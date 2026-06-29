Apenas cuatro meses después de su lanzamiento, Hey Fit se ha convertido en una de las apuestas más prometedoras de Grupo Aje. La marca de bebidas funcionales no solo ha logrado una rápida adopción entre los consumidores más jóvenes, sino que también obligó a la compañía a revisar al alza sus objetivos comerciales. Si inicialmente la meta era alcanzar el 2% del mercado de bebidas carbonatadas, hoy la expectativa es llegar al 3% hacia finales de este año, impulsada por el creciente interés por categorías que combinan bienestar, innovación y sabor.

Este desempeño ha llevado a la compañía a acelerar sus planes de crecimiento en una categoría que considera con amplio potencial de desarrollo. Para AJE, el avance de Hey Fit refleja cambios cada vez más visibles en los hábitos de consumo, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que buscan propuestas distintas a las gaseosas tradicionales.

“La recepción de Hey Fit ha superado nuestras expectativas. Hoy las personas ya no buscan únicamente una bebida refrescante, buscan productos que se integren a su estilo de vida y les aporten beneficios adicionales. Estamos identificando una oportunidad muy clara para democratizar una propuesta que combine sabor, bienestar y accesibilidad”, afirma Alex Nano, gerente global de Marketing de Grupo Aje para Día1.

El avance resulta relevante considerando que las gaseosas siguen representando cerca del 45% de toda la industria de bebidas en el país, un segmento donde compiten marcas consolidadas y de gran escala.

Apenas cuatro meses después de su lanzamiento, Hey Fit se ha convertido en una de las apuestas más prometedoras de Grupo Aje.

La Generación Z impulsa la nueva categoría

Detrás del crecimiento de Hey Fit se encuentra un cambio en los hábitos de consumo. Para Aje, las nuevas generaciones están impulsando una evolución de la categoría tradicional de gaseosas hacia propuestas que incorporan atributos funcionales sin renunciar al sabor.

La marca ha encontrado una fuerte conexión con consumidores de la Generación Z, quienes han incorporado la bebida en distintos momentos del día, más allá de las comidas tradicionales.

“Hemos encontrado una generación que buscaba alternativas más alineadas con su estilo de vida, con beneficios funcionales y una propuesta más saludable que la gaseosa convencional, sin dejar de lado el sabor”, explica Nano.

Apenas cuatro meses después de su lanzamiento, Hey Fit se ha convertido en una de las apuestas más prometedoras de Grupo Aje.

Este comportamiento también se refleja en los canales de venta. Las tiendas de conveniencia como Tambo y OXXO, se han convertido en algunos de los puntos con mayor dinamismo para la marca debido a su cercanía con el público joven.

Además, la compañía considera que existe espacio para que las bebidas funcionales sigan ganando terreno frente a categorías más maduras.

“La categoría tradicional de gaseosas no va a desaparecer, pero sí va a haber una convivencia. Cada vez veremos más propuestas que combinen funcionalidad, bienestar y sabor”, añade.

Nuevos sabores, formatos y expansión

Recientemente, Hey Fit amplió su portafolio con el lanzamiento de Black Fizz, inspirado en el sabor cola, y Golden Fizz, elaborado con hierba luisa. Según la compañía, los cuatro sabores (Black Fizz, Golden Fizz, Summer Breeze y Tango Twist) de la marca mantienen un desempeño equilibrado en ventas, reflejando la buena aceptación de la propuesta entre los consumidores.

Sin embargo, la apuesta de Aje por las bebidas funcionales recién comienza. Nano adelantó que en las próximas semanas la compañía presentará nuevos formatos para Hey Fit. Además, realizará anuncios relacionados con Volt, una de sus marcas más emblemáticas. El objetivo es ampliar el alcance de estas categorías y acelerar su crecimiento en el mercado peruano.

Apenas cuatro meses después de su lanzamiento, Hey Fit se ha convertido en una de las apuestas más prometedoras de Grupo Aje.

“Estamos concentrados en consolidar el lanzamiento de Hey Fit, pero también pronto tendremos novedades en formatos y sabores. Esto es la punta del iceberg. En un mes tendremos muchas noticias con Volt. Estamos construyendo una propuesta mucho más amplia alrededor de la funcionalidad y el bienestar”, señala Nano.

La marca forma parte de una transformación más amplia dentro del grupo, denominada internamente como “Aje 2.0”, que busca complementar su tradicional propuesta de valor basada en accesibilidad con una oferta enfocada en bienestar y funcionalidad.

“Queremos democratizar el bienestar. La funcionalidad no tiene que ser premium ni cara. Sí es posible ofrecer productos saludables, con buen sabor y a precios accesibles”, concluye el ejecutivo.