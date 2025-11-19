Claudia Inga Martínez
Grupo Aje apuesta por marcas propias en alimentos y ‘home care’: “En 5 años apuntamos a que Dest y D’ Gussto estén en el top 5 del mercado″
El Grupo Aje ya no solo es conocido como la multinacional peruana de bebidas. Desde hace unos cuatro años inició su camino hacia la diversificación con el ingreso al mundo de los alimentos y de ‘home care’ o cuidado del hogar, portafolios con los que hoy está presente en unos 12 mercados en el mundo. Día1 conversó en exclusiva con Patricio Jaramillo, gerente general de Alimentos y ‘Home Care’ , y vicepresidente comercial del canal no tradicional del Grupo Aje, quien nos cuenta los planes para D’ Gussto y Dest, y para las dos nuevas marcas que han sumado al portafolio. Así también, habla de su estrategia en los distintos mercados donde operan y la importancia de los ‘hub’ operativos para que sus marcas logren un alcance global.

