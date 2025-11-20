Juan Saldarriaga
Juan Saldarriaga

Grupo Hidráulica, que compite con Pavco y Tigre: “Buscamos consolidarnos como un referente en tuberías y válvulas en la región”
Grupo Hidráulica, que compite con Pavco y Tigre: "Buscamos consolidarnos como un referente en tuberías y válvulas en la región"

Grupo Hidráulica, que compite con Pavco y Tigre: “Buscamos consolidarnos como un referente en tuberías y válvulas en la región”

Agro y saneamiento son los principales motores del crecimiento en el 2025 de Grupo Hidráulica, empresa especializada en transporte de fluidos, que en años recientes inició una ambiciosa expansión en la región. “La idea es consolidarnos como una empresa regional, y en Perú seguir posicionándonos porque hay mucho espacio en el país”, señala Franco Guazzotti, su gerente general.

