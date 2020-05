Lucas Gallitto, director de políticas públicas para América Latina de la GSMA, una asociación que reúne a los operadores móviles en el globo, comenta acerca de cómo se han ido paliando los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus en otros países y plantea algunas reflexiones sobre cómo se está manejando en el Perú.

- ¿Cómo están manejando los diferentes países de la región las restricciones y retos de la pandemia del coronavirus? ¿Todos han dictado medidas provisionales regulatorias?

América Latina es una región heterogénea, y tanto los retos como las decisiones que cada país está tomando (en todos los ámbitos, no solo ‘telecom’) son diversas. Las medidas varían, en gran medida, en función de las restricciones que suscriben los gobiernos nacionales. En todos los países, los gobiernos y reguladores han adoptado medidas provisionales para la continuidad de servicios de telecomunicaciones. Una de las primeras ha sido la definición de los servicios de telecomunicaciones –y sus trabajadores– como esenciales, exceptuándolos de las medidas de confinamiento y permitiendo su circulación. También hemos visto en varios mercados, como Argentina, una flexibilización para que los operadores puedan gestionar el tráfico de las redes. En Panamá, por ejemplo, la autoridad regulatoria puso a disposición, en consenso con la industria, espectro adicional para mitigar el potencial aumento de tráfico, sin costo para los operadores. La crisis del COVID-19 ha puesto a prueba la eficacia de la colaboración público-privada y queda claro que la voluntad de hacer frente a la pandemia está en cada uno de los actores involucrados. La importancia de la conectividad digital nunca ha sido tan evidente como hoy.

► Entel reporta resultados positivos en el primer trimestre del 2020

► Portabilidad en telefonía móvil cae a la mitad en marzo debido a la crisis del coronavirus

- Tal como sucedió en el Perú en marzo pasado, ¿han habido limitaciones a la venta presencial [recogiendo la huella dactilar] de forma total en otros países o estuvo permitida todo el tiempo?

Nuevamente, América Latina es muy heterogénea, pero de acuerdo a lo que hemos visto no conocemos otro caso con estas características. Cada realidad tiene que ser tomada en cuenta para asegurar que no se deje sin conexión a las personas en un contexto de aislamiento social como el presente, por lo que lo que funciona para un país no necesariamente lo hará para otro. Las restricciones en Perú para la contratación de servicios puede conllevar el riesgo de dejar demanda insatisfecha, más aún en un contexto de aislamiento en el que el móvil puede ser la única vía de comunicación personal y profesional. Es muy importante brindar a los proveedores la flexibilidad suficiente para poder cumplir con sus obligaciones y además tener la posibilidad de hacer frente a la demanda creciente de los ciudadanos.

“Lo más importante es mantener el canal de diálogo abierto con la industria para encontrar la mejor forma de hacer frente a los desafíos que esta crisis trae”



- ¿Qué es lo más recomendable para sobrellevar los picos de tráfico que generó el confinamiento? ¿Qué ejemplos de regulación se podrían tomar en cuenta?

No hay un único modelo de recomendación y las situaciones son muy distintas: por ejemplo, en los países donde hay una fuerte penetración de banda ancha fija, el estrés sobre las redes móviles es menor y viceversa. Algunas medidas importantes en este contexto tienen que ver con la gestión de la red: brindar flexibilidad y certidumbre regulatoria para que los operadores administren el tráfico y los parámetros de calidad de servicio, y así poder garantizar la resiliencia de las redes y el acceso a todos los servicios por parte de los usuarios y las empresas. Lo más importante es mantener el canal de diálogo abierto con la industria para encontrar la mejor forma de hacer frente a los desafíos que esta crisis trae.

- ¿Cómo se puede garantizar la continuidad del servicio sin asfixiar la capacidad de inversión del operador?

En la actual coyuntura, los operadores de telecomunicaciones enfrentan un doble desafío: garantizar la conectividad de los ciudadanos, haciendo frente a la creciente demanda de tráfico originada por los cambios en los patrones de consumo de los usuarios, y a la vez gestionar sus recursos para que su sostenibilidad no corra un riesgo aun mayor. Estamos en un contexto en el que se incrementan las inversiones y los costos que asumen, mientras que los ingresos se ven amenazados por un aumento importante en la cartera por no pago de los servicios y por factores externos como la variación del tipo de cambio y las altas cargas regulatorias. Para colaborar con la sostenibilidad es fundamental que, en aras de reconocer la importancia vital que tiene la conectividad digital, los hacedores de políticas públicas y reguladores flexibilicen y adapten las prioridades al contexto, y ajusten las revisiones y reportes regulatorios para que los operadores puedan priorizar las actividades vinculadas a la continuación del servicio en el marco de esta emergencia. Los operadores móviles son un aliado estratégico en colaborar con la cohesión social y apuntalara la reactivación económica.

- ¿Qué se está haciendo para estimular o facilitar temporalmente el acceso a un mayor espectro en la región?

En respuesta a la pandemia del COVID-19, muchos países han declarado e implementado el estado de emergencia. Los operadores móviles han estado trabajando estrechamente con las autoridades para apoyar la gestión de la crisis a través de la provisión de servicios móviles al público y al Gobierno. Los recursos de espectro que los gobiernos pongan a disposición durante la crisis pueden contribuir a la optimización de la infraestructura de redes móviles para satisfacer mejor las necesidades de las comunidades y los servicios públicos. Como mencionaba antes, en Panamá, la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) puso a disposición de los operadores espectro adicional para mitigar el potencial aumento de tráfico, sin costo. En general, desde la GSMA invitamos a considerar los siguientes mecanismos en forma global: proporcionar licencias de espectro de corto plazo/emergencia a los operadores móviles para acceder a cualquier parte del espectro no asignado, renovable según los requisitos nacionales; acelerar la emisión de licencias de corto plazo/prueba para los operadores móviles en casos en los que las nuevas tecnologías puedan ayudar a ofrecer o aumentar la conectividad y desplegar servicios ad-hoc; facilitar y acelerar el acceso a espectro para backhaul; extender los plazos para cualquier transición o renovación en curso para los licenciatarios que brindan servicios de banda ancha de alta velocidad y otros servicios críticos. Y eliminar las barreras burocráticas y las restricciones al acceso inmediato a más espectro, incluida la compartición de espectro. Lo más importante de estas medidas, es que se adopten en diálogo con la industria.

El uso de un celular durante un periodo de aislamiento es considerado algo esencial en todo el continente.

- ¿Qué opina de las políticas implementadas hasta ahora por el Osiptel? ¿En que se podría mejorar?

Reconocemos las medidas positivas que están impulsando como, por ejemplo, la concientización sobre el uso razonable de las telecomunicaciones, las facilidades para las gestiones de mantenimiento de la red, la búsqueda de diálogo público-privado. Es alentador ver los esfuerzos que todos los actores involucrados en la política de conectividad y digitalización están llevando adelante. Por supuesto que siempre hay espacio para mejorar. Como decíamos antes, la prohibición de las altas de servicios móviles en un contexto de confinamiento es algo que no se ha visto en otros países y puede impedir que las personas accedan a servicios móviles en el momento en que más lo necesitan . También es importante promover el diálogo para llegar a enfoques consensuados en relación al tema de pagos, para que los operadores puedan satisfacer las necesidades vitales de conectividad durante esta crisis. La industria móvil es consciente de su responsabilidad de proporcionar conectividad a todos los suscriptores, en particular a los usuarios vulnerables. Asimismo, en una visión de mediano plazo y frente a una crisis que ha puesto en evidencia la relevancia del sector, resulta fundamental la transformación del marco regulatorio vigente, bajo un enfoque de sostenibilidad, digitalización y promoción de la inversión en beneficio de los usuarios.

- ¿Considera que los operadores peruanos están en una posición robusta y pueden palear esta caída en pagos y limitaciones en la venta sin problemas?

La industria se encuentra ante el doble desafío de atender a la situación de emergencia actual y a la vez pensar en su sostenibilidad a largo plazo. La limitación para el alta de servicios móviles en Perú, más allá de lo financiero, abre el riesgo de dejar demandas insatisfechas, en un contexto en el que la falta de conectividad profundiza el aislamiento. La cooperación de la industria con los formuladores de políticas públicas y autoridades regulatorias es más importante que nunca, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. En esta línea, cabe destacar un plan de acción conjunto presentado esta semana por el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la GSMA, que entre sus cinco objetivos remarca la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos. En el documento se señala que los operadores móviles están sujetos a restricciones regulatorias, impuestos y tasas impositivas que afectan profundamente el costo de prestación de servicios. Esto requiere medidas especiales para aliviar la presión financiera sobre los operadores, minimizar los problemas de liquidez a corto plazo y mejorar el acceso para el usuario final. No hay que perder de vista que la conectividad es esencial hoy -para mantenernos en contacto con seres queridos, para teletrabajar, para acceder a información sobre salud-, pero también será fundamental en el proceso de recuperación económica y productiva que enfrentarán los países.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Presidente se refirió a los tanques en las calles y la obediencia de la gente (Video: América TV)