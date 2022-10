Este Perumin en particular lo primero que he visto es una asistencia muy grande de gente, lo que demuestra que el sector minero es hoy día un sector grande y con ganas de expresarse, ha venido todo el ecosistema del sector. Causó un montón de impresión y de novedad, [...] lo grande que es la industria que está detrás, todo el tema de proveedores, de encadenamiento. Uno ve que el sector minero es más que solamente las operaciones, que hay un montón empresas.

—¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones de Aníbal Torres en la clausura, con un enfoque de la minería a atender, así como ver la exploración minera y mejorar el uso del canon?

Me quedé gratamente sorprendida. Fue una intervención muy conciliadora, reconociendo que el sector minero es quien financia gran parte de cualquier futuro que quiere emprender. Hay que motivar un sector que hoy día, en el sector formal, crece sanamente respetando el medioambiente y teniendo un programa comunitario y social muy responsable. Uno ve que el Gobierno básicamente lo que nos han dicho es que ellos reconocen esa importancia [de la minería] y lo clave que es el sector minero para financiar el cierre de brechas sociales.

—¿Esto da a entender que ya hay consensos entre el Estado y el privado minero? ¿Se alcanzaron consensos entre privados mismos?

Sí, y además hemos tenido también presencia del Congreso. Todos estamos hablando de trabajar juntos por el futuro del Perú. Eso también se ha hablado en la Convención minera, pero estamos empezando a poner agenda a este deseo. La idea es trabajar juntos y nos quedamos con algunos puntos en agenda, y lo que uno sí ve es que dentro del sector estamos más unidos que nunca y hemos traído al Ejecutivo y al Congreso. Han venido al evento y se ve que sí se puede convivir.

—¿Qué se puede esperar del actual Gobierno entonces? ¿Qué también se puede esperar del Congreso?

Burneo tuvo una presentación muy buena, a mi modo de ver. Él habló mucho de la competitividad, es algo de lo que a veces nunca hablamos. Todo el mundo habla del canon, de los impuestos, pero nadie habla, no con el mismo fervor, de que si no somos un país competitivo y no hay inversiones, no va a haber ni canon ni nada de esa discusión ni decisión de desarrollo ni plan territorial. Todo parte de ser una industria competitiva y el ministro de Economía realzó eso y también realzó un plan que piensa trabajar con el Congreso. Eso nos dio, por lo menos a mi, la esperanza de empezar un trabajo conjunto que lleve a empezar a avanzar, y no parados.

—¿Cuáles han sido los aprendizajes en la convención para que el proveedor local pase a ofrecer servicios a nivel mundial?

Pedro Francke básicamente levantó un tema que nos une, que es el desarrollo del proveedor minero nacional, porque eso lo que genera es un desarrollo en las zonas mineras y fuera de ellas, que es muy importante. Es una actividad generadora de empleo. Joel Rivera, el representante de las comunidades campesinas, planteó lo mismo: ellos son proveedores de la minería. Y entonces uno ve que hay ahí un ecosistema que trasciende la propia operación minera. Eso creo que que hay que potenciarlo y hay que levantarlo más.

—Estas son las empresas comunales.

Fue la idea de traer un poco como país a Australia. Australia tiene un desarrollo de ese encadenamiento muy desarrollado, que no lo tenemos. Hacia eso tenemos que partir.

—Algo que se señaló desde el inicio del Perumin fue la exploración minera. ¿Qué se necesita desde el Estado y el privado para aumentar las inversiones en exploración minera?

Yo creo que para, la exploración ha caído porque se le ha perdido interés desde hace varios años. Ahí como Rad Ugg (presidente de BHP Minerals Americas) dijo en su presentación, la minería piensa en décadas. Cuando uno empieza a explorar, recién va a ver, para que llegue producción van a pasar décadas, no es un tema de años. Lo que hemos tenido es una pérdida de competitividad, porque las reglas de juego no han estado claras. Eso es por un lado.

Lo que estamos viendo, además, es que la inversión hoy día cada vez está más basada en disminuir los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG por sus siglas en inglés). Lo que hemos hecho primero es que las reglas que provienen del Estado vienen cambiando un poco y el tema social y ambiental empieza a crecer como factor decisorio. Esa es una tarea que, en el contexto de conflictividad actual, pues también se ha convertido en un tema crucial para poder mejorar esa competitividad y traer las inversiones.

En exploración, es una cosa que tomas ahora para ver los frutos en décadas. Hoy día cuando uno ve los proyectos de Quellaveco, Antamina, todos los proyectos de los que hoy día estamos disfrutando, son proyectos que han salido en los noventa. Descuidar la exploración, lo que va a ocurrir es que de acá a 20 o 30 años se nos va a empezar a caer la producción porque las minas son finitas.

—¿El sector minero puede volver a ser competitivo?

El Perú es competitivo. El estudio que hemos visto [en Perumin] es sobre una muestra de países mineros, de los países con los que Perú se quiere comparar. De ese grupo, estamos últimos y lo que tenemos que preocuparnos es no salir del grupo y claramente empezar a traer mucho más inversión, tanto en exploración como en todo el sector, todo el ecosistema de la minería. Estamos cayendo en competitividad, los temas ESG son cada vez más importantes y entonces estamos en una situación retadora.

—El sector abarca también la digitalización. ¿Qué otros aspectos necesitarán las minas a futuro?

La digitalización y la tecnología es el aliado fundamental para que la el sector minero pueda crecer de manera sostenible, sin alterar el medio ambiente y mejorando la situación de las comunidades. La tecnología es un aliado para eso y evidentemente se está aplicando y lo que vamos a tener es una mejor convivencia del sector minero con su entorno, además de hacerla más competitiva reduciéndole costos.