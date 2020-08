Las restricciones que impone la emergencia sanitaria no han mermado el trabajo del Grupo ACP, que en medio de la crisis económica que vivimos ha seguido promoviendo soluciones para incrementar la productividad y competitividad de la micro y pequeña empresa, ahora con un soporte digital, destaca a Día1 el gerente general corporativo del ‘holding’ en el Perú, Álex Zimmermann.

Están bastante activos. Apenas el mes pasado lanzaron Digital Factoring, que es un servicio 100% online. ¿Qué más veremos en esa línea?

Sí, de hecho estamos preparando más lanzamientos y no sólo en este negocio del ‘factoring’ para las micro, pequeñas y medianas empresas. Debo decir que esta actividad está creciendo de manera exponencial y nosotros lo estamos viendo a través de Innova Factoring, que es la empresa paraguas de Digital y con la que estamos trabajando en otras soluciones.

¿Cuánto crece Innova Factoring?

Innova nació en el 2017 y su facturación se duplicó para el 2018, alcanzando más o menos los S/20 millones. En el 2019 creció aún más, y llegó a los S/70 millones. Para este año apuntábamos a facturar por los menos S/190 millones, pero la pandemia nos ha hecho ajustar un poco nuestras proyecciones y ser algo más selectivos con los riesgos que estamos asumiendo.

Dadas las circunstancias, ¿a cuánto han acotado el avance para este 2020?

Probablemente la facturación de Innova ya no se duplique, pero seguirá creciendo a tasas súper buenas. Hemos visto que se ha dado un buen número de operaciones, pero evidentemente con ‘tickets’ más bajos.

Entonces, preparan más productos vinculados al ‘factoring’. ¿Cuáles serían?

Hay varias iniciativas. Por ejemplo, estamos preparando una plataforma de ‘crowdfactoring’, que consiste en ofrecerle a los emprendedores de la pequeña y micro empresa la posibilidad de subastar sus facturas, un servicio a parte del negocio clásico, que es vende tu factura, que ya estamos cubriendo actualmente.

El Grupo es accionista de la red de colegios Futura Schools, que reducirá sus ingresos entre 30% y 35% este año, según Zimmermann.

¿Cuándo lanzarán esta nueva iniciativa?

Ya tenemos toda la plataforma lista, pero estamos esperando la regulación, porque este servicio del ‘crowdfactoring’ todavía no está regulado en el Perú. No queremos hacer un lanzamiento si las reglas no están del todo claras y, de pronto, caer en algún tipo de incumplimiento.

Por el momento, seguimos operando con nuestro negocio de compra de facturas o adelanto de facturas, que es lo que cubrimos con Innova Factoring.

En un entorno básicamente digital, debido a la pandemia, es un reto incorporar a las mypes a estas plataformas.

Es un reto, sí, pero creemos que la tecnología y la digitalización pueden promover un incremento sustancial –o exponencial– en la productividad y la competitividad de la micro y pequeña empresa. Nosotros, como Grupo ACP, ya cumplimos 50 años apoyándolos (en el 2019) y, ahora, con el componente tecnológico, con la digitalización, impulsaremos a esas mypes peruanas.

Mientras esperan la regulación para el ‘crowdfactoring’, ¿qué otra solución están desarrollando?

Tenemos un proyecto, que es una especie de ‘marketplace’ para los emprendedores de la micro empresa, que queremos lanzar pronto, y otro par de proyectos en marcha, que todavía los tengo que mantener en confidencialidad.

A propósito de estas soluciones digitales, ¿cómo le ha ido a la ‘startup’ alDía, que trajeron al Perú el año pasado?

Estamos agarrando tracción con esta empresa, que brinda asesoría, educación financiera y hábitos de ahorro a las personas que han caído en problemas crediticios y han sido excluidos del sistema financiero. Ya tenemos más de S/2 millones de deuda administrada y 28 adquirientes que han liquidado ya sus deudas.

También son accionistas de la cadena de colegios Futura Schools, ¿qué tanto los afecta la crisis del COVID-19?

Hemos hecho un aporte de capital de S/18 millones para mantener operando a nuestros 10 colegios, en un año en el que probablemente sufran una caída de entre 30% y 35% de sus ingresos.

ALGUNOS DATOS SOBRE LA EMPRESA :

1_ Presencia regional

ACP opera en México, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Bolivia y el Perú. Aquí, participa de empresas como Protecta Security, Futura Schools, Innova Factoring y alDía, entre otras.

2_ Fundación Pachacútec

Apoya al Instituto de Empresas de la Fundación Pachacútec (Ventanilla) desde el 2004, y mediante el cual ha canalizado ayuda (kits sanitarios y alimentos) por la pandemia.

