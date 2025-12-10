El origen del Grupo Vega está marcado por la historia de amor de Michel Vega y Rosario Torrejón, fundadores de la compañía, que desde los años noventa inició su camino como mayorista, distribuidora y tienda ‘retail’. Más de 30 años, la compañía construye hoy su camino con la segunda generación al mando de la empresa. El Grupo Vega se prepara para cotizar en la Bolsa de Valores, abrió su primer supermercado y el próximo año tendrá un nuevo centro de distribución. Además, ya con más de 3 marcas propias, produce sus propias aguas embotelladas y podría seguir ese camino para más categorías, nos cuenta Rosario Torrejón, CEO del Grupo Vega y representante de la Asociación de Empresas Familiares del Perú (AEF Perú).

