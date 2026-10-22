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Resumen

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Para este año, el grupo Socopur espera alcanzar las 100 motos vendidas de la marca premium Voge y hacia el 2027, registrar la venta de 200 unidades. (Foto: César Bueno)
Para este año, el grupo Socopur espera alcanzar las 100 motos vendidas de la marca premium Voge y hacia el 2027, registrar la venta de 200 unidades. (Foto: César Bueno)
Por Christian Silva

Para este año, el grupo Socopur espera alcanzar las 100 motos vendidas de la marca premium Voge y hacia el 2027, registrar la venta de 200 unidades.

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