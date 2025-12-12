Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
H&M, Zara y las estrategias de las ‘fast fashion’ en Perú, un mercado clave para su expansión, ¿qué otras marcas podrían llegar?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Las marcas ‘fast fashion’ o de moda rápida han vivido un segundo repunte en los últimos dos años en nuestro país, a pesar de la partida de Forever21, la estadounidense que se retiró del mercado peruano y de otros países de la región, hace poco más de un año. Hoy las dos reinas entre las ‘fast fashion’ en el país son la sueca H&M y Zara, del gigante de la moda Inditex, de Amancio Ortega.
Contenido sugerido
Contenido GEC