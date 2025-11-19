Grupo Aje apuesta por marcas propias en alimentos y ‘home care’: “En 5 años apuntamos a que Dest y D’ Gussto estén en el top 5 del mercado″

- ¿Cuál es el balance de este año para el negocio de alimentos y ‘home care‘ de Aje?

Ha sido bueno. Esta es una unidad de negocio que empezó el 2021, y ya estamos presentes en Camerún y Tailandia con un portafolio de alimentos y cuidado del hogar que nos ha mostrado un gran crecimiento del 35%-40% a nivel global, con mercados que crecen mucho y donde podemos ofrecer productos a un precio justo.

- ¿En cuántos mercados están presentes con estas unidades de negocio?

Alrededor de 12 mercados. Los más representativos son Perú, Colombia, Ecuador. También Centroamérica, Camerún y Tailandia, donde tenemos una unidad productiva de ‘home care’. Tenemos una fortaleza grande de distribución, con un negocio de bebidas muy desarrollado en esos países y un negocio de alimentos que se apalanca mucho en los mercados emergentes donde estamos. Utilizamos una red de distribución amplia para desarrollar este nuevo negocio, en base a productos con los que existe oportunidad de aumentar el consumo per cápita, pero a precios más competitivos, bastante en línea con lo que hacemos como organización: producción de bajo costo y eficiencia operativa.

El año pasado lanzamos cerca de 45 productos nuevos al mercado en diferentes categorías en el mundo de alimentos y de cuidado del hogar, comenta Jaramillo.

- Si bien están desarrollando el negocio de alimentos y ‘home care’ desde el 2021, ¿qué se espera en adelante?, ¿hacia dónde apunta el crecimiento de estas categorías?

Hemos tenido un crecimiento de doble dígito este año y también el año pasado. Creemos que vamos a seguir creciendo a ese ritmo porque tenemos todavía mercados en los que podemos seguir penetrando y desarrollando el portafolio. Estamos ampliando nuestra capacidad productiva propia para seguir diversificando en las categorías a las que estamos ingresando. El año pasado lanzamos cerca de 45 productos nuevos al mercado en diferentes categorías en el mundo de alimentos y de cuidado del hogar. La expectativa es que hacia adelante vamos a continuar con ese ritmo de innovación acelerada, principalmente en las categorías en las que nosotros tenemos capacidad productiva.

- ¿Cuáles son esas categorías?

Tenemos capacidad productiva importante en toda la parte de ‘Home Care’ con toda la línea líquida que producimos; tenemos fábricas en Tailandia, en Paita (Piura) y algunas otras unidades productivas que vamos a ir abriendo a lo largo del tiempo.

Tenemos una unidad productiva que hemos terminado hace poco que produce detergente líquido. Y, adicionalmente también tenemos líneas de alimentos. Creemos firmemente que todos los snacks salados combinan muy bien con la ocasión de consumo de una bebida, para un consumo ‘on the go’. Es una compra que se hace definitivamente por impulso y se apalanca en toda esa red de distribución potente que tiene Aje.

- ¿El objetivo es que se pueda producir la mayor cantidad de productos de alimentos y ‘Home Care’ en las propias plantas de AJE y reducir la maquila?

Este camino comenzó con el 100% de los productos maquilados y hoy poco a poco hemos venido añadiendo capacidad productiva en aquellos espacios donde hoy sentimos que tenemos una ventaja competitiva muy clara y donde queremos seguir desarrollando nuestro negocio. Esa seguirá siendo la estrategia en adelante.

Hoy tenemos capacidad productiva en toda nuestra línea de snacks, tenemos operaciones fabriles en Perú y Bolivia. Además, hemos abierto operaciones fabriles en Camerún y también para snacks en Guatemala. Tenemos la intención de seguir creciendo tanto en alimentos como en cuidado del hogar.

- En el caso de Paita, ¿ahí se produce sobre todo la línea de ‘Home care’?

Sí, tenemos ahí una línea que produce toda nuestra línea de ‘Home Care’ líquida. Es una operación que ya tiene algunos años y que ha venido incrementando su capacidad productiva e innovación.

Hoy abastecemos no solo al Perú desde nuestra unidad productiva de Paita, sino también al mercado colombiano. Tenemos exportaciones a algunos de los países centroamericanos, como Guatemala, Costa Rica y y Panamá.

“Esperamos que nuestras nuevas categorías lleguen a representar un doble dígito de las ventas de Aje en los próximos cinco años”.



Portafolio y marcas propias

- Hoy en día, ¿cuántas marcas propias han desarrollado?

Tenemos en el negocio de bebidas como de nuevas categorías cerca de 12 marcas que podemos llamar marcas globales. En bebidas son nueve marcas y cuatro en el mundo del cuidado del hogar y alimentos. Dest es nuestra marca más globalizada en ‘Home Care’, que está presente en gran parte de los países de Centroamérica, del Pacto Andino y es la marca con la que operamos en Tailandia y en el sudeste asiático.

Además, también D’ Gussto tiene una presencia importante en casi todos los mercados latinoamericanos. Seguimos construyendo otras marcas complementadas en diferentes países como Fusión, que acabamos de lanzar en el Perú, en el rubro de alimentos. También podría expandirse al resto de los mercados. Otra marca nueva es Bling, también para cuidado del hogar, que opera en el país y con exportaciones a Ecuador.

- ¿En qué canales están presentes estas marcas?

Tenemos presencia en el canal tradicional, en el canal moderno y estamos en, prácticamente, todos los ‘retailers’ a nivel nacional con diferentes categorías en diversas plataformas de negocio. Estamos presentes también en los modelos de ‘hard discount’. Poco a poco venimos expandiéndonos en el canal no tradicional, que es la segunda parte de mi responsabilidad. Por ejemplo, Cielo antioxidante está entrando al mercado mexicano e irá al mercado egipcio, tailandés e indonesio.

“El desafío del 2026 es fortalecer nuestras categorías y tener nuevos ‘hubs’ operativos globales”.



- Por el lado de alimentos, ¿van a ingresar a alguna categoría o espacio de consumo?

En ‘Home Care’ es importantísimo el nivel de innovación que hoy tenemos. Nuestra estrategia hacia adelante está más en la consolidación de las categorías donde hoy estamos presentes como detergente en polvo, detergente líquido, lavavajillas, suavizantes, limpiadores. Ya tenemos las categorías más relevantes de la cesta de limpieza. Vamos a consolidar y construir diferenciación en productos con mayor nivel de funcionalidad. También queremos seguir creciendo en el portafolio de snacks, que hace sinergia con las bebidas. De hecho, Dilyte (sueros), que es una marca peruana, tiene presencia en casi todos los países de la región y hoy está entrando al mercado español.

- ¿En la división de alimentos y ‘Home Care’ hay mercados nuevos a los que van a ir ingresando durante el próximo año?

Para una categoría como cereales es supremamente relevante nuestro ingreso con D’Gussto a Camerún. Allí vemos que el consumo per cápita de la categoría es muy bajito, con productos principalmente importados, probablemente dentro del concepto de precios no tan económicos. También hemos ingresado al mercado mexicano con cereales D’ Gussto, que estamos produciendo en Guatemala. En México también ingresamos a sopas instantáneas con la misma marca. Este es un proceso de expansión impulsado por un portafolio que cada vez está más sólido en diferentes categorías. Y ahora, por la época navideña, también tenemos panetones.

- ¿Cuál es la expectativa con esta categoría?

Se venden 30 millones de panetones al año en el mercado. Hemos ingresado con dos marcas de AJE, con D’Gussto para nuestros panetones más ‘premium’, y Fusión, para los panetones con precios más competitivos. Esta será la tercera campaña y viene creciendo a doble dígito.

- ¿Cuánto más asequible es una marca de Aje frente a otras del mercado de su segmento?

Hay categorías donde la brecha es mucho más amplia y otras donde es más corta. La brecha está entre el 10% y el 15% del precio de lo que vendrían a ser los productos del ‘tier’ superior. Hay muchas categorías que pueden incrementar su consumo per cápita. Por ejemplo, el consumo per cápita de suavizantes en México es cuatro veces el consumo per cápita de este producto en Perú.

D'Gussto es la marca 'premium' de panetones de la compañía.

- ¿Hay alguna categoría o subcategoría que tenga una barrera de entrada precisamente por el precio?

Suavizantes, pues definitivamente tiene un precio medio muy alto. La accesibilidad viene desde la perspectiva del precio, pero también de la distribución. Hoy contamos con casi 1 millón de puntos de venta en Latinoamérica con productos de alimentos y ‘Home Care’.

- ¿Cuánto esperan que crezca alimentos y ‘Home Care’?

Nuestro objetivo es continuar el ritmo de crecimiento que venimos teniendo a lo largo de los últimos 4 años. La idea es seguir creciendo a doble dígito por los nuevos productos, nuevas geografías y planes comerciales robustos. En Perú cerramos con un crecimiento de un 35% y, a nivel global entre 45% y 50%.

- ¿Cuánto proyectan que representará ‘Home Care’ y alimentos dentro de las ventas del Grupo Aje en los próximos cinco años?

Si llegamos a tener un nivel de representatividad de doble dígito de las ventas totales de Aje, pues obviamente vamos a estar muy contentos en los próximos 5 años. Ese es el objetivo que queremos alcanzar. Hay una oportunidad grande para seguir capturando mercados.

- ¿Y a nivel de ‘market share’?, ¿Cuánto esperan que sus marcas lleguen a representar en los próximos 5 años?

Dentro de los próximos 5 años queremos consolidar a Dest y a D’Gussto como una de las cinco marcas top de todas las categorías en las que hoy estamos participando. Queremos seguir construyendo marcas líderes y dentro de los próximos 10 años, ocupar una de las tres primeras posiciones.

- ¿Sobre todo con D’ Gussto y con Dest o con las cuatro (también Fusión y Bling)?

Con D’ Gussto, con Dest y con Ricas, que es una marca de muchísima tradición en el mercado peruano. Ese negocio prácticamente lo hemos multiplicado por cuatro a lo largo de los últimos 2 años y tenemos una expectativa de crecimiento muy amplia sobre la base de la producción que hemos expandido en nuestra planta en Huaraz.

Ahí hemos innovado en snacks salados con nachos y chifles. También, hemos lanzado una producción de papas al vacío con Ricas, que hoy está entrando al canal moderno. Nuestro desafío el 2026 es fortalecer esas categorías y nuevos ‘hubs’ operativos globales para llegar con eficiencia a todos los mercados donde operamos. Esta eficiencia operativa nos permite sostener la estrategia de precios que tenemos.

Plantas y ‘hubs’ operativos

- ¿Han identificado algunos nuevos ‘hubs’ operativos?

Hoy tenemos el mercado del sudeste asiático, muy importante dentro del mundo de cuidado del hogar. Está muy avanzado en categorías como detergente líquido y suavizantes con perfil orgánico, que podemos ir exportando y atrayendo a otros mercados, como al de Centroamérica y al latinoamericano.

Hemos identificado otros espacios para snacks como México y Centroamérica. Hoy estamos en más de 20 mercados con operaciones propias, lo que nos permite operar sobre la base de marcas globales, pero con un aterrizaje muy local que responde a las necesidades de cada uno de los mercados. Tenemos competidores que son diferentes en cada geografía -multinacionales, locales- y tenemos que ser competitivos.

(Foto: El Comercio)

- ¿Entrar a cuidado personal también es parte de sus planes?

Hoy no tenemos un negocio de cuidado personal.

- ¿Lo están evaluando?

Por el momento no lo tenemos.

- ¿Cuánto proyectan invertir en sus planes para los próximos años y en fortalecer sus unidades productivas?

No te puedo dar el dato porque es confidencial, pero lo que sí te puedo contar es que hoy tenemos una nueva unidad para producir la plataforma de cuidado del hogar en Guatemala, que estamos próximos a abrir. Será muy similar a la planta de Paita y buscará abastecer a todo el mercado centroamericano con productos de cuidado del hogar.

Esa es probablemente una de las unidades productivas más nuevas que vamos a tener y seguro donde vamos a concentrar una buena parte de nuestro esfuerzo en el 2026. En este país también tenemos una unidad productiva que hace alimentos, cereales, sopas instantáneas, nachos, entre otros. Y también pronto abriremos una planta en Colombia para productos de cuidado del hogar.

Con este ‘footprint’ operativo tenemos la capacidad productiva para seguir creciendo. El 2026 nos vamos a enfocar en llenar consistentemente esas unidades productivas para seguir penetrando los mercados donde hoy tenemos operaciones.

Canales, competencia y el verano

-¿Cómo ha venido el desarrollo de los canales para Aje y cómo se adaptan a los cambios en el canal moderno con el crecimiento de las tiendas de conveniencia y ‘discounters’?

El desarrollo de tiendas de conveniencia, de ‘hard discount’ en Latinoamérica es y seguirá siendo determinante para seguir ampliando la presencia de nuestras marcas. Son espacios que siguen creciendo y abriendo oportunidades, pero también son espacios competitivos, ya que el modelo ‘hard discount’ viene con una marca propia, con precios muy competitivos. Además, hay mucha oportunidad con las innovaciones y con afianzar la omnicanalidad. Hoy los consumidores migran entre diferentes canales y tenemos que estar presentes.

Cereales D'Gussto, una de las categorías que más crece para la compañía.

- ¿El canal más importante dentro de los no tradicionales sigue siendo el de los supermercados e hipermercados?

Sí, pero eventualmente las tiendas de conveniencia y el ‘cash and carry‘ también están teniendo ratios importantes de crecimiento. Y, dentro del mundo no tradicional, también está el canal horeca. Pero el canal tradicional sigue siendo probablemente la boca de salida más importante para nosotros a nivel global; viene creciendo de forma muy significativa con tasas de crecimiento de doble dígito a lo largo de los últimos 2 años.

- Mencionó también la competencia que se generó con los nuevos canales de todos los que desarrollan marcas propias. ¿Cómo ha notado esta competencia en el último año?

La competencia nos sigue desafiando. Y al final del día somos muy respetuosos de sus estrategias y nos obliga siempre a estar innovando. Sí vemos que la competencia no solo está creciendo en el canal tradicional, sino también en el no tradicional, con muchas ofertas, productos nuevos, espacios de exhibición, mercaderismo, y también se están haciendo inversiones muy grandes en la construcción y defensa de marcas. Definitivamente este año ha sido muy competitivo. Pero, nosotros estamos acá y definitivamente somos un ‘player’ muy relevante. Y creo que ha sido un acierto de la compañía incubar este negocio de nuevas categorías en los últimos tres años y manejarlo de forma independiente.

Patricio Jaramillo, vp comercial del canal no tradicional y gerente general de la unidad de alimentos y cuidado del hogar el Grupo Aje. (Foto: Alicorp) / Alicorp

- ¿Cuáles son las proyecciones para Perú el próximo año? Mencionó que esperan un crecimiento importante, pero se viene también un año electoral.

Definitivamente tenemos una diversificación de negocios en diferentes geografías que pasan por coyunturas políticas, sociales, electorales, que diversifican de una u otra forma los riesgos que tenemos. Vemos que el sector de consumo masivo ha mostrado resiliencia. Tenemos equipos locales muy sólidos, lo que nos permite mantener la continuidad de nuestros negocios en todas las operaciones. No lo veo necesariamente como un riesgo, creo que son coyunturas.

- ¿Qué se espera para la campaña de verano a nivel de todas sus categorías, sobre todo bebidas y cuidado del hogar, en el canal no tradicional?

El verano para bebidas es un espacio de consumo muy importante. Vamos a tener muchas innovaciones. Y es una estacionalidad también muy propicia para el mundo de cuidado del hogar. Va a ser muy importante para nosotros y nos va a permitir comenzar un 2026 con pie derecho. Creo que sí habrá un crecimiento frente al año pasado. Para el próximo año, con todos los planes de innovación, socios comerciales y expansión, podríamos crecer más que el 35% -40% que han crecido nuestras operaciones este año.