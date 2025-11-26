Grupo Kong apuesta por el Centro Histórico: así será el nuevo boulevard gastronómico liderado por La Tapada

La iniciativa nació con la apertura de La Tapada, una dulcería inspirada en las recetas limeñas de antaño. Esta primera experiencia fue la antesala a un proyecto más ambicioso que hoy ya contempla sus siguientes proyectos: una cevichería, un bar, una heladería, una chocolatería y una posible trattoria.

“Queremos que el boulevard tome vida nuevamente y mezclar la Lima antigua con propuestas contemporáneas”, explica Sandra Campos, gerenta de La Tapada en exclusiva para Día1.

Cada local desarrollado en el boulevard demanda una inversión aproximada de US$700.000, y, según explica Campos, el grupo espera recuperar el capital entre 18 y 24 meses.

A la fecha, la dulcería La Tapada ya está inaugurada, mientras que la cevichería Puerto Santa Rosa y el bar Conquistador tienen como fecha de inauguración la última parte del mes de noviembre.

“En la carpeta de planes que tenemos también figuran dos iniciativas adicionales: una heladería y chocolatería con insumos peruanos y una trattoria, cuya apertura depende de ganar la buena pro en la subasta municipal de un quinto local”, anota Campos.

La Tapada | Foto: Antonio Melgarejo

Cultura, arte y una revalorización del Centro

El objetivo del grupo es crear un circuito culinario y cultural en medio del Centro Histórico. Espectáculos de danzas limeñas, polcas, marineras, pregoneros tradicionales y ambientaciones que recuerden la Lima colonial forman parte del concepto. “Queremos que el turista y el limeño sientan que vuelven al Centro de Lima de antaño, pero con calidad gastronómica, seguridad y modernidad”, destaca Campos.

Según sostiene la gerenta de La Tapada, antes de este trabajo del Grupo Kong, el pasaje estaba lleno de locales cerrados y sin actividad. “Vimos el potencial y dijimos, ¿por qué no volver a este espacio en un centro gastronómico? Queremos devolverle glamour, color y vida”, afirma.

La Tapada | Foto: Antonio Melgarejo

Interés de marcas y subastas más competitivas

La apuesta del Grupo Kong no ha pasado desapercibida. Campos cuenta que, inicialmente, cuando subastaron el local de La Tapada, casi no tuvieron competencia. Pero luego, con los nuevos locales, las pujas se intensificaron.

Incluso marcas reconocidas mostraron interés —como María Almenara— lo que para Campos confirma que “el Centro de Lima está entrando nuevamente en valor para los inversionistas”, comenta.

Sandra Campos, gerente de La Tapada | Foto: Antonio Melgarejo

Campos reconoce que las marchas y el tráfico afectan ciertos días, pero sostiene que la seguridad en la zona ha mejorado. “El Centro Histórico está cada vez más seguro, sobre todo alrededor de la Plaza Mayor. Los turistas lo valoran mucho”, apunta.

Apuesta del conglomerado y rescate arquitectónico

Más allá del boulevard, el Grupo Kong tiene en desarrollo la recuperación del Aeroclub del Perú, una casona de 1.500 m² que abrirá con múltiples propuestas gastronómicas entre febrero y marzo del 2026.

El mercado gastronómico que abrirán en Jirón de la Unión (cuadra 7) integrará varias de sus marcas ya conocidas como Villa Chicken, Master Kong, Panchi Fierro, Casa Tambo, además de las nuevas La Tapada y el futuro Puerto Santa Rosa.

Sandra Campos, gerente de La Tapada | Foto: Antonio Melgarejo

Campos subraya que recuperar casonas es parte de la filosofía del Grupo. Agrega también que la estrategia, en esta etapa, es concentrarse en revitalizar el Centro de Lima antes de pensar en replicar el modelo en otros distritos.

“La meta es que, en unos años, este nuevo boulevard sea un punto obligatorio para visitantes y limeños: un espacio colorido, iluminado, con gastronomía, cultura y entretenimiento”, puntualiza.