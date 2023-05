La empresa Henkel Peruana, dedicada a la producción de adhesivos, cuidado de la belleza y del hogar, terminó el 2022 con ventas de alrededor de S/158,6 millones (38,8 millones de euros), un avance de 14,4% frente al 2021, indica Jorge Strapasson, presidente de la empresa en Perú, a Día 1.

Asimismo, precisa que para este primer trimestre vienen creciendo a doble dígito, por lo que tienen la meta de llegar a los S/204,4 millones (50 millones de euros)este 2023.

“El año va bien y para nosotros es sorprendente, porque tuvimos varios retos al comienzo del año”, expresa.

Justamente, explica que a inicios de año hubo el cierre de minas, lo que también afectó en sus operaciones del rubro de adhesivos tecnológicos. No obstante, este rubro continuará siendo su principal fuente de ingresos en este 2023, cuenta.

A nivel de Latinoamérica, Henkel registró ventas en este primer trimestre por más de S/1.680 millones (411 millones de euros).

El ejecutivo agrega que México es el país donde Henkel tiene mayores ingresos, seguido de Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina y Centroamérica.

Planes

Para este año, Strapasson señala que tienen pensado incluir en su portafolio de productos adhesivos la recuperación y reparación de equipos metal mecánicos, en relación con el sector minero. Ello será a través de la tecnología ‘fast cure’, a ser lanzada en este trimestre, con la que esperan darle una mayor resistencia a los equipos.

“Algunos equipos [metal mecánicos] hoy no pueden ser recuperados, porque el tiempo de curado del producto es demasiado largo, pero ahí ya viene un portafolio completamente nuevo que podemos rápidamente recuperar, que son los ‘Fast Cure’, una nueva tecnología desarrollada. A partir de este año ya empezaremos a comercializarlo en Perú. Este nuevo portafolio resiste mayor impacto, más rápido el curado, nos permite hacer reparos que hoy no podrían hacerse, porque la operación [actualmente] no puede esperar el tiempo de secado”, expresa.

Además, vienen distribuyendo su nuevo portafolio de silicona, que apunta a la recuperación de vehículos, que es para el sellado de cambio, de motores y de cajas de engranajes. Este portafolio está enfocado en el mercado profesional, agrega.

Además… Sostenibilidad Henkel tiene planeado al 2030 que sus clientes tengan un producto de cero emisión de carbono en sus portafolios de productos.