Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Grupo Centenario, dueño del parque industrial MacrOpolis: “Ha crecido la demanda por lotes más pequeños (para pymes)”Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En 2025, Grupo Centenario afianza su apuesta por el desarrollo industrial con la formalización de una división especializada en este negocio. Jorge Gagliardo, vicepresidente de Desarrollo Industrial, lidera la estrategia para expandir MacrOpolis, el condominio industrial de Lurín que ya alberga a más de 300 empresas. En diálogo con Día1, explica las razones detrás de la creación de la unidad en enero de este año, los avances comerciales, las características de la nueva etapa y el impulso que está dando la demanda de lotes pequeños por parte de emprendedores y pymes.