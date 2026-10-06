Según el reporte, en el primer semestre de 2026 se comercializaron 240.278 m2 en parques industriales. El volumen fue más del doble que los 107.107 m2 del semestre anterior, aunque quedó ligeramente por debajo de los 250.107 m2 del mismo periodo de 2025.

Sandro Vidal, director de Consultoría e Investigación de RE Propiedades, explica que las compras de terrenos grandes impulsaron el resultado de Huachipa. En esa zona se registraron diez operaciones en lotes de más de 5.000 m2 y otras 15 en superficies menores. “Las operaciones sobre grandes terrenos sustentan el nivel de participación en este periodo”, sostiene. Entre los compradores identifica a empresas de los rubros metalmecánico, manufacturero y logístico.

Las diez operaciones grandes de Huachipa mencionadas por Vidal representan la mayor parte de las 14 ventas de terrenos de más de 5.000 m2 que registran en todo el mercado. Aunque son menos numerosas que las compras de lotes pequeños, estas 14 operaciones concentran el 64% de la superficie vendida. Los otros 74 lotes comercializados tienen hasta 5.000 m2 y representan el 36% del área.

Vidal señala que varias de las operaciones concretadas durante el primer semestre provienen de búsquedas y negociaciones iniciadas incluso el año pasado. “En la segunda parte del año debemos observar un incremento en las operaciones en el sur”, añade.

Chilca mantiene la mayor oferta

Según el reporte, el inventario de parques industriales se mantiene en 9,9 millones de m2 repartidos entre seis complejos. Chilca concentra el 64% de esa superficie, distribuida entre cuatro parques: Sector 62, Indupark, La Chutana y Central Park. Huachipa reúne el 33% del inventario y Lurín, el 3%.

Al cierre de junio, el mercado registró 2,68 millones de m2 de terrenos en venta, equivalentes al 27% del inventario, frente al 29,3% de fines de 2025. Chilca reúne el 72% de los terrenos disponibles; Huachipa, el 24%; y Lurín, el 4%.

El reporte señala que el precio de los terrenos depende, entre otros factores, del tamaño y la ubicación del lote, la accesibilidad y los servicios del parque. El precio promedio de lista de los terrenos en parques industriales se sitúa en US$110,6 por m2, un 2,2% por debajo del registrado al cierre de 2025. Lurín presenta el promedio más alto, de US$186,5 por m2, seguido de Huachipa, con US$139,6, y Chilca, con US$96,3.

Gisela Flores, directora comercial del Parque Industrial Sector 62, afirma que las ventas de este complejo de Chilca evolucionan favorablemente durante 2026. A la fecha, acumula más de 61.000 m2 vendidos y cuenta con 165.600 m2 disponibles. La empresa proyecta cerrar el año con un crecimiento de 30% en ventas frente a 2025.

Flores distingue dos grupos de compradores. Las pymes, que representan alrededor del 80% de los clientes del parque durante los últimos dos años, buscan lotes desde 2.000 m2 que puedan ampliarse conforme crezca su operación. Las grandes industrias solicitan terrenos de entre dos y diez hectáreas, o más.

“Las empresas buscan reducir los tiempos y riesgos de implementación, por lo que priorizan terrenos listos para desarrollar, con servicios disponibles y documentación saneada”, sostiene Flores. Según la ejecutiva, también evalúan la capacidad de los servicios y la posibilidad de expandirse a largo plazo.

La actividad industrial en Lurín

El informe de RE Propiedades también analizó las lotizaciones industriales de Lurín, que define como terrenos urbanizados para uso industrial sin una administración centralizada. Su inventario aumentó de 5,44 millones a 5,63 millones de m2 durante el primer semestre, tras la incorporación de 188.000 m2. En ese periodo, la absorción (la superficie neta ocupada o vendida) alcanzó los 202.354 m2, por lo que la proporción de terrenos disponibles bajó del 9,5% al 8,9%.

Vidal identifica a Toyota como el principal comprador del semestre en este segmento. La empresa adquirió 160.000 m2 en MacrOpolis para su futuro centro de distribución en Lurín.

Jorge Gagliardo, vicepresidente de Desarrollo Industrial de Grupo Centenario, informa que MacrOpolis vendió 18 lotes industriales durante el primer semestre de 2026, por los que registró ingresos de S/17,3 millones. Estas operaciones comprendieron cerca de 40.000 m2, que correspondió principalmente a la etapa 3 de su formato de condominio industrial MacrOpolis Sur.

Gagliardo señala que sus compradores buscan integrar actividades de manufactura, oficinas y servicios en un mismo espacio. “El mercado se está transformando y hoy vemos que las empresas buscan reemplazar la compra de lotes aislados por ‘ciudades industriales’ que integren calidad de vida y eficiencia logística”, sostiene. Para lo que resta del año, la empresa prevé completar, a través de su subsidiaria Prinsur, un plan de inversiones cercano a S/25 millones destinado a infraestructura y habilitación de nuevas zonas.

En las lotizaciones, el precio promedio de lista alcanza los US$149,7 por m2, prácticamente sin variación frente a los US$149,6 por m2 del semestre anterior. El reporte registra 503.746 m2 todavía disponibles para la venta en este segmento.