Honda: “A fin de año apuntamos a vender 95 mil motos, lo cual será un récord histórico”

¿Cómo viene el mercado de motos para Honda?

En motos el mercado viene bien este año. En los primeros seis meses ha crecido casi 22%. En lo que a nosotros respecta, hemos vendido 45.500 motos con una participación del 23% del mercado. Igual, nos mantenemos firmes en el liderazgo, y a fin de año apuntamos a vender 95 mil motos, lo cual será un récord histórico.

¿Cuál fue el anterior récord de ventas?

El récord anterior fue en el 2021, donde logramos vender 85 mil motos. Eso fue en plena pandemia, pero ahora, ya sin pandemia, estamos apuntando a vender 95 mil motos como mínimo.

95 mil motos como mínimo, ¿y cómo máximo?

Naturalmente, estamos tratando de vender más. El tema viene por las capacidades. Para que podamos llegar no solamente a 95 mil motos, sino apuntar al hito de las 100 mil, necesitamos hacer varias inversiones, tanto en nuestra fábrica de Iquitos como en nuestro centro logístico del Callao.

¿De qué monto estamos hablando?

Tenemos inversiones planificadas por un poco más de US$10 millones para los próximos 12 a 18 meses. Eso, para ampliar nuestras capacidades logísticas y productivas, lo cual nos va a llevar a poder mantener una venta por encima de las 100 mil unidades en los próximos años, que es lo que estamos buscando.

¿Con eso incrementarían capacidad de producción?

Si. Una de nuestras complicaciones para seguir expandiendo el negocio es la falta de infraestructura. Nosotros venimos creciendo muy bien en venta de motos, repuestos y aceites, y también en automóviles, que demandan mucho espacio. Entonces, tenemos un proyecto muy importante para ampliar la infraestructura de nuestro centro logístico del Callao.

¿Y en Iquitos?

En el caso de Iquitos estamos hablando de las maquinarias que nos van a permitir desarrollar más cantidad de piezas ‘in house‘ y, de repente, importar menos piezas. Y, aparte, vamos a realizar inversiones en sostenibilidad. Estamos buscando que la energía solar abastezca el 80% de nuestro consumo a través del uso de paneles (fotovoltaicos). Entre todo eso estamos hablando de un monto importante de inversión.

¿El hito de 100 mil motos vendidas lo estarían consiguiendo el próximo año?

En este año, si es que podemos. Pero, si no nos da el tiempo por un tema de inversiones, vamos a apuntar a hacerlo el próximo año.

¿Esa inversión de US$10 millones ya estaba prevista?

Sí. Estaba prevista, pero se dará en base a cómo se presenten las oportunidades de crecimiento. Ahora estamos en un momento muy interesante en el mercado, y uno de los factores positivos para ello es el tipo de cambio, que se ha mantenido bastante bajo durante todo este año y eso ha impulsado la venta de motocicletas. Esa es una de las variables macroeconómicas que mueve el mercado de motos. Sin embargo, sabemos que no se mantendrá así en los próximos años, pero nosotros apuntamos a seguir con este ritmo de ventas.

¿Qué otro factor ha incrementado la venta de motos?

Otro factor importante son los resultados agrícolas de este año. La agricultura también está impulsando bastante la venta de motocicletas, lo mismo que los productos de fuerza (motobombas, moto-fumigadores, etc.).

PLANES Y LANZAMIENTOS

¿Cuál es la expectativa de Honda para el mediano y largo plazo?

Queremos seguir expandiendo nuestros negocios. Queremos seguir consolidando el liderazgo en motocicletas y producto de fuerza. Nosotros tenemos cuatro líneas de negocios: motos, productos de fuerza, repuestos y automóviles. En motos y productos de fuerza somos líderes absolutos, y en repuestos somos el hub para todo Sudamérica y Centroamérica.

¿Perú es el centro de distribución de repuestos de Honda en la región?

Perú atiende a Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y todo Centroamérica. Por eso tenemos que seguir expandiendo nuestra infraestructura, porque eso es lo que el crecimiento del negocio nos está demandando. Nuestra expectativa es seguir invirtiendo para asegurar nuestro liderazgo en los próximos 50 años.

¿100 años de liderazgo en motos?

El año pasado cumplimos 50 años y es momento ahora de trabajar para los próximos 50 años. Si queremos asegurar la presencia y el liderazgo de Honda en el Perú para los próximos 50 años tenemos que trabajar en las bases, y eso requiere de inversiones de largo plazo. Para eso estamos volviéndonos una empresa muy eficiente en temas de gastos en general.

¿Así como son los líderes en el Perú, también lo son en otros países de Latinoamérica?

Sí. En Perú tenemos un 23% de participación de mercado en motos. Y tenemos un porcentaje similar en Argentina y Chile, pero en Brasil tenemos 85% de participación de mercado. Honda Brasil vende prácticamente un millón y medio de motos al año. En Manaos, que es donde están todas las fábricas de la selva brasilera, la más grande es la de Honda.

¿Qué lanzamientos de nuevos modelos de motos veremos este año?

Para este año estamos preparando el lanzamiento de seis modelos, de los cuales lanzaremos tres esta semana: la CL 500 (‘scrambler‘), un todoterreno para la ciudad y el campo; la Rebel 500, que es una moto más ‘custom‘; y también estamos lanzando la clásica XL 750 (transal), que es una moto muy querida por las personas que siguen a Honda en el mundo.

¿Y los otros lanzamientos?

De allí estamos lanzando la XRE 300 Sahara, la CRF 300L y la XR 300. Eso en el último trimestre del año.

¿La venta de estos modelos tendrá un impacto en el esfuerzo de alcanzar las 100 mil motos?

Va a impactar de manera importante en los segmentos ‘custom‘ y ‘scrambler‘. Allí vamos a liderar con el 60% a 70% de participación de mercado. No son motos de alto volumen como para ayudarnos a pelear las 95.500 o 100 mil motos. Son modelos que van a un nicho donde sí pensamos ser los líderes absolutos.

AUTOS

¿Cuáles son los resultados de Honda en el mercado de autos?

En autos el mercado también viene creciendo de manera importante. De enero a junio está en un 18% de crecimiento, pero nosotros pensamos que terminará el año igual que siempre, con unas 105 mil unidades. Es decir, un crecimiento de 4%, lo cual significa que se va a ralentizar un poco en este segundo semestre.

¿Y en el caso de Honda?

Nosotros hemos perdido presencia en un modelo importante que era el W-RV, el cual atendía al segmento de menos de US$20 mil (que representa el 60% del mercado). Ya hemos desaparecido de ese segmento, y eso ha hecho que no podamos mantener el crecimiento. Sin embargo, estamos realizando lanzamientos interesantes en esta segunda parte del año con tres nuevos SUV.

¿Qué modelos?

Uno es una camioneta de tres filas de asientos, que cuesta por debajo de los $30.000. Creemos que eso va a calzar perfectamente para una gran parte del consumidor peruano. Y también estamos lanzando la nueva HRV y la nueva WRV.

¿Qué porcentaje del mercado tienen en autos?

Tenemos el 2,2%.

¿Cuánto representa el mercado de autos para Honda?

Motos es nuestro negocio principal. Representa el 60% dentro de nuestra facturación, pero, en lo que es rentabilidad, es mucho mayor. Autos tiene una facturación alta, pero no es necesariamente es un negocio muy rentable.

¿Tienen pensado traer modelos eléctricos en autos o motos?

En autos tenemos proyectado traer modelos (híbridos) todavía para el 2027. Y en motos no tenemos planes de importar aún.

¿Qué parte del mercado tiene Honda en la selva peruana? En motos, naturalmente.

En toda la selva tenemos el 50%, pero si hablamos solamente de Iquitos tenemos el 60%. Y si nos concentramos solamente en tri-motos (Motokar), tenemos el 80%. Para más detalle, a fines del 2025 vamos a vender 37.500 motos en la costa y unas 57.500 en la selva.

¿Hay alguna ciudad en la selva a donde no han llegado?

No. Estamos en todas las ciudades de la selva.

¿Tienen algún beneficio tributario por desarrollar operaciones en la planta de Iquitos?

Sí, claro. Cuando una empresa produce algo en la selva tiene un beneficio tributario, pero es para producir y vender únicamente en la zona selva. Si lo vendes en otra región debes pagar el IGV.

Pero, ¿ustedes envían motos desde Iquitos hacia la costa?

No. Todo lo que producimos en la selva es para consumir en la selva. Lo que nosotros vendemos en la costa, lo importamos y llevamos a nuestro almacén en el Callao y de allí lo distribuimos (a la costa).