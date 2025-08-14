Grupo Centenario, dueño del parque industrial MacrOpolis: “Ha crecido la demanda por lotes más pequeños (para pymes)”

-Este año, Grupo Centenario formalizó la creación de su División de Desarrollo Industrial. ¿Qué razones estratégicas motivaron esta decisión y qué oportunidad de negocio buscan capitalizar con ella?

MacrOpolis nació para ser el parque industrial más importante del Perú y parte de la visión estratégica de Centenario es ser líderes en los negocios en los que participa. La magnitud y el enfoque estratégico que requiere MacrOpolis llevaron a la necesidad de contar con una unidad de negocio autónoma, con estructura propia y un acompañamiento operativo y comercial reforzado desde este año.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

-¿Qué objetivos concretos se ha trazado esta división para el corto y mediano plazo?

En el corto plazo, aumentar la habitabilidad del parque, tanto en MacrOpolis Norte como en MacrOpolis Sur. Tenemos 1.440 hectáreas de tierra, equivalentes al tamaño de San Borja y Surquillo juntos, y somos el principal desarrollador industrial en Lurín. Hoy contamos con más de 300 empresas que nos han comprado y cerca de 100 que ya operan o están en proceso preoperativo. A largo plazo, buscamos consolidar a MacrOpolis como una ciudad industrial viva y replicar el modelo de desarrollo de lotes desde 1.000 m2 hasta 2.000 m2, atendiendo también la demanda de pymes y emprendedores.

-¿Cuál es el avance comercial acumulado de MacrOpolis a la fecha?

Tenemos poco menos de 600 hectáreas de área neta para habilitar, de las cuales 320 hectáreas ya han sido vendidas. En MacrOpolis Norte estamos prácticamente al 99% de ventas y ahora concentramos la inversión en MacrOpolis Sur, donde quedan más de 240 hectáreas por habilitar.

-¿Qué sectores productivos lideran la demanda dentro del parque?

Data centers, metalmecánica, almacenes mineros, empresas de alimentos, automotrices, ‘retail’, embarcadoras y emprendimientos como fabricantes de perfumes. La diversidad de zonificación permite acoger industrias medianas, pequeñas y comercio zonal.

-¿Cuáles son las características principales de la nueva etapa que desarrollan este año?

La etapa forma parte del plan maestro de crecimiento del condominio industrial en MacrOpolis Sur. Allí nos quedan 220 hectáreas por desarrollar y este año avanzamos un 21%. Para el segundo semestre del 2025 proyectamos habilitar 33 hectáreas adicionales, con lotes desde 500 m2 que abren la puerta a pequeños empresarios.

-¿Esta nueva etapa forma parte de un plan de expansión mayor o responde a una oportunidad puntual?

Está dentro de la hoja de ruta estratégica que tenemos para MacrOpolis, alineada al plan maestro.

-¿Qué porcentaje del parque quedará desarrollado una vez concluya esta fase?

Aproximadamente un 21% adicional de MacrOpolis Sur quedará habilitado con esta etapa.

-¿Cómo se está financiando esta etapa?

Es inversión 100% propia.

-¿Y la velocidad de colocación?

Este año vamos a vender alrededor de un 30% más de lo inicialmente previsto para el 2024, lo que significa cerrar por encima de los 100.000 m2 proyectados, alcanzando entre 128.000 m2 y 130.000 m2. Para el 2026 esperamos llegar a 150.000 m2.

“Este año vamos a vender alrededor de un 30% más que en el 2024”.



-¿Qué explica el incremento en la plusvalía (aumento del valor del terreno) del suelo industrial?

Más allá del precio puntual, ha crecido la demanda por lotes más pequeños. En los últimos tres trimestres hemos incorporado oferta desde 500 m2, lo que permite que emprendedores y pymes tengan terreno propio para su fábrica o almacén, saliendo de zonas de Lima donde ya no es óptimo operar.

-¿Cuál es el diferencial competitivo de MacrOpolis frente a otras zonas industriales?

Conectividad y ubicación estratégica, diversidad de zonificaciones y un ecosistema de empresas que atrae a proveedores y complementa cadenas productivas. Esto genera un polo de desarrollo para industrias como la metalmecánica, transporte y empaques.

-¿Qué servicios o infraestructura ofrecen para acompañar la demanda?

Energía en media y baja tensión, vías de concreto armado amplias y planificadas para transporte de carga y personal, cerco perimétrico, control de accesos, cámaras de vigilancia y seguridad. También áreas verdes, veredas y ciclovías.

-¿Qué tan integrada está la planificación de MacrOpolis con Nova Lurín (proyecto de ciudad satélite que Grupo Centenario desarrolla en la misma zona, con áreas residenciales, comerciales y de servicios)?

Seguimos lineamientos de planificación urbana y el eje vial que conecta con la Panamericana Sur, garantizando accesos principales a MacrOpolis Norte y Sur.

Nova Lurín

-¿Tienen previsto expandirse a otras zonas del país?

En 2025 destinaremos cerca de S/28 millones al crecimiento de MacrOpolis Sur, con cuatro grandes obras: tres terminarán este año y una en el primer trimestre de 2026.

-¿Cómo han cambiado los criterios de compra de suelo industrial?

Antes muchos compraban como inversión para plusvalía. Hoy la mayoría son empresas que buscan operar como pymes, emprendedores y proveedores de empresas ya instaladas en MacrOpolis.

-¿Qué rol juega la sostenibilidad en la decisión de las empresas que deciden instalarse en MacrOpolis?

Es un principio del grupo. Incorporamos áreas verdes, pistas amplias, ciclovías y seguridad como parte del diseño.

-¿Han identificado oportunidades para atraer empresas extranjeras, ya sea como inversionistas en el desarrollo de MacrOpolis o como usuarios?

Sí. Hemos tenido acercamientos con cámaras de comercio y gremios de parques industriales para atraer inversión extranjera y local.

-¿Cuál ha sido el impacto de la infraestructura vial y portuaria del sur de Lima?

La conectividad a la Panamericana Sur y la habilitación urbana segura son factores clave para que los clientes cierren operaciones con nosotros.

-¿Cómo miden el retorno de inversión para los clientes?

Comparan el valor por metro cuadrado de Lima con el de Lurín, sumando beneficios como ‘layout’ más eficiente, mejor conectividad, ecosistema consolidado y masa laboral cercana.