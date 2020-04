El aislamiento social obligatorio en el que los peruanos nos encontramos desde hace tres semanas- a causa de la rápida expansión del coronavirus- ha modificado varios comportamientos, sobre todo a nivel de consumo acorde a las nuevas necesidades y en respuesta a la coyuntura.

De acuerdo al último estudio de la consultora Global Research Marketing (GRM), realizada durante la última semana de marzo, el 43% de limeños asegura que está comprando marcas distintas a las habituales, principalmente porque a partir de la crisis del covid-19, algunas marcas de productos no se encuentran en el punto de venta. El tiempo acotado y las restricciones propias de la cuarentena hacen que el consumidor migre.

“El cambio de marca no responde a una decisión de precio, simplemente se debe a no encontrar disponible su marca habitua l, optando por otra marca pero que sea conocida. Los consumidores no sacrifican la calidad del producto que adquieren", explica Giuliana Reyna, gerenta general de la consultora.

Asimismo, sostiene que los consumidores han optado en su mayoría-el 57% de los encuestados- por acudir a los supermercados para abastecerse. También a las bodegas por la cercanía, más aún en esta coyuntura de inmovilización social.

“Esto se debe también a que las personas tienen en mente que los supermercados ofrecen una mayor seguridad ante la posibilidad de contagio, ahora es más estricto el aforo en la tienda. En el caso de las bodegas (20%), la elección se debe básicamente por cercanía al hogar, ya que existe temor a salir de sus hogares, y recurren a las bodegas para la compra de productos básicos y en pequeñas cantidades”, explica la ejecutiva.

El 11% de los encuestados, a su vez, afirma que también acude a los mercados. Si bien existe una percepción de una mayor posibilidad de contagio en estos centros de abastos, los mercados también tomaron medidas de seguridad. " No obstante, los limeños perciben que habrá un menor control del aforo", sostiene.

PRODUCTOS Y CANALES

Los productos que han sido más requeridos ante la necesidad de abastecerse, según la encuesta, son los básicos, tales como menestras, carnes, arroz, conservas, verduras, aguas envasadas y desinfectantes.

La idea, durante estos días de confinamiento, es salir lo menos posible para reducir el riesgo de contagio. No obstante, las opciones de delivery se vieron reducidas y el 82% de personas encuestadas indica que realiza sus compras de manera presencial. Apenas el 18% ha podido hacerlo a través del canal online y por delivery.

El 82% de los encuestados afirma que acude a realizar sus compras a los centros de abastos. El canal online y delivery de estos productos de primera necesidad son utilizados por el 18%, aún no tienen la robustez.

“Sería importante activar y a gran escala este canal como medida de prevención para evitar la posibilidad de una gran concentración de público en un establecimiento y con la finalidad que la población permanezca en sus hogares”, menciona Reyna pensando a futuro.

CAMBIOS EN EL CORTO PLAZO

El 80% de los encuestados señala que esta pandemia y todos los cambios que se han generado alrededor de esta ha causado que consideren que deben replantearse sus objetivos. A nivel de las personas, Reyna refiere que va por un cambio en los estilos de vida, hábitos alimenticios y de consumo.

“La forma en que los peruanos consumimos productos y servicios cambió y seguirá cambiando producto de la crisis por el coronavirus. Las marcas estaban acostumbradas a contar con cierto tiempo para ajustarse a las nuevas circunstancias o a reaccionar ante la respuesta de la competencia. Hoy por hoy, resulta que el tiempo es mínimo, al punto que las empresas que no tengan la suficiente flexibilidad o capacidad de respuesta, tendrán serios inconvenientes que repercutirán en sus ventas”, analiza.

Por este motivo, explica la consultora, las marcas están más que nunca obligadas a entender y reconocer esta nueva realidad en los patrones de consumo, los cuales serán muy cambiantes. El reto será monitorearlos de cerca y entender lo que hoy es importante o no para la población. “Los tiempos y prioridades cambiaron de un momento a otro”, anota.

PREOCUPACIÓN Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN

El mismo reporte recoge también que el 86% de los limeños está algo o muy preocupado ante la posibilidad de contagio del nuevo coronavirus. Y que al menos el 11% de los encuestado tiene un conocido o familiar que haya contraído la enfermedad.

En estas semanas de aislamiento social obligatorio y en base a este temor por contraer la covid-19, la mayor parte de los limeños encuestados afirma que se lavan permanentemente las manos, evitan el contacto con otras personas y permanecen en casa el mayor tiempo posible para reducir la opción de contagios.

