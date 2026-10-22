Para este año, el grupo Socopur espera alcanzar las 100 motos vendidas de la marca premium Voge y hacia el 2027, registrar la venta de 200 unidades.

La marca china viene siendo representada oficialmente por la empresa peruana desde la segunda parte de este año, con el inicio de una marcha blanca en julio y la apertura de una tienda insignia en agosto.

En ese sentido, Jorge Salazar, jefe de marca Voge en Grupo Socopur, señala a Día1 que las expectativas este año también es superar el monto de ventas de su anterior importador local.

Salazar añade que se busca posicionar a Voge como líder en el segmento de motos premium chinas, meta que se podría alcanzar, por lo menos, en un par de años.

El fabricante chino también tiene presencia en tiendas multimarcas en cuatro regiones fuera de la capital.

Clientes

Mariela Guerra, gerente de Marketing del grupo Socopur, indica que esta marca premium pertenece a un nicho del mercado de motocicletas.

Motos Voge. (Foto: César Bueno)

Explica que el foco de la marca y el segmento más popular entre los clientes es el de las motos de aventura, aunque también han importado modelos ‘sport’ y motos scooter para observar la respuesta del mercado.

“Estamos convencidos de que esta marca tiene un gran potencial para atender a un segmento de clientes que busca una motocicleta con características premium y un respaldo sólido”, señala Guerra.

A su vez, Salazar indica que el desarrollo hecho por el Grupo Socopur con otras marcas como Lifan, Hero y KTM tienen como base el incremento del servicio de postventa ofrecido a los clientes.