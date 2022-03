Conforme a los criterios de Saber más

El Grupo EFE, dueña de Conecta Retail (que agrupa a Tiendas Efe y La Curacao) anunció la adquisición del ‘marketplace’ Juntoz, con el que apunta a reforzar su propuesta digital y hacer frente a su competencia, como lo es Amazon. José Iturriaga, CEO del grupo, cuenta cómo ha cambiado su estrategia en los últimos dos años y sus nuevos objetivos.

—¿Cómo fue el acercamiento con Juntoz y cómo se ajusta a la estrategia del grupo?

En los últimos tres años hemos ido construyendo todo el ecosistema del e-commerce, con mucha aceleración desde marzo del 2020. No solo con la tienda virtual también con todo el ecosistema físico: tiendas express, ‘lockers’ y toda la logística. Y el siguiente paso natural era tener un ‘marketplace’, sea como desarrollo propio o vía compra. Apareció la oportunidad de comprar Juntoz, un mall virtual con fundamentos tecnológicos fuertes, con la cual podríamos incrementar mucho la oferta de productos para los clientes. A nivel de estadísticas, los ‘marketplaces’ son las plataformas que más rápido crecen.

—¿La idea es incorporar a Juntoz en el ecosistema digital que ya habían desarrollado como Conecta Retail?

Sí, era lo que nos faltaba. En nuestra web ya vendemos productos que no son solo electrodomésticos, que es la especialidad del grupo EFE y La Curacao, pero ahora podremos afiliar también a diferentes ‘sellers’ de cualquier otro rubro. Y eso nos permite mejorar la oferta de valor y captar más clientes. Además, a Juntoz le aportaremos la plataforma física que tenemos de más de 220 tiendas a nivel nacional, con lo que llevaremos el e-commerce a todos los rincones del país.

—¿Cuánto aporta el canal digital para el grupo hoy en día y cuánto suma Juntoz?

Las ventas digitales del grupo representan entre el 30% al 35% de nuestras ventas, dependiendo del mes o si hay ‘Cybers’. A eso se va a sumar Juntoz y calculo que el canal llegará a ser entre un 40% a 45% este año. Hacia el 2023, apuntamos a que la actividad de Juntoz llegue a los S/100 millones anuales, cinco veces más de lo que factura actualmente. Y, en conjunto, toda la venta digital podría llegar a un 50% de las ventas del grupo en el 2023.

—Comentó sobre la estrategia logística con las tiendas físicas de EFE, ¿cómo conectarán este esquema logístico con el de Juntoz?

Conecta Retail tiene un desarrollo logístico muy amplio, ya abastecemos a todo el Perú con estas 220 tiendas -que también son puntos de recojo-a nivel nacional y podemos incorporar la capacidad logística a las 1000 tiendas digitales que venden en Juntoz para que los productos se puedan vender en todo el país y recogerse en cualquier tienda del grupo.

—Con una estrategia omnicanal.

Sí, nosotros ya somos omnicanales. Juntoz no lo era, pero ahora sí. Esa combinación de lo físico y digital en el mundo se está volviendo la fórmula ganadora en el e-commerce. Para ello estamos abriendo 60 tiendas ‘low cost’ (puntos de venta y recojo) en ciudades donde hay, incluso, menos de 100 mil habitantes. Mucha gente en el Perú prefiere recoger en tienda y tener también un punto físico le da más confianza. Además, este esquema nos permite democratizar el e-commerce para que todos puedan comprar en un ‘marketplace’.

—¿Juntoz se mantendrá como una marca aparte o será absorbida por alguna marca del grupo?

La estrategia de Juntoz es que siga siendo un ‘mall’ virtual, un ‘marketplace’, Juntoz viene con 1.000 ‘sellers’. Lo que queremos en esta primera etapa es fortalecer la relación con los ‘sellers’ o tiendas virtuales que tenemos actualmente e incorporar más con el nuevo respaldo del grupo. Creemos que habrán más ‘sellers’ interesados de entrar a la plataforma por el soporte de nuestra red física y las ventajas logísticas a nivel país, porque mejora la oferta de valor.

Tiendas EFE y La Curacao forman parte de Conecta Retail, que aporta el grueso de la facturación del holding Grupo EFE.

—¿Cuándo implementarán la segunda etapa?

Son simultáneas. Reforzamos la relación con los ‘sellers’ actuales y también vamos a incorporar nuevos en las categorías que más nos interesan. Estamos en el proceso de analizar qué categorías nuevas son la prioridad. De ahí vienen diferentes etapas como incluir a Financiera Efectiva también como medio de pago para los ‘sellers’ que lo deseen.

—Hubo varias movidas de grupos de ‘retail’ comprando marketplaces o lanzando su propia plataforma, ¿cómo se reconfigura este mercado?, ¿cuál es su competencia ahora?

Los marketplaces operativos están relacionados a grupos ‘retail’. Claramente, ahora la competencia ya no va a ser solo local, sino los operadores mundiales. Pero estos van a terminar buscando presencia física como Alibaba abriendo tiendas en Europa, al igual que Amazon. Eventualmente cualquier operador que quiera volumen, ser eficiente y rentable va a requerirlo.

—¿A qué apuntan con Juntoz en esta reconfiguración del mercado?

Nosotros somos los líderes en la venta de electrodomésticos en el Perú y queremos el liderazgo en el negocio de ‘marketplace’ también. Ingresamos a un nuevo mercado de plataformas de ‘marketplace’ , donde no entramos para ser chicos sino con muchas ganas de ser líderes.

—¿Para cuándo estiman lograrlo?

Para el 2014 a 2025 queremos ser top 3 del negocio de ‘marketplace’ en el país. Es un proceso.

—¿Requerirán más almacenes o tiendas para ello?

Nosotros ya tenemos un centro de distribución. Lo que vamos a hacer y venimos haciendo desde el último trimestre del año pasado y el primero de este, es ir abriendo 60 tiendas ‘low cost’- puntos de venta y de recojo de compras virtuales en EFE, La Curacao y Juntoz- en ciudades más pequeñas. La estrategia es fortalecer esta red física para que todos puedan comprar en un ‘marketplace’ y recibir o recoger su producto cerca a su casa. Además, tenemos 40 ‘lockers’ en todo el país y esa capilaridad se va a multiplicar.

—¿Todas las nuevas tiendas serán ‘low cost’?

Además de ellas, también abrimos una tienda ‘flagship’ en Miraflores, que tiene un objetivo más en la experiencia. Las tiendas ‘low cost’ o express tienen el fin de facilitar la venta de productos en plazas desatendidas por el comercio e e-commerce . Las grandes tiendas están muy enfocadas en las grandes ciudades, no a escala nacional.

—Tiendas EFE y La Curacao se solían asociar a un segmento ligado a precios bajos, ¿sigue siendo ese el target o ha cambiado?

Yo creo que ha ido evolucionando. Si bien en los orígenes estábamos enfocados en los segmentos de provincias o periféricos, ahora con el e- commerce y las tiendas que abrimos en los ‘malls’ del país, realmente somos multisegmento. Ya estábamos en ese camino, pero con la pandemia se aceleró y también el plan de crecimiento en Lima.

—¿Abrirán más ‘flagship’ en provincias o en la capital?

Tenemos un liderazgo indiscutible en provincias en electro y tecnología, en la capital teníamos una presencia más periférica, pero ahora ya estamos en toda Lima moderna. La primera ‘flagship’ que abrimos está en Miraflores, pero analizamos abrir tres o cuatro más este año en ciudades importantes como Trujillo, Chiclayo, Cusco y otras.

—¿Cuál es su participación de mercado?

Manejamos participaciones a nivel nacional del 20%. En provincias, está en 40% y en Lima a niveles del 10% ahora. Recuerda que el grupo EFE inicia su crecimiento de provincias hacia Lima. En los últimos dos años y medio hemos consolidado agresivamente en Lima.

—En el 2012 compraron a La Curacao, este año a Juntoz, ¿se vienen más compras?

Nosotros siempre estamos atentos a las oportunidades, como ha sido en el caso de Juntoz. Pero hoy día tenemos un plan estratégico muy riguroso, la prioridad este 2022 es ganar tres puntos porcentuales en Lima, así como consolidar la operación de Juntoz y maximizar las sinergias. Creo que vamos a estar bastante ocupados con ello, pero siempre estamos atentos.

“En el 2024 a 2025 queremos estar en el top 3 de ‘marketplaces’ en el país. [...] No entramos para ser chicos”.



—¿Cómo alcanzar esos tres puntos en Lima?

En principio, el crecimiento de la estrategia digital es importante para Lima, también la ‘flagship’ y, sobre todo, consolidar el ecosistema de tiendas que ya construimos en Lima en los últimos dos años. Este año todas las tiendas ya llegarán al año de operación, al igual que las tiendas express y los ‘lockers’. Es el primer año que vamos a jugar con todo el equipo titular con 12 meses operando.

—¿Cómo analiza el inicio del grupo este 2022?

A pesar de las restricciones iniciales por la pandemia, el año viene muy de acuerdo a lo que planeamos. Este año esperamos que Conecta Retail venda S/1600 millones, 16% más que en el 2021. Este monto aún no incluye a Juntoz, creemos que el ‘marketplace’ venderá S/50 millones este año. Un factor importante para estas expectativas será si Perú califica o no al Mundial, esto podría cambiar un poco la tendencia del año. A nivel de mercado, el sector de electrodomésticos estará ‘flat’ (no crecerá) frente al 2021.

—¿En cuánto cambiaría si Perú va a Qatar 2022?

Una clasificación podría sumarle unos S/100 millones más de venta para nosotros. Muy enfocado en televisores.

—¿El incremento en venta de TVs se verá desde marzo?

Cada partido tiene un efecto de dos o tres días de venta relevante, en cada partido de la selección peruana se ve el salto de la categoría de video. En marzo hay partidos decisivos, de ahí hasta el Mundial no va a parar de crecer la categoría. La venta de televisores en un día de partido puede crecer en un 100%.

“La venta digital del grupo podría ser el 50% de nuestra facturación en el 2023″.



—El año pasado hubo inconvenientes logísticos por los altos costos de los fletes, escasez de chips, dólar, ¿este año?

Así es, este año por lo que hemos conversado con las marcas grandes, tendería a estar normalizado en el segundo semestre del año. No se tiene el abastecimiento que quisiéramos pero hay mecanismos de importación. Estamos viendo marcas que no son de Asia, que se fabrican en México o en América. Se irá corrigiendo si el dólar sigue bajando y se estabilizan los fletes.

—¿Verán importar desde otros mercados fuera de Asia para sus marcas propias o exclusivas?

Sí, traemos marcas exclusivas, no propias, marcas de terceros que distribuimos de manera exclusiva. Tenemos una marca propia, pero estas finalmente se termina desarrollando en China. Hay algunas opciones de marcas que tenemos en exclusividad o semi exclusividad que traemos de México y Colombia.

—¿Han recuperado las cifras de venta del 2019?

Las hemos superado. En el 2019, como Conecta Retail vendimos S/1.200 millones, ahora proyectamos S/1.600 millones. En nuestro negocio de venta de motos, Motocorp, vendimos S/65 millones en el 2019, para este año estimamos S/170 millones. Y en nuestra Financiera Efectiva esperamos colocar S/1400 millones en colocaciones, frente a los S/1.000 millones que colocamos en el 2019.

