“Vamos más allá de blindados, queremos que el mercado nos vea más allá del camión azul”, apunta Enrique Mejía, gerente comercial de Hermes, al explicar la diversificación que ha desplegado la compañía en los últimos años.

Si bien el 70% de su facturación corresponde al transporte de valores– que cuenta con unos 300 camiones blindados y nunca paró en pandemia, por el transporte de los bonos del gobierno, entre otros servicios esenciales–, el 30% restante corresponde a sus otras unidades de negocio complementarias, que van creciendo en demanda.

Es por esto que la inversión de US$30 millones que anunció Hermes– hoy con 1.300 clientes– para este año, estará centrada en clarificar y atender esta diversificación , adelanta Mejía.

Como se recuerda, desde enero del 2020 Hermes tiene como accionista mayoritario al fondo inglés de ‘private equity’ CVC Capital Partners, luego de que The Carlyle Group le vendiera sus acciones. Con la compra hubo varios planes de inversión que se vieron frenados por la pandemia y que se han ido retomando poco a poco durante este año.

Al cierre del 2021, Hermes estima superar en 1% o 2% sus ingresos del 2019 y en los próximos años recuperar los niveles proyectados por CVC al momento de la compra, afirma el ejecutivo.

Más servicios y objetivos

Además de los blindados, la compañía cuenta con el servicio de logística de canales para que los clientes tercericen la operación de sus agencias, desde la gestión, la atención al cliente, hasta el manejo del dinero. Hoy cuentan con más de 50 agencias. Enel y Sedapal son algunos de sus principales clientes.

También tiene la custodia y digitalización de documentos de valor y el servicio de Smart Security, que se enfoca en el transporte de valores de menor cuantía para empresas pequeñas y medianas. “Hemos retomado este servicio este año porque el 2020 fue complicado por el cierre de tiendas”, sostiene Mejía.

El lanzamiento más reciente es Hermeticase, que consiste en cajas fuertes inteligentes en los negocios que permiten guardar y registrar el dinero depositado en ella. Este negocio, proyecta, tendrá un mayor despliegue en los próximos dos años. Hoy tiene 600 cajas fuertes y apuntan a llegar a las 1.500 en el 2022.

Pero no es todo. Mejía cuenta que este año han entrando al servicio de entregas, de última milla , con lo que compite con empresas como Chazki o Urbaner. “Nuestra oferta de valor es la marca y la seguridad en el delivery de los productos, ya tenemos algunos clientes, sobre todo empresas ‘retail’ grandes que valoran la diferencial”, explica el ejecutivo y asegura que tienen experiencia trabajando con productos de valor como el dinero, por lo que pueden trabajar con todo lo demás. “Somos una empresa que gestiona el riesgo”, afirma.

Para el próximo año, calcula que atenderán pedidos de unos 200 clientes.

Enrique Mejía, gerente comercial de Hermes.

–¿Los incrementos de los ‘commodities’, la devaluación del sol y otros costos internacionales han afectado los márgenes de su operación?

Tenemos algunos componentes en dólares, pero no la gran mayoría. A veces los niveles de inversión en, por ejemplo, comprar un camión blindado, te cambia el nivel de retorno si hay una devaluación del 15%. Y aunque la operación propia está en soles, hay incrementos en gasolina o equipos de protección, que no estaban antes en el presupuesto, que no hemos trasladado al cliente. Lo hemos asumido buscando eficiencias porque entendimos que teníamos clientes en sectores afrontando sobrecostos.

–¿Han percibido una mayor inclinación por tomar servicios de gestión de riesgos tras la pandemia y ante el avance de la delincuencia?

Hemos tenido demanda de algunos clientes buscando eficiencias, tenemos 1300 clientes como Hermes y del lado de Smart Security unos 350 clientes. A veces la la gestión del riesgo no se valoriza porque no se ve o porque no les ha pasado , es como un seguro. En este escenario de pandemia y con un entorno político distinto, hay que estar más cubiertos . Sí sentimos una mayor recepción, y nosotros estamos trabajando muy de la mano con propuestas de diversos sectores y tamaños. Mientras el peruano se sienta más seguro, avance la vacunación se ve un buen rebote y estamos preparados para eso.

–¿Han percibido un impacto con sus clientes ante las constantes crisis políticas?

Es un factor que pone más cautela el avance de sectores como el minero, que es sumamente importante en el negocio del transporte de valores para Hermes. Ahora hemos vuelto al día a día. Todas la s empresas están expectantes, esperando algunas señales certeras. Yo creo que las mineras están expectantes también, buscando soluciones y espacios. Ahí Hermes tiene que apoyar en el lado de la seguridad.

–¿Qué papel cumple Hermes en casos en los que se presentan protestas en las minas, frecuentes ante el descontento social?

Hubo un enfrentamiento en las minas de Ayacucho hace unas semanas, nosotros tenemos un clientes con minas cerca de ahí. En ese momento nos pidieron trabajar el fin de semana para bajar el oro a su base ante el temor de que esto se extienda. ¿Qué debíamos hacer como Hermes? Adaptarnos y darles una solución acorde a esa necesidad inmediata. Las empresas están expectantes y esperan que sus socios estratégicos sean rápidos y se adapten.

–Uno de los objetivos que Hermes comentó hace unos años era la internacionalización, ¿cómo van hacia ello?, ¿aún es prioritario?

Sí, en algún momento con The Carlyle Group, el anterior accionista, hubo planes de expansión, pero ahora con CVC t enemos un plan de recuperar la operación de Perú, después de la pandemia, y establecerla como la operación que ellos tenían planificada. En este momento CVC solo tiene inversiones en el Perú y Brasil, están más enfocados en Europa, donde tienen empresas como El corte inglés. Así que ahora están yendo paso a paso y han comenzado en Latinoamérica. Para un 2023 o 2024 quizá puedan empezar a ver la expansión de alguna de estas unidades.

–En el camino de desarrollar nuevos negocios, ¿se abre la oportunidad de adquirir empresas como han hecho en otras ocasiones?

No es un capitulo cerrado, siempre lo podemos revisar. A la fecha no hemos recibido ninguna propuesta de alguna empresa, pero es algo que creo que siempre puede estar abierto. Si hay una oportunidad muy grande, lo veremos, esto a veces es un tema de supervivencia y ahí puedan aparecer oportunidades.

La companía ha ingresado al servicio de última milla.

Hermes cuenta con 3.200 empleados en el país y 18 sucursales.

