-¿Cómo nació el Grupo Vega?

Todo empieza en el Cono Norte, en el Mercado Año Nuevo, donde yo llego a trabajar vendiendo frutas. Mi ahora esposo ya trabajaba ahí vendiendo azúcar en carretilla. Ahí nos conocimos e iniciamos este romance. Decidimos unir esfuerzos y sacamos adelante un primer local. Luego tuvimos la oportunidad de tener un local más grande para venta al por mayor, nos fue bien y pudimos comprar un camión; hasta que llegó la oportunidad de tener un local en Comas, en la calle Belaúnde, y ahí abrimos la famosa tienda Vega Mayorista, que nos permitió ir conociendo más la tendencia del sector. Estudié un diplomado de ‘retail management’ y, luego, se presentó la oportunidad de tener una tienda en Huamantanga, en Minka, y así fuimos arriesgándonos en este lindo reto de avanzar con las tiendas y formatos como el mayorista, supermayorista y ‘market’.

A la par, también avanzó nuestro negocio de distribución, con Procter & Gamble, Protisa y con más proveedores que confiaron en nosotros y con los que fuimos desarrollando el canal mayorista, distribuidor y las tiendas ‘retail’.

-¿Cuál es el tamaño que ha alcanzado el Grupo?

Al día de hoy contamos con aproximadamente más de 60 tiendas y con una distribuidora con unos 700 vendedores en todo Lima. Llegamos a 100.000 puntos de venta entre Lima y el norte chico. Somos distribuidores exclusivos de Nestlé también. Tenemos a personas que trabajan más de 20 años con nosotros y ya la segunda generación de la familia está trabajando con nosotros.

El grupo ha abierto su primer supermercado en Lima a modo de piloto y evalúa expandirlo más adelante. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

-¿En qué lapso de tiempo se ha dado todo este crecimiento?

Yo conocí a mi esposo en el año 1985. Estamos 2025, son 40 años prácticamente de vida, de acompañamiento. Nuestra primera tienda abrió en los noventa y luego estuvimos más sólidos. En 1996 abrimos la primera tienda Corporación Vega como tal; en el 2026 vamos a cumplir 30 años.

-¿Cuál es la proyección de Corporación Vega para el 2026 y en qué formatos buscarán crecer?

Tenemos tres formatos: el formato mayorista, que es el que se dedica todo de mostrador de cara al cliente; el formato supermayorista, que es el ‘cash and carry’, con tiendas de más de 1.000 m2; y el formato ‘market’ que es para el consumidor final , con tiendas de 120 m2, en promedio. Apuntamos a seguir creciendo en tiendas.

Y ahora acabamos de abrir un formato autoservicio en la avenida colonial. Este supermercado está dirigido al consumidor final, pero también tiene espacio para los clientes que tienen bodegas y se le da una experiencia de compra diferente. Estamos incursionando en ese formato. Y para el cierre de este año hemos hecho también un área de venta corporativa. Ha sido un éxito, las empresas han confiado mucho. Y para el 2026 tendremos un centro de distribución logístico y tienda en Lurín, ya está encaminado.

Grupo Vega en su formato mayorista.

-¿Este centro de distribución será medular para toda su cobertura o tienen más centros similares?

Tenemos tres, uno mediano que está en San Juan de Lurigancho, otro intermedio que está en el Callao, y el más grande está en Lima norte. Desde ahí abastecemos a la mayoría de los puntos de venta.

-¿Cuánto están previendo invertir en ese centro logístico y en la tienda de Lurín?

El monto preferimos tenerlo reservado, pero sí estamos con todas las fuerzas y las ganas de poder sacar adelante ese proyecto. En el segundo semestre esperamos que ya esté listo para operar.

-¿Qué cantidad de metros cuadrados se necesitan?

Tenemos aproximadamente 14.000 m². y tendrá al lado una tienda supermayorista.

-¿Cómo va el crecimiento del formato ‘market’?

Este formato es un poco más pequeño, en promedio de 120 m², y se dirige al consumidor final. Ahí el público puede hacer sus compras para el día, la semana, la quincena.

-¿Este formato viene a ser como una tienda de conveniencia?

No, son diferentes. Nosotros tenemos de todo, todas las marcas comerciales ‘premium’ del mercado, nuestras marcas propias, tenemos las categorías de limpieza. Las tiendas de conveniencia solamente tienen, por ejemplo, comida al paso, un café y algunas categorías. Son diferentes.

-Ahora que han incursionado en supermercados, ¿prevén abrir más en el 2026 o 2027?

Estamos evaluando, viendo qué es lo que le acomoda más al cliente, viendo las tendencias, viendo la cultura nueva que se está generando ahora en nuestro país.

-¿Los más de 60 locales que tiene Vega están en Lima o también hay algunos en provincias?

No, todo está en Lima.

-¿Dentro del plan de los próximos años está ingresar a alguna provincia?, ¿el 2026 ya podría ser el inicio de ese camino?

No creo, pero del 2027 para adelante, sí. Sin embargo, hay que ver las oportunidades, nunca dejo pasar oportunidades.

Rosario Torrejón, CEO del Grupo Vega. (Foto: Jesús Saucedo) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

-¿El formato de supermercado era el que faltaba para complementar su propuesta ‘retail’?

Es lindo ese modelo, ese formato me encanta. Pero también me encanta la venta a bodegas, puestos de mercado y la venta de volumen. Estamos haciendo ese piloto de supermercado para ver cómo caminamos y sí, llegar cada vez más al consumidor.

-¿Cuánto más o menos es el espacio que se necesita para tener un supermercado?

Unos 1.500 m2 podría ser. El piloto de la Avenida Colonial tiene unos 800 m2, estamos bien apretaditos ahí. Hemos corrido para que se pueda abrir en la temporada navideña.

-¿Cuánto representa la campaña navideña para el grupo Vega?

En diciembre se vende casi el doble de lo que se vende en un mes regular.

-¿Qué categorías son las que apalancan este crecimiento?

En esta temporada los panetones. Somos muy ‘panetoneros’. Comemos panetones de todas las marcas, tenemos todas las marcas y, sobre todo, de nuestra marca propia, Vega. Después vienen los chocolate para taza, chocolate en tabletas, leche, espumantes, galletitas, dulces, golosinas de Navidad, vinos.

Menestras también, pop corn, azúcar; todo lo que son alimentos básicos. Y también tenemos la venta corporativa con canastas de S/25 hasta S/700 para todos los gustos y presupuestos. Es una campaña muy productiva.

-¿Cuán relevantes son las ventas de canastas navideñas este año dentro de sus ingresos?

Hemos superado la expectativa. Hoy se podría decir que es 35% más de lo que habíamos proyectado para este año.

-En cuanto a su marca propia, ¿en qué categorías está presente la marca Vega y cuanto representa su marca propia dentro de sus ventas?

Es entre un 10% y 12%. También tenemos nuestra marca Timonel de conserva de duraznos, atún, aceite y mermeladas. Esas categorías han sido un ‘boom’, un golazo. Y ahora nosotros hemos lanzado la marca Libre para nuestras aguas embotelladas.

Y hemos puesto una planta de agua embotellada en Lima norte. Nos ha ido muy bien este año y estamos con un doble dígito de crecimiento como proyección para el 2026 con Libre.

Vega Market, uno de los formatos con los que más crece la compañía, que hoy cuenta con 60 tiendas en Lima. (Foto: Jesús Saucedo) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

-¿Lanzarán nuevas marcas exclusivas para otras categorías?

Como categorías, sí. Para vinos ya tenemos la marca Romántico, también para la de espumantes, Brindisi –que ahora está en lanzamiento con Brindisi Rubí–. También contamos con la marca Vclean para todos los productos de limpieza como jabón líquido y ahora vamos a lanzar nuestra lejía también. Lo que vamos a hacer es reforzar el posicionamiento para este 2026 con todas nuestras marcas propias.

-¿Sobre todo, para los productos de cuidado del hogar?

Así es.

-¿Tienen en mente entrar también con marcas propias al mundo del cuidado personal?

Estamos evaluando el tema.

-¿Los productos actuales y los que lanzarán serán vía maquila o podrían tener una planta de producción, como sucede con Libre?

Por ahí algo se viene, estamos evaluando ver algo propio.

-¿Sería con los productos de cuidado del hogar o más hacia conservas y alimentos?

Vamos a a evaluar las categorías ahora en el primer trimestre del año con el directorio en conjunto y tomar la mejor decisión, a fin de ver también este costo-beneficio.

-Ya está entrando la segunda generación a la empresa, ¿dónde se ven en los próximos 5 años?

Nos sentimos muy bendecidos de que nuestros hijos hayan ingresado a nuestra organización. Su ingreso ha sido como un reordenamiento. Con ellos se ha implementado también Vega Management, que se dedica a darnos soporte en todo lo que es contabilidad, recursos humanos, tecnología y el aspecto legal. También en lo que es marketing e innovación, para que sea como un paraguas para todos.

Tenemos ahora sesiones de comité, evaluaciones de proyectos. Antes nada, tomaba la decisión así empíricamente, pero hoy día hay gobernanza, que nos está ayudando mucho.

-¿Cuál es la visión hacia el 2030?, ¿podríamos ver un salto internacional o una cobertura más amplia a nivel país?

No estamos pensando fuera de Perú, pero sí dentro de Perú a lo largo de los próximos años, a fin de consolidar bien el negocio, con los procesos claros. Es por eso también que se ha tomado la decisión de poder iniciar ya el trabajo para entrar al mundo SAB (mercado de capitales), que prepararemos el próximo año para que el 2027 estemos en ahí. Estamos dándole bastante espacio y tiempo a los procesos que se requieren. Ya hemos iniciado, pero aún no estamos al 100%. Esperamos estarlo el 1 de enero del 2027. Todo este 2026 nos dedicaremos a organizarnos bien para entrar a la Bolsa.

-En todos estos años de experiencia, ¿cómo ve el desarrollo del ‘retail’ y el nuevo entorno competitivo?

El Perú cada día está más atractivo y qué bueno que vengan más capitales de afuera, porque eso también nos demuestra que tenemos que seguir desarrollándonos y defendiendo nuestro espacio, lo que nos corresponde. La competencia es buena. Sin embargo, hay que tener firmeza para defendernos y competir formalmente.

Soy consciente de que se van a desarrollar más negocios, va a haber mayor crecimiento, pero también el consumidor está siendo más exigente y conocedor de qué es lo que está buscando. Nosotros en ese proceso también hemos hecho el lanzamiento de un nuevo logo, hay muchas personas que quizá aún no nos conocen y nuestra meta para este 2026 es que todo el Perú nos conozca.

-¿La unidad de negocio de distribución también es en Lima o a nivel nacional?

Con algunos clientes como Procter & Gamble la distribución está centrada principalmente en Lima, y también llega a otros puntos como el norte chico. Y ahí tenemos la distribución de Nestlé. También tenemos a Clorox, Softin, Molitalia.

-¿Cuál es la proyección para este y el próximo año para Vega?

Nuestra proyección es que vamos a seguir creciendo a doble dígito, pero eso va a depender mucho del tema político. La estabilidad política es muy importante para nosotros que somos empresas familiares. También está el desafío de la informalidad y la inseguridad.