el Estado reduzca ese porcentaje en favor de los usuarios para que el traslado de los gastos de inversión no golpee tanto las tarifas. Otra es, por ejemplo, que el Estado reconozca esta inversión como obra pública; entonces, no se traslada a las tarifas”, planteó. Para el ejecutivo, mientras menor sea el traslado de tarifas, se va a contribuir a la competitividad como ‘hub’ e incentivar así un mayor volumen de pasajeros en lugar de ‘ahogarlos’.

Martín La Rosa, Area Manager de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para Perú y Bolivia.

“Hoy en día no tenemos las tarifas más caras de la región, pero tampoco son las más baratas. Están dentro del grupo de las más caras. Si adicionalmente le hacemos ese traslado, hay preocupación por lo que pueda suceder con las tarifas y cómo impactarán a los pasajeros”, agregó.

Mesa sectorial

Tanto el escaso número de mangas como la TUUA de transferencia y los otros cargos a futuro serán tratados en la mesa ejecutiva de conectividad aérea sectorial, recientemente conformada y que tiene la participación de los ministerios de Economía, Comercio Exterior y Turismo, además de la cartera de Transportes y Comunicaciones. La primera reunión se ha convocado para este 15 de agosto.

Aeropuerto Jorge Chávez. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec.

“La idea no es solo pensar en el corto plazo, sino de acá al 2040, al 2050″, comentó. De hecho, espera que cuando se termine de realizar el mantenimiento de la pista antigua en noviembre, se observe un incremento de 35 a 54 vuelos por hora.