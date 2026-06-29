Por Fiorella Gil Mena

Apenas cuatro meses después de su lanzamiento, Hey Fit se ha convertido en una de las apuestas más prometedoras de Grupo Aje. La marca de bebidas funcionales no solo ha logrado una rápida adopción entre los consumidores más jóvenes, sino que también obligó a la compañía a revisar al alza sus objetivos comerciales. Si inicialmente la meta era alcanzar el 2% del mercado de bebidas carbonatadas, hoy la expectativa es llegar al 3% hacia finales de este año, impulsada por el creciente interés por categorías que combinan bienestar, innovación y sabor.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.