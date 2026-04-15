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Resumen

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Con más de una década consolidándose en la industria del entretenimiento, el Grupo Bros ha pasado de ser un actor del ‘nightlife’ limeño a construir un portafolio diversificado que hoy suma 14 marcas entre discotecas, restobares y restaurantes. En medio de esa evolución —marcada por cambios en el consumo y acelerada tras la pandemia—, el Grupo inaugura Sátiro, su nuevo concepto, con una inversión cercana a los US$3 millones.

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