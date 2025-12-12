H&M, Zara y las estrategias de las ‘fast fashion’ en Perú, un mercado clave para su expansión, ¿qué otras marcas podrían llegar?

Ernesto Aramburú, director de la consultora A&M Gestión y Desarrollo y experto en ‘retail’, comenta que tras la salida de Forever21, en efecto, Zara y H&M han podido cubrir ese espacio de la mano de sus estrategias para reforzar su posición, no solo en el Perú sino en Latinoamérica.

“Las dos se están concentrando y reforzando su posicionamiento en la región, han visto que es un mercado que se desarrolla bastante rápido”, sostiene el especialista. De hecho, ambas marcas vienen desplegando sus estrategias con el ‘refresh’ de sus tiendas, reaperturas y cerrando algunos locales chicos para abrir otros de mayor tamaño.

Movidas estratégicas

Con una década en el Perú, H&M abrió el mes pasado su tienda número 20 en el país en el Mall Cenco La Molina y solo un par de meses atrás, reabrió su tienda ‘flagship’ del Jockey Plaza, totalmente renovada, con un ‘look’ más moderno y con su portafolio completo, con todas las secciones de Mujer, Hombre, Kids, Home y Beauty. Ahora la tienda tiene un área total de 4.526 m2.

“La apertura de nuestra nueva tienda en Mall Cenco La Molina refuerza nuestra visión de crecimiento sostenido en el Perú. Este paso refleja nuestra ambición global de crear impacto a través de la moda y las personas”, señaló Anna Barigazzi, Sales Manager de H&M para Chile, Perú y Uruguay. La ejecutiva agrega a Dia1 que el enfoque de H&M- que en el mundo tiene más de 4.000 tiendas en 75 mercados- es a largo plazo en Sudamérica y que Perú continúa siendo un mercado clave dentro de esa estrategia regional.

De hecho, Aramburú comenta que en el caso de la gigante sueca, ya está viendo su ingreso a Paraguay y la incorporación de nuevas marcas. “En Latinoamérica se dará el gran crecimiento de ellos, están trabajando muy fuerte en ese camino”, anota.

En el Perú, H&M ha lanzado recientemente su marca H&M Beauty, una línea que complementa su propuesta de moda. “Nos permite ofrecer una experiencia completa y que nuestros clientes puedan llevarse el ‘look’ completo“, agrega Barigazzi. El crecimiento del sector especializado, comenta, es lo que demuestra que existe gran interés y espacio para propuestas de valor.

Recientemente la marca ha lanzado en el mercado su nueva línea de fragancias. Zara, por su lado, está también remodelando y ampliando sus tiendas y trayendo nuevas marcas del Grupo Inditex al Perú. Con unas ocho tiendas en Lima, que incluye también su marca Zara Home, el grupo español trajo al mercado peruano a tres firmas hermanas: Stradivarius –con la que ya tiene dos locales en la capital, en el Jockey Plaza y Real Plaza Salaverry–,Oysho y Massimo Duti.

De acuerdo a Aramburú, lo que sucede con el Grupo Inditex se asemeja a lo vivido por el Corte Inglés en España. Al ser una departamental tan grande, así como Falabella o Ripley, les costaba más la expansión y comenzó a tener formatos más pequeños y otras marcas con las que siguió la expansión como Sfera y Cortefiel, cada una con un poder propio.

“Cada una de estas marcas (de Inditex) es un ‘marcón’, corren solas. Tienen una presencia mundial altísimas con 300 o 400 tiendas, no son firmas chicas”, detalla.

¿Llegarán Bershka o Pull&Bear, marcas de Inditex, al Perú? Aramburú considera que son marcas muy buenas y conocidas, por lo que la posibilidad está abierta.

En cuanto a su propuesta de valor, Zara está incorporando también cosméticos, su línea ‘beauty’ y locales acondicionados para una mejor experiencia de compra.

“H&M y Zara están jugando igual, se encontraron de la noche a la mañana con que tenían un mercado para ellos dos. Habían otras marcas peleando pero también fueron desapareciendo”, recuerda el experto. El sector ‘retail’ en Perú, asegura, se ha vuelto a levantar y está vendiendo más cada año.

Por el momento no hay aperturas nuevas confirmadas para H&M y Zara en el 2026, pero espaldas financieras tienen y ambas marcas están atentas a las nuevas oportunidades, sobre todo, en los centros comerciales.

Modelo y tendencia

La definición de la categoría ‘fast fashion’ es moda rápida de la que no se hagan muchas piezas del mismo modelo y que se encuentre siempre a un precio accesible y competitivo. ¿Es rentable? De acuerdo a Aramburú, en base a los balances que ha revisado de ambas empresas, están vendiendo en promedio US$420 y US$450 por metro cuadrado en cada tienda. Es decir, si se tiene un local de 4.000 m2, se puede generar una venta de alrededor de US$1,7 millones al mes.

¿Cuál puede ser la ganancia de este tipo de modelo? El experto indica que lo usual es un margen de 40% por encima del costo de producción, pero eso puede variar según las temporadas promocionales.

Al tratarse de moda rápida, la rotación es muy diferente al de un ‘retail’ tradicional, donde se renuevan las colecciones por temporadas, cada tres meses –cuatro cambios en el año–. Aramburú explica que por lo general hay rotación de 2,5 veces por mes. Esto es un movimiento cercano a las 30 veces por año.

¿Los precios de las ‘fast fashion’ son igual de bajos en Perú frente a otros países? Vale recordar que llegan dos líneas de precio. Una es cuando el producto acaba de salir y otro cuando la mercadería empieza a envejecer para las ‘fast fashion’ –alrededor de un mes después de haber sido lanzadas al mercado–.

La tendencia en adelante, agrega el especialista, es que el ‘fast fashion’ se vuelva cada vez más rápido, lo que estaría ligado también a los tamaños más chicos de las tiendas.

Nuevas marcas que miran el Perú

De acuerdo a Aramburú, consultor y experto en ‘retail’, existen cadenas que están mirando con gran interés al Perú y otras tiendas que ya están en el mercado con tamaños boutique, y que anuncian su expansión a formatos de 300 m2 o 500 m2. Ejemplo de ello es la española Mango.

Dentro de las marcas que miran Perú estarían Marks & Spencer, la cadena departamental líder en Inglaterra, y El Corte Inglés, en su formato chico. Así también Sfera con una operación directa y Cortefiel. “Hay varias cadenas de Ecuador que son grandes y también podrían llegar al Perú”, adelanta.

Barigazzi, de H&M, afirma a Día1 que los clientes peruanos son altamente sensibles a la relación calidad-precio, lo que se traduce en un fuerte compromiso con la marca cuando perciben que se cumple esa promesa. Además, asegura que responden positivamente a las promociones, se mantienen atentos a las novedades y muestran una gran disposición a explorar nuevas tendencias, conceptos y productos.

“H&M es apreciado como más barato que Zara y eso, sin duda, lo van a tratar de demostrar con sus estrategias”, apunta Aramburú.