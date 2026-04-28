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Resumen

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El Grupo Jockey dio su primer paso en el negocio inmobiliario residencial con el lanzamiento de Tropic Asia Homes, un proyecto en el Boulevard de Asia que marca su entrada a un segmento distinto a su tradicional operación de centros comerciales. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de desarrollo de uso mixto sobre un terreno de 30 hectáreas donde ya opera el boulevard en el sur de Lima.

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