La segunda cervecera más grande del mundo, que en el Perú tiene a Heineken, Amstel, Tres Cruces y Pum Pum, explora innovaciones en cervezas con sabores y apunta a incrementar el ‘market share’ en el mercado de cervezas sin alcohol entre 5% y 10% en los próximos tres años de la mano de Heineken 0.0%. La compañía no descarta que otra de sus marcas pueda también lanzar esta variedad, nos cuenta Jonas Geraeerts, director general de Heineken Perú, durante CADE Ejecutivos 2025.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC