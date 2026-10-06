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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Huachipa lidera la venta de terrenos en parques industriales durante el primer semestre de 2026. La zona concentra el 60% de los m2 comercializados en el mercado analizado por RE Propiedades, frente al 30% registrado en el mismo periodo de 2025. Chilca, que encabezaba las ventas hace un año con el 53%, reduce su participación al 18%.

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