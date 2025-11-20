Grupo Hidráulica, que compite con Pavco y Tigre: “Buscamos consolidarnos como un referente en tuberías y válvulas en la región”

- ¿Qué posición ocupa Grupo Hidráulica en el mercado de tuberías?

Nos conocen cómo uno de los protagonistas del rubro de tuberías y válvulas. Hoy por hoy, competimos con transnacionales como Tigre (Colombia) y Pavco (Países Bajos). A diferencia de ellos, sin embargo, no fabricamos productos de PVC, y tampoco lo vamos a hacer, pero nos ven al mismo nivel.

- ¿Qué productos comercializan?

Manejamos todos los tipos de termoplásticos a través de Grupo Hidráulica, nuestra empresa original, que se dedica a la representación de marcas, es decir, que importamos y vendemos productos a nivel nacional. Para eso tenemos tres almacenes en el Callao.

- ¿A qué sectores van dirigidos esos productos?

A todos los sectores: minería, energía, saneamiento, retail, agro e industria, en general. Por eso decimos que somos multi-sector y multi-material. Y tenemos una fábrica de tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE), que es el material con más proyección de todos los que manejamos.

- ¿La planta se ubica en el sur?

En Lurín. Allí tenemos una planta con 600 toneladas de capacidad por mes o 7,200 toneladas al año. Ahora estamos viendo la necesidad de adquirir nuevas líneas de producción, una a dos adicionales, para seguir atendiendo a nuestros clientes.

- ¿Están teniendo más ventas?

Cada vez estamos teniendo más pedidos y, si los números no me fallan, creo que el cierre del año vamos a pasar del tercer al segundo lugar entre los fabricantes de tuberías lisas o HDPE.

- ¿Este año pasarían al segundo lugar en fabricación de tuberías lisas?

Ahora estamos en el tercer lugar, entre doce o trece fabricantes en el Perú y, con los números que estamos viendo, yo creo que deberíamos pasar al segundo lugar este año.

"La idea es consolidarnos como una empresa regional", señala Franco Guazotti, gerente general de Grupo Hidráulica.

- ¿Cuánto vienen creciendo en facturación?

Hemos crecido un 42% a comparación del año pasado, considerando las cifras cerradas al cierre del tercer trimestre. A septiembre tenemos una facturación de US$18.2 millones. Eso representa un avance 77% de la meta anual, la cual esperamos superar.

- ¿A qué se debe este crecimiento?

Este crecimiento se sostiene debido a los proyectos de agro y saneamiento, particularmente, al proyecto de agua y saneamiento Nueva Esperanza, en Ventanilla, el cual beneficiará a más de 150 mil vecinos del distrito chalaco. Otro sector importante es minería, que viene creciendo mucho por el lado del Opex (inversión en mantenimiento).

- ¿Esperan seguir este ritmo en el 2026?

Ya nos viene pasando varios años seguidos que crecemos a dos dígitos. El 2023 cerramos con US$15,5 millones, el 2024 cerramos con cerca de US$19 millones, por la incorporación de empresas en otros países, y este año debemos cerrar en US$24 millones o US$27 millones. Para el 2026 no tenemos nada pensado. Sería muy prematuro, Pero yo imagino que para el 2028 deberíamos llegar a US$40 millones, como grupo.

- ¿Cuántas empresas conforman el Grupo Hidráulica?

En Perú somos seis empresas y, contando con las empresas afuera del país, incluyendo la de Estados Unidos, tenemos diez en total.

- ¿En qué otros países están presentes?

Estamos presentes en Chile, Bolivia y México a través del Grupo Hidráulico Inversiones (GHI), que es la empresa holding y societaria de los países que hemos abierto afuera con socios locales. GHI es nuestra sexta empresa en el Perú, la cual trabaja, básicamente, proyectos de infraestructura de mediana y grande.

- ¿Buscan ingresar a otros países?

Estamos evaluando Ecuador y Argentina, pero por ahora no. Antes de entrar a otros países queremos primero fortalecer el equipo.

- ¿Cuál es la meta del grupo a mediano plazo?

Como estrategia de negocios, pretendemos consolidarnos como un referente en términos de tuberías y válvulas en la región. La idea es consolidarnos como una empresa regional. Y en Perú seguir posicionándonos porque hay mucho espacio en el país.

- ¿Cuál es el sector económico más importante para ustedes?

Para el Grupo Hidráulica el principal es minería. Representa el 41% del negocio. El segundo es saneamiento con el 20%, Y de allí vienen otros, como el canal ferretero, que sigue siendo importante porque nosotros vendemos la válvula Sanking, la más vendida en el Perú. Y el agro.

- ¿Agro también?

Apuntamos a que nuestras principales unidades de negocio sea la minera y el agro. En ese sentido, Irrictec, una de las empresas más grandes a nivel mundial de riego tecnificado, nos ha brindado su representación en el Perú. Gracias a este nuevo aliado estimamos tener aproximadamente US$2 millones de ventas extras en agro de cara al 2026.